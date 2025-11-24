8 thực phẩm như "kem dưỡng trắng tự nhiên" từ căn bếp lại còn điều hòa nội tiết, phụ nữ nên ăn đều đặn để trẻ lâu

Nhiều người vẫn nghĩ để có làn da trắng sáng thì phải đầu tư vào serum, mặt nạ hay mỹ phẩm đắt tiền. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, "điều hòa nội tiết và nuôi dưỡng da từ bên trong" mới là chìa khóa cho vẻ rạng rỡ thật sự. Những gì bạn ăn mỗi ngày ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng, độ ẩm và khả năng chống oxy hóa của làn da.

Các thực phẩm giàu vitamin C, anthocyanin, beta-carotene và collagen thực vật giúp làn da sáng mịn, mờ vết thâm và khỏe mạnh tự nhiên. Hiệu quả tuy chậm hơn mỹ phẩm nhưng bền vững, an toàn và mang lại sự thay đổi rõ rệt theo thời gian. Dưới đây là 8 loại thực phẩm được mệnh danh là "kem dưỡng trắng tự nhiên từ căn bếp" mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

1. Ổi

Ít ai biết rằng, ổi chứa hàm lượng vitamin C gấp 3 lần chanh. Đặc biệt, vitamin C trong ổi rất ổn định, không dễ bị phá hủy khi chế biến, khác hẳn nhiều loại trái cây khác. Loại quả này còn chứa chất xơ giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ đào thải độc tố, khiến da sáng và mịn màng hơn.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hằng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), vitamin C không chỉ giúp làm sáng da mà còn thúc đẩy tổng hợp collagen, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế hình thành nếp nhăn. "Nếu phải chọn một loại quả vừa ngon vừa dưỡng da tốt, ổi là lựa chọn hoàn hảo cho mọi lứa tuổi", bà Hằng chia sẻ.

2. Cải xoăn

Cải xoăn (kale) được xem là "vua rau xanh" nhờ chứa nhiều vitamin C và beta-carotene. Vitamin C giúp làm sáng vùng da xỉn màu, trong khi beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, nuôi dưỡng và tái tạo lớp biểu bì.

Không chỉ vậy, cải xoăn còn giàu chất xơ, ít calo và giúp cân bằng đường huyết, ngăn quá trình glycation, thủ phạm khiến da sạm, kém tươi sáng. Một ly sinh tố cải xoăn mỗi ngày giúp bạn vừa đẹp da, vừa kiểm soát cân nặng hiệu quả.

3. Kiwi vàng

Kiwi vàng chứa hơn 20% vitamin C so với kiwi xanh và có vị ngọt thanh, dễ ăn. Ngoài ra, enzyme actinidin trong kiwi vàng còn giúp tiêu hóa protein, hạn chế tích tụ độc tố – nguyên nhân khiến da xỉn màu.

Một ly nước ép kiwi vàng mỗi sáng giúp da rạng rỡ, tươi tắn và chống lại tác hại của môi trường, đặc biệt là với người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng hoặc làm việc trong môi trường máy lạnh.

4. Nấm trắng

Nấm trắng (ngân nhĩ) được ví như "collagen thực vật" nhờ chứa polysaccharides có khả năng giữ ẩm mạnh mẽ, giúp da mịn màng và căng bóng. Bên cạnh đó, vitamin D trong nấm trắng còn hỗ trợ hấp thu canxi và tăng sức đề kháng cho da, hạn chế sạm da do ánh nắng.

Món chè nấm tuyết táo đỏ hay súp nấm trắng là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày hanh khô hoặc khi da thiếu ẩm.

5. Dâu tây

Dâu tây chứa vitamin C và anthocyanin, 2 "vũ khí" mạnh mẽ giúp chống oxy hóa và làm mờ đốm nâu. Loại quả này còn giúp giảm tác hại của tia UV, rất phù hợp trong mùa nắng nóng.

Dâu tây có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc trộn salad. Chỉ cần 5–6 quả mỗi ngày, bạn đã có thể bổ sung lượng vitamin C đáng kể cho làn da sáng khỏe.

6. Gạo lứt

Những người có làn da vàng, xỉn màu nên ăn gạo lứt thường xuyên. Loại gạo này giàu vitamin nhóm B giúp cơ thể chuyển hóa đường, hạn chế hiện tượng glycation khiến da lão hóa sớm.

Ngoài ra, gạo lứt chứa chất xơ giúp làm sạch ruột và thải độc, mang lại vẻ tươi sáng từ bên trong. Bạn có thể thay cơm trắng bằng gạo lứt 2–3 bữa/tuần để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của làn da.

7. Việt quất

Dù nhỏ bé, quả việt quất chứa lượng anthocyanin dồi dào, giúp trung hòa gốc tự do và làm giảm đốm nâu, tàn nhang. Ngoài ra, vitamin C trong việt quất còn tăng cường độ sáng cho da, trong khi lutein giúp bảo vệ đôi mắt khỏi ánh sáng xanh, rất cần thiết cho người dùng máy tính nhiều.

Một nắm việt quất mỗi ngày như một "liều thuốc chống lão hóa tự nhiên".

8. Cà chua

Thành phần lycopene trong cà chua giúp da chống tia UV, giảm rám nắng và cải thiện độ sáng rõ rệt. Đặc biệt, lycopene hấp thu tốt hơn khi cà chua được nấu chín.

Bạn có thể uống nước ép cà chua, ăn salad hoặc chế biến thành sốt, tất cả đều có lợi cho da. Cà chua cũng chứa vitamin C giúp làm mờ vết thâm và giảm sạm da do ánh nắng.

Thay vì phụ thuộc vào mỹ phẩm, bạn hoàn toàn có thể nuôi dưỡng làn da sáng khỏe từ bàn ăn hàng ngày. Bác sĩ da liễu Nguyễn Phương Anh (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết: "Làn da phản ánh sức khỏe tổng thể của cơ thể. Khi bạn ăn uống đủ chất, đặc biệt là thực phẩm giàu vitamin C, E, A và các chất chống oxy hóa, da sẽ sáng mịn và đàn hồi tự nhiên mà không cần dùng đến quá nhiều sản phẩm làm trắng bên ngoài".

(Ảnh minh họa: Internet)