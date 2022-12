6 thực phẩm không nên dùng làm bữa sáng kẻo tăng cân nhanh và gây hại cho hệ tiêu hóa

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi ăn sáng là chỉ ăn qua loa, ăn quá muộn hoặc thậm chí bỏ luôn bữa sáng. Ngoài ra, chọn sai thực phẩm cho bữa sáng cũng mang đến nhiều tác hại về cả sức khỏe lẫn ngoại hình.

Sau đây là 6 thực phẩm không nên ăn vào bữa sáng kẻo tăng cân vùn vụt mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa:

1. Bánh ngọt

Chuyên gia dinh dưỡng Kelli McGrane nói trên Eat This Not That rằng, rất nhiều người có thói quen dùng các loại bánh ngọt làm bữa ăn sáng mà không hề biết điều này hoàn toàn không có lợi cho cơ thể. Những thức ăn như bánh nướng xốp, bánh bột mì, bánh nướng… thậm chí là bánh trái cây đều không hợp lý cho dạ dày vào bữa sáng.

Một chiếc bánh ngọt là sự tổng hợp của bột mì, trứng, sữa, bơ và đa số là sữa. Bột mì là dạng hydrocarbon đơn giản, nhanh chóng suy giảm và cũng gây ra tình trạng vô hiệu hóa lượng insulin trong cơ thể. Ngoài ra, chúng còn chứa một lượng calo khổng lồ hơn kích cỡ của nó rất nhiều, khoảng 680 kcal và 40g chất béo. Như vậy khó tránh khỏi tăng cân và khiến ngày mới của bạn trở nên uể oải, khó tập trung.

2. Trái cây

Ăn bữa sáng chỉ bằng trái cây đã trở thành thói quen không còn xa lạ với nhiều người trong nhịp sống hiện đại. Nhất là những chị em phụ nữ trẻ, người muốn giảm cân. Tuy nhiên, biện pháp này lại không được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích chút nào.

Lý do là vì trái cây chứa ít protein và calo nên không thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra năng lượng và duy trì sự trao đổi chất bình thường của cơ thể. Vì vậy bạn sẽ vẫn trong trạng thái lờ đờ, học tập và làm việc kém hiệu quả vì thiếu chất. Chưa kể, nếu chọn không khéo sẽ càng dễ tăng cân bởi nhiều loại trái cây có chỉ số đường huyết cao.

Ngoài ra, các loại trái cây như hồng vàng, cà chua, chuối… cũng không thích hợp để ăn khi đói. Nồng độ enzyme cao trong chúng có thể khiến bạn rối loạn dịch vị và dẫn đến chứng đau bao tử.

3. Ngũ cốc ăn liền

Bác sĩ tiết niệu Cao Minh Hồng (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên báo điện tử Topick rằng, ngũ cốc ăn liền thực ra không phù hợp cho bữa sáng. Nhưng rất nhiều người nghĩ rằng bữa sáng với ngũ cốc là một lựa chọn bổ dưỡng cho trẻ em và người lớn. Vì các gói ngũ cốc thường được giới thiệu đến người tiêu dùng bằng các thông điệp như ngũ cốc là một nguồn dinh dưỡng tốt.

Nhưng chuyên gia dinh dưỡng Kelli McGrane cho biết: "Bắt đầu ngày mới với một bát ngũ cốc có thể khiến bạn cảm thấy đói ngay sau đó vì hầu hết ngũ cốc được làm bằng bột tinh chế, có nghĩa là chúng ít chất xơ. Thêm vào đó, ngũ cốc cũng có chứa nhiều đường và ít protein".

Như vậy, chúng sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, dễ gây tăng cân và đặc biệt là lượng đường cao Đường có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2, bệnh tim và các tình trạng sức khỏe mãn tính khác. Ngoài lượng chất xơ thấp thì ngũ cốc ăn liền còn chứa nhiều chất phụ gia, chất bảo quản không tốt cho cơ thể.

4. Các món chiên rán

Nhiều người có thói quen chọn thực phẩm chiên rán (bánh quẩy, bánh rán…) cho bữa sáng. Điều này sẽ khiến chúng ta nhanh chóng tăng cân. Bởi, thực phẩm rán có hàm lượng chất béo cao, nếu ăn nhiều sẽ tích tụ lại trong cơ thể.

Thực phẩm chiên rán quá nhiều dầu mỡ cũng sẽ tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, trong quá trình chiên, chúng hấp thụ một lượng dầu đáng kể, các chất dinh dưỡng bị phá hủy, đồng thời sản sinh ra một số chất gây ung thư nên việc sử dụng thực phẩm này lâu dài hoàn toàn không tốt.

5. Nước ép trái cây

Các loại nước ép trái cây đóng chai, hộp sẵn trên thị trường thực sự chứa rất ít nước trái cây và được làm ngọt bằng đường hoặc xi-rô ngô có hàm lượng đường cao. Nồng độ đường cao làm tăng nguy cơ béo phì, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường tuýp 2 và các bệnh khác.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kelli McGrane, ngay cả nước ép trái cây 100% cũng chứa rất nhiều đường. Uống một lượng lớn nước ép trái cây có thể có tác dụng tương tự đối với tăng cân nặng và sức khỏe của bạn như uống đồ uống có đường.

Uống nước ép trái cây khiến lượng đường trong máu tăng rất nhanh vì không có chất béo hoặc chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ. Sự tăng đột biến của insulin và giảm lượng đường trong máu có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, run rẩy và đói nhanh. Trong khi đó lại dễ tăng cân, nặng nề cho tiêu hóa nên không thích hợp cho bữa sáng. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn sinh tố để giữ cả chất xơ và tốt hơn cho hệ tiêu hóa.

6. Thịt chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích và chà bông chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, có thể làm tăng huyết áp. Chúng cũng chứa các chất phụ gia khác như nitrit, gây nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư dạ dày. Vì vậy, ăn chúng vào lúc nào trong ngày cũng đều mang đến nguy cơ xấu cho sức khỏe. Đặc biệt là không nên ăn các thực phẩm này vào bữa sáng.

Bởi vì khởi đầu ngày mới với quá nhiều muối, chất béo sẽ khiến dạ dày bị quá tải, hệ tiêu hóa mệt mỏi và cả ngày của bạn trở nên uể oải. Buổi sáng cũng là lúc cơ thể thiếu dinh dưỡng sau một đêm ngủ dài, các cơ quan nội tạng đều yếu hơn nên rất dễ bị các chất độc hại tấn công và dễ tổn thương hơn. Nó cũng khiến bạn tăng cân rất nhanh, nhất là phần mỡ bụng.

Theo bác sĩ Cao Minh Hồng, nếu vẫn muốn ăn các món này, tốt nhất là ăn chúng vào bữa trưa sau khi ăn lót dạ. Nên nhớ không ăn quá thường xuyên và nên tự làm thay vì mua sẵn sẽ an toàn hơn.

Nguồn và ảnh: Topick, Eat This, Good Morning Health