Người khóc đẹp nhất Việt Nam thuộc về Huyền Lizzie

Bộ phim Cách Em 1 Millimet ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ nhịp phim cuốn hút và cách triển khai cảm xúc nhân vật tinh tế. Ngoài kịch bản chặt chẽ, diễn xuất của dàn cast cũng là yếu tố giữ chân người xem, trong đó không thể không nhắc đến Huyền Lizzie. Nữ diễn viên đã thành công khắc họa phiên bản trưởng thành của nhân vật Ngân, từ thần thái chững chạc, ánh mắt giàu nội tâm cho đến phong cách thời trang sang chảnh, hiện đại. Đặc biệt, một cảnh khóc trong tập mới nhất của người đẹp sinh năm 1990 cũng khiến dân tình khen ngợi hết lời, xứng với danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất VTV" mà cô thường được gắn mác.

Cảnh khóc đẹp nao lòng của Huyền Lizzie trong tập phim mới đây.

Nếu như việc khóc từng là nỗi ám ảnh dìm nhan sắc của không ít chị em thì chắc hẳn Huyền Lizzie là ngoại lệ. Ngoài việc khắc họa chân thật cảm xúc nhân vật, nữ diễn viên còn ghi điểm với khán giả vì khóc nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp và dịu dàng đặc trưng. Ánh mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run, lông mày nhíu nhẹ khiến nỗi buồn càng thêm rõ nét, nhưng gương mặt ngôi sao phim giờ vàng vẫn rất hài hòa, không bị “méo mó”, ướt át tới nhoè nhoẹt hay kém sắc. Thậm chí, tới cả giọt nước mắt rơi xuống tay cũng trở thành điểm nhấn khiến khung hình khóc của Huyền Lizzie trông đẹp và cảm xúc vô cùng.

Layout makeup nhẹ nhàng với lớp nền mỏng và đường eyeliner mảnh khiến đôi mắt người đẹp trông sâu hơn. Làn da đẹp không tì vết của Huyền Lizzie cũng giúp cảnh phim thêm phần hoàn hảo: mịn, sáng và gần như không lộ khuyết điểm dù quay ở cự ly gần, khiến biểu cảm buồn đẹp một cách tinh tế.

Huyền Lizzie diễn như không diễn trong cảnh phim mới đây. Dù khóc và cảnh quay cận mặt nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp.

Dân tình dành nhiều lời khen cho cảnh "khóc cũng xinh" của Huyền Lizzie.

Nhan sắc của Huyền Lizzie trong Cách Em 1 Millimet gây ấn tượng mạnh ngay từ những tập đầu tiên. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Ngân – một phụ nữ thành đạt, sang trọng, nữ diễn viên đã rất nghiêm khắc với bản thân, quyết định giảm cân và siết eo xuống còn 56cm. Chính sự nỗ lực này giúp Huyền Lizzie lên hình đẹp hơn, gương mặt thon gọn, thanh tú dường như khó có điểm nào để chê.

Hơn nữa, vóc dáng thon gọn cũng là điểm mạnh để nữ diễn viên tiếp tục "giữ chuỗi" một trong những mỹ nhân mặc đẹp nhất màn ảnh Việt. Mọi set đồ công sở, từ áo blazer, sơ mi cắt may tinh tế, quần âu chuẩn chỉnh khoác lên người Huyền Lizzie đều vô cùng đẹp, khắc họa vẻ đẹp vừa hiện đại, thanh lịch lại không kém phần sang trọng, trẻ trung.