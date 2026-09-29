Sau 35 tuổi, mặt cứ xỉn màu dù skincare đủ bước: Bác sĩ chỉ ra một thói quen phụ nữ rất hay mắc

Một làn da khỏe không chỉ đến từ những gì được thoa lên mặt. Chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ và chăm sóc sức khỏe tổng thể mới là nền tảng giúp diện mạo duy trì vẻ tươi tắn lâu dài.

Sau những ngày thức khuya, ăn uống thất thường hay liên tục chịu áp lực công việc, nhiều phụ nữ nhận thấy làn da không còn tươi tắn như trước. Theo quan điểm y học cổ truyền, tình trạng tỳ vị hoạt động kém có thể liên quan đến sắc mặt và trạng thái cơ thể. Bên cạnh chăm sóc da, điều chỉnh chế độ ăn, vận động và giấc ngủ cũng là những yếu tố đáng lưu ý.

Có một thời điểm, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận ra khuôn mặt của mình thay đổi rất rõ: da không còn căng sáng, sắc mặt xỉn hơn, dễ nổi mụn, đôi mắt thường xuyên sưng hoặc khuôn mặt trông mệt mỏi dù vẫn sử dụng các sản phẩm chăm sóc da quen thuộc.

Không ít người lập tức tìm đến mỹ phẩm, serum hay các liệu trình làm đẹp. Tuy nhiên, theo bác sĩ y học cổ truyền Chu Ích Trí, nếu nhìn từ góc độ Đông y, tình trạng sắc mặt kém tươi đôi khi còn liên quan đến hoạt động của hệ tiêu hóa và khả năng vận hóa của tỳ vị.

Vì sao tỳ vị lại được nhắc đến khi nói về sắc mặt?

Trong y học cổ truyền có quan niệm “tỳ vị là hậu thiên chi bản, khí huyết sinh hóa chi nguyên”, tức tỳ vị được xem là nơi góp phần tạo ra khí huyết từ nguồn thức ăn đưa vào cơ thể.

Theo cách lý giải này, khi chức năng tỳ vị suy yếu, cơ thể có thể xuất hiện những biểu hiện như ăn uống kém ngon, đầy bụng, mệt mỏi, dễ phù nề hoặc sắc mặt thiếu sức sống. Khi đó, làn da cũng có thể trông nhợt nhạt, xỉn màu hơn.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng đây là cách lý giải theo y học cổ truyền. Trong y học hiện đại, sắc mặt thay đổi có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân như thiếu ngủ, chế độ ăn thiếu chất, stress, mất nước, thiếu máu hoặc một số bệnh lý. Vì vậy, không nên mặc định mọi trường hợp da xỉn màu đều là do “tỳ vị yếu”.

4 cách được bác sĩ y học cổ truyền gợi ý để chăm sóc cơ thể từ bên trong

1. Chú ý chế độ ăn

Theo bác sĩ Chu Ích Trí, một số món ăn thường được sử dụng trong chế độ ăn theo quan niệm Đông y để hỗ trợ tỳ vị như cháo ý dĩ, đậu đỏ hay canh sườn hầm củ mài.

Trong đó, củ mài thường được Đông y sử dụng với mục đích hỗ trợ tỳ vị. Tuy nhiên, những món ăn này nên được xem là một phần của chế độ ăn đa dạng, không phải “món thuốc” có thể thay thế điều trị.

Ngược lại, việc thường xuyên ăn quá nhiều đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường hoặc uống quá nhiều đồ lạnh có thể khiến chế độ ăn mất cân bằng và ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa ở một số người.

2. Có thể tham khảo việc sử dụng thuốc Đông y khi cần

Một số bài thuốc như Tứ quân tử thang, Sâm linh bạch truật tán thường được sử dụng trong y học cổ truyền với mục đích kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa.

Tuy nhiên, thuốc Đông y không nên tự mua và sử dụng chỉ vì muốn cải thiện sắc mặt. Việc lựa chọn bài thuốc, liều lượng và thời gian dùng cần dựa trên tình trạng cụ thể và được bác sĩ y học cổ truyền thăm khám, tư vấn.

3. Massage một số huyệt

Một số huyệt thường được nhắc đến trong chăm sóc sức khỏe theo Đông y như Túc tam lý và Tỳ du.

Có thể massage nhẹ nhàng trong vài phút mỗi ngày. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng việc bấm huyệt đơn thuần có thể làm thay đổi sắc da rõ rệt. Nếu có đau bất thường hoặc đang mắc bệnh lý cần điều trị, nên hỏi ý kiến chuyên gia trước khi thực hiện.

4. Đừng bỏ qua giấc ngủ

Đây có lẽ là yếu tố dễ bị bỏ quên nhất khi phụ nữ tìm cách cải thiện diện mạo.

Thức khuya kéo dài có thể khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng tập trung và quá trình phục hồi. Làn da cũng có thể trở nên kém tươi tắn sau những đêm ngủ không đủ.

Thay vì tìm một loại thực phẩm hay sản phẩm làm đẹp có thể “cứu” sắc mặt sau nhiều ngày thức khuya, việc duy trì giờ ngủ tương đối ổn định, ngủ đủ và hạn chế thức quá muộn vẫn là nền tảng quan trọng.

Không phải cứ da xỉn màu là do “lão hóa”

Sắc mặt kém tươi có thể là một biểu hiện rất đời thường sau những ngày làm việc căng thẳng, thiếu ngủ hoặc ăn uống thất thường. Nhưng nếu tình trạng kéo dài, đi kèm mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân, khó tiêu, phù nề hoặc những thay đổi bất thường khác, phụ nữ không nên chỉ tìm cách “dưỡng sắc” tại nhà mà nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Một làn da khỏe không chỉ đến từ những gì được thoa lên mặt. Chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ và chăm sóc sức khỏe tổng thể mới là nền tảng giúp diện mạo duy trì vẻ tươi tắn lâu dài.

Nguồn: Health.tvns