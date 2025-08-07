Phụ nữ độc thân có nên mua nhà ở xã hội? Được ưu tiên gì, thủ tục ra sao?

Băn khoăn giữa việc mua nhà ở xã hội (NOXH) hay tiếp tục thuê nhà là điều không ít phụ nữ độc thân ở thành thị đang đối diện, nhất là khi thu nhập chỉ đủ ở mức trung bình - khá, lại chưa có sự hậu thuẫn từ gia đình.

'Mua nhà là món quà lớn nhất phụ nữ tự thưởng cho mình'

Chị Hoàng Phương Anh (33 tuổi, Hà Nội), vừa nộp hồ sơ mua NOXH tại một dự án ở Đông Anh, kể lại hành trình quyết định dứt khoát: 'Thuê nhà hơn 10 năm, năm nào cũng thấp thỏm vì chủ nhà tăng giá... Tính ra nếu mua NOXH, mỗi tháng trả góp hơn 5 triệu - cũng bằng tiền thuê phòng, nhưng sau 15 năm thì nhà là của mình. Mình nghĩ đó là cách để tự yêu lấy mình, có một tổ ấm của riêng mình'.

Mua nhà là món quà lớn nhất phụ nữ độc thân tự thưởng cho mình - Ảnh minh họa

Chị Ngọc Lý (32 tuổi, Hà Nội) vẫn phân vân: 'Tôi từng nghĩ đến việc mua NOXH nhưng lo ngại phải vay ngân hàng, sợ áp lực trả nợ hàng tháng sẽ khiến cuộc sống thêm căng thẳng'.

Trong khi đó, với chị Minh Hằng (38 tuổi, nhân viên văn phòng, TP.HCM), việc mua được NOXH cách đây 5 năm là bước ngoặt lớn: 'Tuy không lập gia đình nhưng tôi cũng không muốn mãi ở nhà thuê. Mua NOXH giúp tôi có nơi ở ổn định, tự chủ, giá cả vẫn trong tầm với. Tôi có thể đón ba mẹ vào ở cùng khi về hưu mà không phải lo chuyển nhà hay tăng giá thuê'.

Chuyên gia tài chính: Mua NOXH là đầu tư ổn định lâu dài

Theo bà Lê Hoài An - cố vấn tài chính cá nhân: 'Nếu thu nhập từ 12-20 triệu/tháng và có tích lũy 200-300 triệu, phụ nữ độc thân nên cân nhắc mua NOXH thay vì tiếp tục thuê nhà', đặc biệt khi được vay ưu đãi dài hạn.

Các dự án NOXH hiện nay được cải thiện đáng kể về tiện ích, không gian sống và vị trí gần các khu đô thị lớn. Tuy nhiên, bà An nhấn mạnh: 'Người mua nên đánh giá kỹ nơi làm việc, giao thông đi lại, chi phí dịch vụ và khả năng linh hoạt tài chính nếu có biến cố xảy ra'.

Người trẻ mua NOXH được hưởng lãi suất ưu đãi tại 9 ngân hàng - Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thu Trang - Viện Phát triển Đô thị Việt Nam - nhận định: 'Việc ưu tiên nữ giới tiếp cận NOXH không chỉ thể hiện sự tiến bộ về giới mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc... Việc luật hóa thứ tự ưu tiên và ghi rõ 'không phân biệt tình trạng hôn nhân' là một bước tiến rất nhân văn'.

Bà Trang cho biết thêm: 'Nhiều chị em chưa biết chính sách đã có những thay đổi tích cực nên rất cần các chiến dịch truyền thông rộng rãi, để chi em phụ nữ tin tưởng làm hồ sơ mua NOXH mà không bị rơi vào tình trạng lo lắng, mơ hồ'.

Pháp luật ưu tiên nữ giới, không phân biệt độc thân hay đã kết hôn

Luật Nhà ở 2023 và Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định: Nữ giới là 1 trong 5 nhóm đối tượng được ưu tiên mua NOXH, không phân biệt tình trạng hôn nhân.

Trắng đêm xếp hàng để giành suất nộp hồ sơ mua NOXH - Ảnh: Hải Định

Bộ Xây dựng khẳng định: "Pháp luật không phân biệt người đăng ký mua NOXH là phụ nữ độc thân hay đã kết hôn... Người lao động nữ đều có quyền nộp hồ sơ đăng ký như nhau", nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập.

Không cần chờ lập gia đình, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động mua NOXH để xây dựng cuộc sống độc lập, ổn định. Với chính sách ưu tiên rõ ràng, giá hợp lý và thủ tục minh bạch, NOXH là lựa chọn đáng cân nhắc trong hành trình tìm chốn an cư của nhiều phụ nữ thành thị.

5 nhóm đối tượng được ưu tiên mua NOXH

Thứ tự ưu tiên Nhóm đối tượng 1 Người có công với cách mạng 2 Thân nhân liệt sĩ 3 Người khuyết tật 4 Người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội 5 Nữ giới (không phân biệt tình trạng hôn nhân)

Khoản 2 Điều 38 Nghị định 100/2024 quy định: "… Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm".

6 dự án NOXH mới tại Hà Nội tập trung ở Bắc Từ Liêm, Long Biên, Đông Anh và Mê Linh - Ảnh: Viglacera

Điều kiện mua NOXH (Điều 29 & 30 - Nghị định 100/2024)

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu riêng, hoặc nhà ở hiện tại quá chật chội, xuống cấp.

- Thu nhập không chịu thuế thường xuyên (tức dưới mức chịu thuế thu nhập cá nhân).

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa bàn có dự án NOXH.

- Chưa từng được hỗ trợ về nhà ở, đất ở bởi Nhà nước.

* Nếu thuộc nhóm ưu tiên như nữ giới, cơ hội được duyệt hồ sơ càng cao.

Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ

- Theo dõi thông báo từ Sở Xây dựng hoặc chủ đầu tư.

- Chuẩn bị giấy tờ chứng minh thu nhập, chỗ ở, cư trú...

- Nộp hồ sơ sớm để được ưu tiên cao hơn.