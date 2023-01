6 món ăn thay thế ngày Tết giúp nàng công sở không lo béo bụng

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, các gia đình luôn chuẩn bị nhiều thức ăn với nhiều món dầu mỡ, chiên rán. Tuy nhiên, những món ăn này lại không tốt cho sức khỏe. Để ăn Tết thoải mái mà không sợ tăng cân thì bạn nên chọn 6 món ăn thay thế sau.

1. Thay da gà bằng thịt gà trắng

Thịt gà luộc là món ăn vô cùng quen thuộc trong mâm cơm truyền thống ngày Tết. Tuy nhiên khi ăn thịt gà, bạn nên tránh ăn phần da gà. Bởi lẽ, hàm lượng kcal và chất béo có trong trong da gà rất cao, không tốt cho vóc dáng.

Trong 100g ức gà có da có chứa khoảng 390kcal, trong khi đó, ở 100g ức gà không da thì lượng kcal chỉ khoảng 240 mà thôi. Khi ăn thịt gà, bạn nên ăn những phần thịt trắng như ức gà, đùi… Và bạn nên ăn thịt gà nhạt, không nên chấm quá mặn vì có thể gây tích mỡ, tăng cân.

2. Thay rau xào bằng salad, rau luộc

Rau có chứa nhiều chất xơ, rất ít kcal, nhưng khi bạn thêm dầu vào, lượng kcal có thể tăng lên gấp bội. Do đó, hấp và luộc là phương pháp tốt nhất, không chỉ tiết kiệm dầu mà còn giữ được chất dinh dưỡng của rau, tốt cho vóc dáng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn thêm các loại rau sống, làm salad để tránh bị tăng cân dịp Tết. Khi làm salad, bạn nên tránh cho quá nhiều nước sốt vì chúng có thể gây tích mỡ, tích nước, không tốt cho vóc dáng.

3. Thay bánh chưng gạo nếp bằng bánh chưng gạo lứt

Bánh chưng gạo lứt có cách chế biến tương tự với bánh chưng truyền thống, với nhân từ đậu xanh, thịt ba chỉ và gói bằng lá dong. Tuy nhiên thay vì gạo nếp, vỏ bánh của bánh chưng gạo lứt được làm bằng gạo lứt đen, gạo lứt tím hoặc đỏ. Hàm lượng chất xơ trong gạo lứt cao gấp 2 lần những loại gạo thông thường khác.

Vậy nên khi ăn bánh chưng gạo lứt, bạn sẽ có cảm giác no lâu, giảm đáng kể lượng kcal dư thừa. Lượng acid alpha lipoic trong gạo lứt cũng giúp chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giải phóng mỡ thừa trong cơ thể tốt hơn gạo trắng. Do đó, loại bánh chưng này sẽ ít kcal hơn so với bánh chưng gạo nếp truyền thống. Nếu vẫn muốn ăn bánh chưng mà sợ tăng cân thì đây chính là giải pháp thay thế mà bạn có thể lựa chọn trong dịp Tết.

4. Thay nước ngọt bằng nước lọc

Các loại nước ngọt, đồ uống có gas có chứa lượng đường cao. Chúng gây tăng cân và các ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tích lũy mỡ bụng. Ngoài ra, nước ngọt còn tạo cảm giác ngon miệng, khiến bạn ăn nhiều hơn. Nếu bạn đang muốn giảm cân, tốt nhất nên từ bỏ việc uống nước ngọt. Bạn có thể thay thế nước ngọt bằng nước trắng trong bữa ăn, việc này vừa giúp tránh tăng cân lại giúp bạn tận hưởng hoàn toàn hương vị món ăn.

5. Thay thịt mỡ bằng trứng

Nhiều gia đình thường ăn thịt mỡ kho trứng vào ngày Tết. Với món ăn truyền thống này, thay vì ăn phần thịt mỡ - vốn chứa nhiều chất béo bão hòa và lượng kcal cao, gây tăng cân, béo bụng – thì bạn có thể chọn ăn phần trứng. Trứng gà có chứa hàm lượng kcal thấp. Lượng protein dồi dào trong trứng gà giúp bạn cảm thấy no, hạn chế ăn quá nhiều. Bên cạnh đó, các acid amin trong trứng gà sẽ tăng cường quá trình trao đổi chất giúp cho thức ăn vào cơ thể bạn dễ tiêu thụ hơn.

6. Thay cơm trắng bằng cơm gạo lứt, gạo đen

So với gạo trắng, gạo lứt giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe lại vừa tốt cho quá trình giữ dáng hiệu quả. Bên cạnh đó, gạo lứt có chứa tỷ lệ protein và carb cao hơn gạo trắng nên tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt tốt hơn.

Trong quá trình chế biến, gạo lứt được chà nhẹ nhàng, vẫn còn lớp vỏ lụa của hạt gạo – nơi lưu giữ nhiều dưỡng chất như vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin E, magie, mangan, sắt… tốt hơn cho sức khỏe. Do đó, gạo lứt vừa giàu dinh dưỡng, vừa giúp bạn giảm cân hiệu quả.