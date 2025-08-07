'Sóng' tăng giá tài sản dồn dập, nhiều người đứng ngồi không yên

Các kênh đầu tư đều tăng

Chị Minh Hoa (35 tuổi ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Vừa qua, khi chứng khoán liên tục lập kỷ lục, giá chung cư tăng gấp hai, gấp ba lần, vàng vẫn ở ngưỡng cao khiến tôi đứng ngồi không yên”.

Chị Hoa chia sẻ, hơn một năm trước chị có dự định mua một miếng đất tại vùng ven Hà Nội, đi khảo sát nhiều lần nhưng chưa quyết định đầu tư. Ngay sau đó, bất động sản liên tiếp lập đỉnh cả chung cư lẫn đất nền khiến chị không dám xuống tiền.

“Hết bất động sản, lại đến vàng tăng giá, tiền ảo cũng theo đà tăng khiến tôi không biết nên đầu tư như thế nào. Chứng khoán liên tục lập kỷ lục. Nhìn tài khoản của mọi người toàn lãi 30% khiến tôi cũng sốt ruột”, chị Hoa cho hay.

Giá chung cư liên tục tăng cao thời gian qua.

Anh Đức Long (phường Phúc Đồng, Hà Nội) chia sẻ: “Khi giá vàng lên 100 triệu đồng/lượng, tôi cứ nghĩ giá không tăng được nữa nhưng vẫn tăng mạnh lên 120 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng vẫn neo ở mốc 123,8 triệu đồng/lượng khiến tôi không biết nên rút tiết kiệm đầu tư vàng chờ lên 130 triệu đồng/lượng hay chờ giảm với mua. Mọi kênh đầu tư đều tăng nhanh khiến tôi xoay xở không kịp”.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hữu Huân cho rằng, hiện giá vàng trong nước tăng mạnh do giá thế giới tăng. Tuy nhiên, khi giá thế giới giảm mạnh, giá trong nước chỉ giảm nhẹ, thậm chí là đứng yên. Lý do là nhu cầu bán vàng ít, trong khi nhu cầu mua vàng trong dân rất lớn mà nguồn cung lại hạn chế. Cứ giá giảm là mọi người lại mua thêm, tạo ra lực đỡ cho thị trường.

Theo ông Huân, chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới ở mức hơn 15 triệu đồng/lượng sẽ có rủi ro cho những ai đang nắm giữ vàng trong nước. Hiện, bất cứ khi nào Ngân hàng Nhà nước siết chặt kiểm soát thị trường, hoặc Thủ tướng chỉ đạo phải có biện pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, hay Nghị định 24 được sửa đổi - tức khi chính sách thay đổi và nguồn cung được khơi thông, giá vàng trong nước hoàn toàn có thể giảm mạnh để tiệm cận hơn với giá thế giới.

Nhận định về xu hướng thời gian tới, ông Huân cho rằng giá vàng thế giới đang ở “vùng phân phối đỉnh”, mặc dù giá có tăng giảm nhưng vẫn ở vùng đỉnh.

“Rất khó để dự báo giá vàng thế giới lúc này khi giá vẫn đang xoay quanh các vùng 3.300-3.400 USD/ounce. Nó cần vượt qua mốc 3.500 USD/ounce để xác lập một xu hướng tăng mới. Hiện tại, giá vàng vẫn đi ngang trong một biên độ dao động rất mạnh, tức là khi giá giảm sẽ giảm mạnh và tăng cũng sẽ tăng rất mạnh”, ông Huân nhận định.

Giá vàng trong nước đang tăng mạnh do giá thế giới tăng. Ảnh: Duy Phạm.

Theo ông Huân, giá vàng thế giới bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về địa chính trị và tâm lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vậy nên nhìn chung vẫn có thể “neo” ở mức cao. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có thể sẽ tìm đến các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn.

“Nếu vài tháng tới giá vàng vẫn đi ngang ở vùng 120-125 triệu đồng/lượng, trong khi thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu ấm lên, một lượng lớn dòng tiền sẽ rời bỏ vàng để chảy qua bất động sản. Đó là chuyện bình thường. Các nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trong giai đoạn này”, ông Huân khuyến nghị.

Nhà đầu tư cần thận trọng

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược Thị trường, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho biết, trong giai đoạn này tâm lý nhà đầu tư có sự phân hóa rõ rệt. Những người có kinh nghiệm thường cẩn trọng hơn. Ông Sơn lưu ý, nếu thị trường chỉ đang điều chỉnh bình thường, thanh khoản thường không cao. Những thực tế, trong phiên VN-Index giảm tới 60-70 điểm gần đây, thanh khoản vẫn lên tới 3 tỷ USD, cho thấy lực cầu vẫn đang âm thầm tham gia khi giá giảm mạnh. Do đó, khả năng thị trường điều chỉnh sâu là không cao.

“Nhà đầu tư nên cởi mở hơn, coi các nhịp rung lắc là cơ hội mua vào trước sóng tăng tiếp theo. Biên độ dao động trong tháng 8 có thể sẽ rộng, nên việc theo dõi kỹ thị trường trong nửa cuối tháng là cần thiết. Sau tuần điều chỉnh vừa qua, thị trường đã có phiên tăng trở lại với thanh khoản tích cực, cho thấy khả năng hình thành vùng cân bằng mới trong 1-2 tuần đầu tháng 8, trước khi bước vào xu hướng tăng mạnh hơn”, ông Sơn đánh giá.

Theo các chuyên gia bất động sản, hiện nhiều nhà đầu tư hành động “xuống tiền” sớm là biểu hiện khá rõ ràng của tâm lý fomo. Tâm lý này đang quay trở lại sau giai đoạn từ năm 2022 đến giữa năm 2024 thị trường rơi vào trầm lắng khi thủ tục pháp lý bị siết chặt và lãi suất tăng cao.

Giai đoạn từ đầu năm 2023 đến giữa năm 2024 là thời kỳ điều chỉnh mạnh của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, từ đầu quý III/2024, nhiều tín hiệu phục hồi bắt đầu xuất hiện như lãi suất giảm, pháp lý một số dự án được tháo gỡ, nguồn cung mới bắt đầu được đưa ra thị trường… Điều này tạo ra kỳ vọng mới trong giới đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân bắt đầu lo việc “ngồi im” quá lâu sẽ bỏ lỡ nhịp hồi phục đầu tiên, nhất là ở những dự án được đánh giá có tiềm năng tăng giá. Tâm lý này có xu hướng lan nhanh trong cộng đồng nhà đầu tư thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, các buổi mở bán thử nghiệm và cả chiến lược truyền thông của doanh nghiệp địa ốc. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp tránh rủi ro.