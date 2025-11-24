Tin chính thức: AC BEAR chính là linh vật sành điệu của mùa Đông năm nay!

Chắc hạn bạn chưa quên cơn sốt Baby Face Tee từng chinh phục người hâm mộ bằng loạt biểu cảm hài hước và cá tính in trên áo phông, áo nỉ và hoodie, càn quét mọi góc phố sành điệu? Thương hiệu streetwear Hàn Quốc rất biết chiều fan khi liên tục làm mới hình ảnh, và mới đây nhất, linh vật mùa Đông 2025 AC BEAR đã chính thức xuất hiện để cùng tín đồ thời trang dạo phố.

Đối với giới trẻ Hàn, linh vật AC BEAR đã không còn quá xa lạ khi chú gấu này liên tục xuất hiện tại những con phố quy tụ nhiều bạn trẻ sành điệu như Myeongdong. Sau lưng áo hoodie hay trên những chiếc áo phông cá tính, AC BEAR được các bạn trẻ Hàn Quốc "trưng diện" xuống phố thường xuyên, trở thành một "mật ngữ" mới của hội trai xinh, gái đẹp đam mê phong cách thời trang đường phố.

Giờ đây, chú gấu AC BEAR cũng đã cập bến Việt Nam, chào sân với bộ ảnh mới cực dễ thương cùng ca sĩ Duy Khánh và CARA. Thương hiệu ADLV vốn nổi tiếng giỏi tại ra các nhân vật hoạt hình ‘viral’ trên đường phố, và chú gấu nâu này cũng không phải ngoại lệ

ADLV lặp lại công thức thành công: Sáng tạo một nhân vật đáng yêu như AC BEAR, và để chú gấu xuất hiện tràn ngập: Trên áo phông, áo nỉ, và sắp tới là những chiếc hoodie ấm áp cho mùa Đông

Những chiếc áo phông AC BEAR sẽ sớm trở thành xu hướng đường phố khi hiện tại, TikTok và Instagram đã chứng kiến cuộc đổ bộ của chú gấu đáng yêu này.

Từ các Tiktoker, Youtuber, đến những người có ảnh hưởng (KOL) trong nước, hình ảnh AC BEAR đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Những bức ảnh check-in với chú gấu dễ thương này tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định AC BEAR đang dần trở thành "linh vật" mới của Streetwear Việt.

Việc tung ra một nhân vật mới, dễ nhận diện và dễ thương, là một chiến lược thông minh giúp ADLV mở rộng tệp khách hàng, không chỉ dừng lại ở những người yêu thích sự phá cách mà còn thu hút cả những tín đồ của phong cách thời trang thể thao, năng động.

ADLV đã chứng minh rằng để tạo nên một cơn sốt thời trang, thương hiệu không chỉ cần một chiếc áo phông chất lượng, mà còn cần một biểu tượng văn hóa có khả năng truyền cảm hứng.

Từ thành công của "Baby Face" đến sự bùng nổ của AC BEAR, ADLV không chỉ bán quần áo, mà đang bán một phong cách sống: thoải mái, cá tính, và luôn dẫn đầu xu hướng. Hãy chuẩn bị để đón đấu xu hướng cùng chú gấu hot nhất mùa lạnh năm nay!