Giá vàng miếng trong nước có thể tái lập đỉnh lịch sử trong hôm nay: Có nên mua?

Sau nhiều phiên tăng, giá vàng miếng trong nước cao nhất đang được niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (giá bán). Nhiều ý kiến cho rằng có thể trong hôm nay 7/8, vàng miếng sẽ tái lập hoặc thậm chí vượt kỷ lục 124 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia Trần Duy Phương nhận định, việc giá vàng trong nước lập kỷ lục chỉ là vấn đề thời gian ngắn, tức là trong một vài ngày tới mà thôi.

Giá vàng miếng trong nước sắp chạm đỉnh lịch sử 124 triệu đồng/lượng.

Ông phân tích: Giá vàng thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh lên vùng 3.400 USD/ounce sau đó nhiều khả năng giảm trở lại. Tuy nhiên, giá vàng trong nước, ngoài chịu sự tác động của giá thế giới thì vẫn chịu áp lực bởi thị trường chưa có thêm nguồn cung từ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất. Vì thế giá rất khó giảm sâu và thu hẹp với giá thế giới.

“Giá vàng trong nước hiện khá tách bạch và chỉ theo giá vàng thế giới ở một phần nào đó thôi. Giá phụ thuộc vào nhu cầu trong nước, trong khi nguồn cung trên thị trường lại khan hiếm. Chính vì thế, dù giá vàng thế giới có giảm sâu thêm nữa thì cũng khó tác động nhiều đến giá vàng trong nước.

Chẳng hạn vàng thế giới giảm 100 USD, tương đương 2,6 triệu đồng/lượng thì trong nước cũng có giảm nhưng mức giảm 400.000 - 500.000 đồng/lượng. Tuy nhiên nếu giá vàng thế giới biến động tăng thì ngay lập tức giá vàng trong nước tăng với tốc độ nhanh hơn. Nguyên nhân là do nhu cầu của thị trường cao”, ông Phương nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết, dù không ồn ào như trước nhưng vàng miếng vẫn đang "nóng". Vàng vẫn là tài sản “cắm không lỗ” trong tâm lý của người Việt, vì thế có tạo nền giá vững vàng hơn so với các tài sản đầu cơ ngắn hạn. Với diễn biến hiện tại, giá vàng miếng SJC sẽ sớm chinh phục lại đỉnh cũ 124 triệu đồng/lượng và thậm chí vượt mốc này.

Có nên xuống tiền mua?

Trả lời câu hỏi này, ông Huy nêu quan điểm: Hiện giá vàng miếng trong nước cao hơn hẳn giá vàng thế giới từ 16 - 17 triệu đồng/lượng. Vì thế người dân không nên đổ xô mua, thay vào đó có thể mua vàng nhẫn với ưu điểm là theo sát giá thế giới hơn nên ít rủi ro hơn.

“Ở thời điểm hiện tại, nếu không cần thiết thì nhà đầu tư không nên mua vàng, đặc biệt là vàng miếng" , ông nói.

Còn với việc đầu tư vàng, theo ông Huy có thể thấy dòng tiền hiện nay đang chuyển hướng. Cụ thể, chứng khoán trở thành tâm điểm hút vốn mới với kỳ vọng nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi (rất có thể diễn ra vào cuối năm nay). Rõ ràng nhiều tuần nay, thị trường này đang có sự “hồi sinh”, không chỉ về điểm số mà cả thanh khoản, chất lượng doanh nghiệp và sự tham gia của nhà đầu tư ngoại.

“Chứng khoán dễ tiếp cận, vốn nhỏ, thanh khoản cao, trái ngược với vàng miếng - thường đòi hỏi số vốn lớn và tính thanh khoản thấp", ông Huy nhận xét.

Ngoài ra, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) vào vàng đang giảm rõ rệt. Trước đây, khi không có kênh nào rõ ràng, vàng trở thành lựa chọn mặc định. Nhưng hiện nay, khi chứng khoán vừa dễ tiếp cận, vừa có câu chuyện tăng hạng thì dòng tiền đầu cơ đã và đang dần rút khỏi vàng để tìm kiếm lợi suất ở nơi khác.

“Vàng vẫn có giá trị nhưng không còn “vị thế độc tôn” như trước. Tuy nhiên, vàng vẫn nên có trong danh mục đầu tư trung dài hạn, ở mức 10% tổng tài sản, như một công cụ phòng vệ rủi ro hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Nhà đầu tư không nên đổ toàn bộ vốn vào vàng ở vùng giá cao, nhất là khi lực mua FOMO đã hạ nhiệt và vàng không còn là nơi sinh lời nhanh chóng”, ông Huy tư vấn.

“Nếu mua vàng vật chất để tích lũy giá trị thì nên có lộ trình dài hạn, chia nhỏ thời điểm mua. Tuyệt đối tránh đầu cơ vàng ngắn hạn bằng đòn bẩy tài chính hoặc mua theo tin đồn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhạy cảm và thiếu minh bạch về cung - cầu thực tế ", ông Huy nói thêm.