8 nhóm nhạc Kpop kiện công ty chủ quản: 3 “mẩu” EXO đối đầu SM, có nhóm còn bị lạm dụng và ngược đãi

Công ty chủ quản luôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển một nhóm nhạc Kpop. Tuy nhiên, đằng sau mặt nổi tưởng chừng như "màu hồng" đó thì đã có không ít những nhóm nhạc phải chịu sự bất công, chèn ép thậm chí là lạm dụng để theo đuổi ước mơ của mình.

Do đó, đã có không ít những nhóm nhạc dám đứng lên đâm đơn kiện chính "ngôi nhà" của mình, đem sự thật ra ngoài ánh sáng. Dù vậy, không phải những vụ kiện nào cũng đem lại quyền lợi và thành công cho họ.

EXO

Vài tháng trở lại đây, truyền thông Hàn không khỏi xôn xao trước thông tin EXO-CBX (Chen, Baekhyun, Xiumin) khởi kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM Entertainment. Không những thế, nhóm còn muốn vạch trần những điểm thiếu minh bạch trong việc thanh toán cùng thời hạn hợp đồng bất hợp lý của SM đối với 3 nam thần tượng.

Sau đó, sự việc đã được 2 bên giải quyết ổn thỏa trong vòng chưa đầy 1 tháng. Không những thế, "ông lớn" này còn khẳng định công ty đã và đang thực hiện quyết toán (tính toán tỷ lệ phân chia lợi nhuận) cho nghệ sĩ trong nhiều năm qua dưới hình thức công khai minh bạch để nghệ sĩ có thể kiểm tra việc tính toán này bất kỳ khi nào. Phía SM cũng phủ nhận "hợp đồng nô lệ" đã hai lần tăng tỷ lệ hưởng lợi nhuận của nghệ sĩ.

FIFTY FIFTY

Sau thành công vang dội của ca khúc Cupid, FIFTY FIFTY đã kiện ATTRAKT vì cho rằng công ty không minh bạch trong các khoản thanh toán, không hỗ trợ và thiếu nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động nhóm. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng nên 4 thành viên đã bị toà án bác bỏ yêu cầu và phải tiếp tục làm việc với công ty quản lý. Do vụ tranh chấp kéo dài nên sự căng thẳng giữa đôi bên cũng làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tân binh nổi tiếng. Nhóm cũng bị cho là "ăn cháo đá bát" khi vừa mới định hình được tên tuổi đã có ý định "dứt áo ra đi".

LOONA

Vụ tranh chấp giữa LOONA và công ty chủ quản bắt nguồn từ việc Blockberry Creative (BBC) công khai loại bỏ Chuu - thành viên hút fan nhất ra khỏi nhóm với lý do lạm quyền. Ngay sau đó, 9 thành viên của LOONA (trừ Vivi và Hyunjin) đã ra mặt ủng hộ Chuu, đồng thời khởi kiện BBC.

Theo kết quả của tòa án, chỉ 4/9 thành viên gồm Heejin, Kim Lip, Jinsoul, Choerry thắng kiện và có thể chấm dứt hợp đồng, 5 thành viên còn lại thua kiện và phải tiếp tục hoạt động với công ty. Với sự ra đi của Chuu và 4 thành viên thắng kiện, tương lai của LOONA hiện đang khá mù mịt, bế tắc.

B.A.P

Một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm nổi tiếng của Kpop phải kể đến B.A.P và TS Entertainment khi các thành viên cho rằng khoản thu nhập công ty thanh toán thiếu công bằng và minh bạch. Cụ thể, TS đã nhận được 9 triệu USD từ các sản phẩm của B.A.P nhưng chỉ thanh toán cho nhóm 16.000 USD trong ba năm làm việc. Sau đó, vụ kiện được giải quyết và B.A.P phải quay trở lại công ty cho đến khi hợp đồng hết hạn.

BLOCK B

7 thành viên của BLOCK B đã đệ đơn kiện Stardom Entertainment với lý do công ty quản lý yếu kém và không giải quyết các khoản thanh toán cho nhóm. Tuy nhiên, BLOCK B đã thua kiện và không thể chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty.

OMEGA X

11 thành viên của OMEGA X từng gây rúng động truyền thông Hàn khi đệ đơn kiện Spire Entertainment của họ với những loạt bằng chứng về lạm dụng thể chất, tấn công tình dục… Với sự quan tâm của công chúng, nhóm đã may mắn thắng kiện để huỷ bỏ các hợp đồng độc quyền với công ty chủ quản.

GWSN

GWSN (còn được gọi là Girls In The Park) đã đệ đơn kiện The WAVE MUSIC với lý do công ty đã bỏ bê và không chú trọng vào phát triển nhóm. Sau đó, GWSN đã thắng kiện và thành công chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản.

INX

Ngoài OMEGA X, INX cũng phải đệ đơn kiện NA Entertainment vì tội quấy rối, ngược đãi và bỏ đói nhóm. Với loạt bằng chứng rõ ràng, 5 thành viên đã thắng kiện do công ty không hoàn thành đúng với nghĩa vụ hợp đồng.