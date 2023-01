Đây là 4 loại nước ép làm chậm quá trình lão hóa, sang năm mới chị em nên uống nhiều hơn

Nước trái cây không chỉ là thức uống có hương vị tuyệt vời mà còn cung cấp một số chất dinh dưỡng cơ thể cần hàng ngày. Trong số nhiều lợi ích của loại đồ uống này, phải kể đến lợi ích hàng đầu khiến chị em nào cũng thích là làm chậm quá trình lão hóa.

Đầu tiên, có một sự khác biệt quan trọng cần hiểu giữa các loại nước trái cây như là: Nước trái cây tự nhiên 100% (không đường, không chất bảo quản), nước trái cây được pha chế thêm đường và chất bảo quản... Trong khi nước trái cây có đường thường phần nào có liên quan đến nguy cơ béo phì, bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2, bệnh gan, thận... thì nước trái cây 100% tự nhiên lành mạnh hơn.

Nước trái cây hoàn toàn tự nhiên, 100% trái cây hoặc rau quả mang lại lợi ích sức khỏe nhờ giữ được các loại chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, những thức uống này có thể cải thiện quá trình lão hóa, giúp bạn giữ được sự trẻ trung. Vậy bạn nên chọn loại nước ép nào?

1. Nước ép lựu

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, có thể giúp giảm viêm, chống ung thư và hạ huyết áp. Ngoài những lợi ích này, quả lựu còn được biết là có tác dụng độc đáo đối với các tế bào lão hóa của cơ thể bạn.

Sau 50 tuổi, các tế bào của bạn bắt đầu "vật lộn" với việc tái chế ty thể. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của cơ bắp. Không chỉ vậy, nếu cơ thể bạn không thể tái chế ty thể đủ nhanh, chúng có thể tích tụ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như Parkinson.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Sciencedaily.com, tin tốt là lựu có chứa một phân tử mà hệ vi sinh vật đường ruột của bạn chuyển đổi thành một thứ gọi là urolithin A - một hợp chất có thể giúp giữ cho quá trình ty thể của bạn khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số cá nhân có thể có hệ thực vật đường ruột không thể chuyển đổi hợp chất này, có nghĩa là nước ép lựu sẽ không có nhiều tác dụng.

2. Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe của bạn khi bạn già đi. Ví dụ, cà rốt rất giàu lutein, được biết là giúp cải thiện sức khỏe của mắt và não. Sản phẩm màu cam này cũng rất giàu chất chống oxy hóa khác gọi là beta carotene - chất chống oxy hóa mà cơ thể bạn có thể sử dụng để biến thành vitamin A.

Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của beta carotene không dừng lại ở đó. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention cho thấy nó có khả năng giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trẻ tuổi.

3. Nước ép củ dền

Cho dù bạn thích hay không thích loại củ sẫm màu này thì không thể phủ nhận nước ép củ dền là một loại thức uống có tác dụng mạnh trong việc giúp làm chậm quá trình lão hóa. Một nghiên cứu từ Redox Biology phát hiện ra rằng những người uống nước củ dền có khả năng cải thiện nhận thức và sức khỏe mạch máu tốt hơn so với những người tham gia uống giả dược. Những người tham gia nghiên cứu cũng thấy huyết áp giảm sau khi uống nước ép củ dền.

Kết quả của nghiên cứu này là do nồng độ nitrat cao có trong củ dền rất hữu ích trong việc giữ cho các mạch máu của bạn khỏe mạnh, đồng thời cải thiện chức năng nhận thức khi bạn già đi. Những tác dụng này được nhận thấy có ở cả củ dền nấu chín và nước ép củ dền sống. Tuy nhiên, theo Tạp chí Journal of Human Hypertension (về tăng huyết áp con người), nước ép củ dền sống được phát hiện là có tác động lớn hơn so với dạng nấu chín.

4. Nước ép bưởi đào

Lycopene, cũng được tìm thấy trong bưởi đào, cà chua và dưa hấu, được biết là có nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe, thậm chí còn được phát hiện là có tác dụng cải thiện vẻ ngoài của làn da. Nghiên cứu được công bố trên Food Science & Nutrition cho thấy lycopene có tác dụng "làm trẻ hóa" làn da của những người tham gia ở độ tuổi trung niên.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã kết luận rằng lycopene có thể làm giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu) và tăng mức cholesterol HDL (cholesterol tốt). Đây là những yếu tố quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Kiểm soát lượng cholesterol của bạn đặc biệt quan trọng khi bạn già đi. Vì vậy, nếu bạn là người yêu thích bưởi, hãy thử một ly nước ép này để làm chậm quá trình lão hóa.

Thêm lý do để mua máy ép trái cây tại nhà bởi nó sẽ giúp bạn dễ dàng có được những món nước ép hoàn hảo như trên.