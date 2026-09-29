7 thực phẩm càng ăn mỡ bụng càng giảm: Cứ ra chợ Việt là không thiếu

Cứ ra chợ là có bí quyết giảm cân nhé cả nhà ơi!

Nếu đang muốn giảm mỡ bụng, chế độ ăn uống và tập luyện là hai yếu tố quan trọng cần kết hợp. Theo chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood (làm việc tại Mỹ), một số thực phẩm quen thuộc có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, tăng cảm giác no và hỗ trợ quá trình giảm mỡ.

Dưới đây là 7 thực phẩm được chuyên gia gợi ý, hoá ra toàn loại quen thuộc tại chợ Việt:

1. Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, được xem là chất béo có lợi cho sức khỏe. Theo chuyên gia Collingwood, bơ có thể giúp điều hòa đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn và duy trì cảm giác no lâu hơn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng.

Bạn có thể thêm bơ vào salad, nghiền làm bánh mì bơ hoặc ăn kèm trong bữa sáng, trưa hay tối.

Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều vì bơ vẫn chứa lượng calo tương đối cao.

2. Trứng

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có nhiều cách chế biến, đồng thời có thể phù hợp với chế độ ăn giảm cân.

Theo chuyên gia Collingwood, trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ ổn định đường huyết và khiến cơ thể tiêu hao thêm năng lượng trong quá trình tiêu hóa thức ăn.

Trứng cũng giúp nhanh no hơn. Tuy nhiên, do trứng vẫn chứa chất béo và calo, có thể kết hợp 1-2 quả trứng với lòng trắng trứng để tăng lượng protein mà không làm tăng quá nhiều calo.

3. Các loại quả mọng

Việt quất, dâu tây, mâm xôi... là những loại quả mọng được chuyên gia gợi ý cho người muốn kiểm soát cân nặng.

Nhóm quả này có lượng calo tương đối thấp nhưng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Theo chuyên gia Collingwood, chất xơ giúp tăng cảm giác no, trong khi các chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm và quá trình giảm mỡ, trong đó có mỡ vùng bụng.

Có thể ăn quả mọng tươi hoặc đông lạnh, dùng trực tiếp, kết hợp với sữa chua, ngũ cốc hoặc xay thành sinh tố.

4. Dầu ô liu

Dầu ô liu chứa chất béo nhưng chủ yếu là loại chất béo có lợi. Theo chuyên gia Collingwood, dầu ô liu có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo.

Có thể dùng một lượng vừa phải dầu ô liu để trộn salad hoặc chế biến món ăn.

Tuy nhiên, cần lưu ý dầu vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. Vì vậy, sử dụng quá nhiều có thể khiến tổng lượng calo trong khẩu phần tăng lên.

5. Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười... là những loại hạt cung cấp chất béo có lợi và protein.

Theo chuyên gia Collingwood, protein và chất béo trong các loại hạt có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ ổn định đường huyết và duy trì quá trình chuyển hóa lành mạnh.

Có thể ăn một lượng nhỏ các loại hạt như bữa phụ, rắc lên salad hoặc thêm vào một số món ăn.

Chuyên gia lưu ý nên kiểm soát khẩu phần, chỉ nên ăn một nắm nhỏ mỗi ngày, bởi các loại hạt dù giàu dinh dưỡng nhưng cũng chứa nhiều calo.

6. Đậu và đậu lăng

Các loại đậu như đậu trắng, đậu đen, đậu pinto cùng đậu lăng là nguồn cung cấp cả protein và chất xơ.

Theo chuyên gia Collingwood, sự kết hợp này giúp hỗ trợ ổn định đường huyết, cải thiện tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu hơn.

Có thể sử dụng đậu như món ăn kèm hoặc thêm vào salad để tăng lượng chất xơ và protein trong bữa ăn.

7. Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn và rau arugula là những loại rau lá xanh được chuyên gia gợi ý.

Nhóm thực phẩm này có lượng calo thấp nhưng giàu chất dinh dưỡng và chất xơ. Theo chuyên gia Collingwood, rau lá xanh có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và giúp tạo ra mức thâm hụt calo cần thiết cho quá trình giảm mỡ.

Bạn có thể dùng rau lá xanh để làm salad, xào như món ăn kèm hoặc thêm vào món trứng.

Không có một loại thực phẩm nào có thể tự làm giảm mỡ bụng

Theo chuyên gia Collingwood, không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào có thể khiến mỡ bụng biến mất.

Việc giảm mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng, cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý với uống đủ nước, tập luyện và ngủ đủ giấc.

Do đó, thay vì tìm kiếm một món ăn có thể “đốt mỡ bụng” nhanh chóng, nên xây dựng chế độ ăn cân đối, kiểm soát tổng lượng calo và duy trì các thói quen sinh hoạt lành mạnh.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Eat this)