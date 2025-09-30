Chưa kịp vui vì mua căn nhà 8 tỷ, cặp vợ chồng sốc nặng khi biết sự thật phía sau: "Chúng tôi sẽ phải làm việc cả đời để trả nợ!"

Một cặp vợ chồng Nhật Bản ở tuổi 30 đã mua một căn nhà nhỏ xinh ở Tokyo với giá 45 triệu yên (gần 8 tỷ đồng). Họ chọn khoản vay thế chấp kéo dài 50 năm, nghĩ rằng đây là "món hời" vì số tiền trả góp hàng tháng còn thấp hơn tiền thuê nhà. Thế nhưng, chỉ sau vài phép tính chi li, niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi tuyệt vọng.

Người chồng, Saeki Wataru, làm việc tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ, lương tháng 310.000 yên (gần 55 triệu đồng), sau thuế còn lại khoảng 240.000 yên (khoảng 42 triệu đồng). Trong đó, riêng tiền trả góp nhà đã chiếm 87.000 yên (khoảng 15 triệu đồng). Ban đầu, con số này vẫn trong khả năng chi trả, thậm chí rẻ hơn thuê ngoài, nên cả hai khá yên tâm.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Saeki phát hiện công ty không hề có chế độ hưu trí và tiền thưởng chỉ vỏn vẹn một lần/năm, số tiền chẳng thấm vào đâu. Vợ anh lại chỉ làm công việc tạm thời, thu nhập bấp bênh. Khi nhìn lại giấy vay nợ, dòng chữ "số dư nợ ở tuổi 65 là 16,8 triệu yên - tương đương gần 3 tỷ đồng (giả định lãi suất vẫn giữ ở mức 0,6%)" như dội một gáo nước lạnh. Saeki thú nhận: "Ban đầu tôi tính trả sớm để nhẹ gánh, nhưng không có lương hưu, thưởng ít, còn tiết kiệm thì chẳng dám đụng. Chúng tôi có lẽ sẽ phải làm việc cả đời để trả nợ".

Các chuyên gia cho biết, những năm gần đây, vay thế chấp 50 năm ngày càng phổ biến ở Nhật. Ưu điểm là giảm áp lực trả hàng tháng, nhưng cái giá phải trả là tổng số nợ phình to theo thời gian, thậm chí vẫn còn một khoản nợ khổng lồ khi đã đến tuổi nghỉ hưu. Nói cách khác, thanh toán càng nhẹ mỗi tháng, gánh nợ khi về già càng nặng.

Nhiều công ty hiện nay không hỗ trợ chế độ hưu trí, nhất là doanh nghiệp nhỏ. Ngay cả với những công ty có chế độ này, mức phúc lợi trung bình cũng đang giảm dần. Điều đó đồng nghĩa, vay dài hạn không hẳn là lối thoát, bởi khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nhiều người vẫn phải oằn mình với "núi nợ" mà chẳng có lương hưu bù đắp.

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên:

- Chuẩn bị quỹ khẩn cấp đủ 6 tháng sinh hoạt.

- Giữ một khoản tiền tiết kiệm đều hàng tháng để có thể trả nợ trước hạn.

- Chú ý biến động lãi suất, cân nhắc chuyển sang lãi suất cố định.

- Tăng dần số tiền trả nợ.

- Giữ giá trị ngôi nhà bằng việc bảo trì thường xuyên.

Mua nhà vốn là giấc mơ an cư, nhưng nếu tính toán không kỹ, giấc mơ ấy hoàn toàn có thể biến thành gánh nặng khiến cả đời chỉ xoay quanh vòng tròn luẩn quẩn làm việc và trả nợ.

