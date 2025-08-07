Vietcombank, Techcombank, VPBank, ACB, …đồng loạt phát cảnh báo mới

Techcombank mới đây tiếp tục cảnh báo khách hàng về lừa đảo mạo danh ngân hàng. Khách hàng cần cẩn trọng với các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay:

Tin nhắn SMS mạo danh ngân hàng: Nhắn tin SMS giả mạo thương hiệu (brandname), chèn vào các tin gửi từ đầu số của ngân hàng, thông báo số điểm thưởng khách hàng tích được và dùng để đổi quà, kèm đường link yêu cầu nạn nhân nhập thông tin thẻ.

Văn bản giao dịch mạo danh ngân hàng: Gửi giấy tờ giao dịch mạo danh ngân hàng có con dấu và chữ ký giả với lý do hỗ trợ khách hàng đóng thẻ hoặc tất toán thẻ tín dụng.

Tài khoản mạng xã hội, hotline mạo danh ngân hàng: Mạo danh nhân viên, tổng đài hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng, đối tượng nhắn tin/ inbox, gọi điện dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin để giải quyết.

Từ đó, đối tượng có được thông tin thẻ, tài khoản ngân hàng điện tử của nạn nhân và thực hiện giao dịch để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Nhà băng này lưu ý, khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã cho bất kỳ ai, trên bất kỳ nền tảng nào các thông tin như: Mã OTP, số thẻ, mã CVV, ngày hết hạn thẻ, tên đăng nhập và mật khẩu ngân hàng điện tử,...

Bên cạnh đó, khách hàng không mở/ nhấp vào đường link lạ, đặc biệt gửi từ tin nhắn SMS, mạng xã hội, email...

ACB cũng cảnh báo hình thức lừa đảo qua SMS mạo danh ACB có nội dung điểm thưởng, tặng quà. Ngân hàng cho biết, thời gian gần đây đã ghi nhận trường hợp tin nhắn SMS Brandname mạo danh ACB, gửi đến khách hàng với nội dung hấp dẫn như: Đổi điểm thưởng nhận quà; Điểm sắp hết hạn trong 24h; Nhận quà tặng độc quyền...

Các tin nhắn có kèm link giả mạo website/ứng dụng ACB, yêu cầu khách hàng nhập thông tin bảo mật như: Tên truy cập, mật khẩu; Số thẻ, CVV, ngày hết hạn; Mã OTP, mật mã Safekey...

Nếu nhấp vào link hoặc cài app giả mạo, khách hàng sẽ bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa, bị lộ thông tin bảo mật, có nguy cơ mất tiền trong tài khoản/thẻ.

ACB khẳng định không bao giờ gửi SMS có kèm link yêu cầu nhập thông tin bảo mật, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua SMS/Email/Điện thoại.

Nhà băng này cũng khuyến cáo khách hàng không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, không nhấp vào link lạ, không cài app không rõ nguồn gốc. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, chủ động nhập sai mật khẩu 5 lần để khóa dịch vụ ACB ONE, hoặc khóa thẻ ngay trên ACB ONE.

Vietcombank phát đi cảnh báo liên quan đến các fanpage giả mạo, lợi dụng sức lan tỏa của chương trình "Cùng Việt Nam Tiến Bước – 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Chiến dịch cộng đồng "Cùng Việt Nam Tiến Bước – 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức, với sự đồng hành của Vietcombank, vừa chính thức khởi động không lâu. Tuy nhiên, lợi dụng sức lan tỏa của chương trình, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều fanpage giả mạo, phát tán các đường link không chính thống nhằm lừa đảo người dùng cung cấp thông tin cá nhân.

Vietcombank cho biết, các fanpage giả mạo này thường gửi tin nhắn trực tiếp, tự xưng là ban tổ chức chương trình và hướng dẫn người dùng truy cập vào các liên kết giả để đăng ký và "hỗ trợ đăng ký nhanh" hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chương trình cũng như sự an toàn của cộng đồng.

Một số dấu hiệu nhận biết fanpage giả mạo như: Chủ động gửi tin nhắn, tự xưng là ban tổ chức chiến dịch; dẫn người dùng đến các đường link lạ hoặc biểu mẫu không có nguồn gốc rõ ràng; yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng.

Các fanpage giả mạo điển hình: facebook.com/cungvietnamtienbuoc2025, facebook.com/CungVietNamTienBuoc319, facebook.com/321cungvietnamtienbuoc

Người dân cần lưu ý, đây là chương trình cộng đồng hoàn toàn MIỄN PHÍ. Ban tổ chức chỉ ghi nhận đăng ký thông qua cổng thông tin chính thức tại địa chỉ: https://cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn.

Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và quyền lợi của người tham gia, người dân lưu ý: Không truy cập bất kỳ đường link nào được gửi từ các fanpage không xác thực. Không cung cấp thông tin cá nhân cho các trang mạo danh. Chỉ theo dõi và đăng ký qua fanpage và website chính thức của chiến dịch.

Vietcombank đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, cùng lan tỏa thông tin chính thống để bảo vệ bản thân khỏi các chiêu thức lừa đảo.

VPBank phát cảnh báo về chiêu trò lừa đảo trong giao dịch ví điện tử. Cụ thể, từ ngày 01/7/2025, ví điện tử được công nhận chính thức là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các ví điện tử, hoặc từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại.

Đi kèm với sự tiện dụng và phổ biến của ví điện tử, những chiêu thức lừa đảo qua kênh thanh toán này cũng ngày càng đa dạng và tinh vi. Nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng, VPBank khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác với một số thủ đoạn giả mạo sau:

Giả mạo nhân viên để hỗ trợ cập nhật thông tin Ví: Kẻ lừa đảo giả mạo là nhân viên của Ví điện tử lớn như: VNPAY, ZaloPay, Momo; Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP để cập nhật, xác thực thông tin ví.

Thông báo trúng thưởng: Kẻ lừa đảo gọi điện thoại, gửi email, nhắn tin thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mãi của Ví điện tử, yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin hoặc nộp phí để hoàn thiện thủ tục nhận quà bằng cách bấm vào link, quét mã QR hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản/ví của kẻ gian.

Giả mạo thông báo Tài khoản Ví bị lộ thông tin: Kẻ lừa đảo giả mạo là công an, nhân viên của công ty Ví thông báo ví điện tử bị tội phạm xâm nhập, yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật để được hỗ trợ.

Dù thủ đoạn là gì, chỉ cần cung cấp thông tin bảo mật và làm theo hướng dẫn, khách hàng sẽ mất kiểm soát Ví và tiền trong Ví. Nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng và đảm bảo an toàn khi sử dụng ví điện tử, VPBank khuyến cáo người dùng hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ.

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu đăng nhập Ví điện tử, mã xác thực OTP dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng/ nhân viên của Ví điện tử.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát an toàn và nâng cao cảnh giác khi liên kết Ví điện tử với tải khoản/Thẻ ngân hàng, không đăng ký tài khoản/định danh ví điện tử hộ người khác. Khách hàng cũng nên thay đổi mật khẩu của Ví điện tử thường xuyên, không đặt mật khẩu dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại.