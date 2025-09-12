6 loại gia vị người thông minh biết dùng nhiều khi nấu ăn để bệnh cao huyết áp "sợ"

Cao huyết áp là căn bệnh phổ biến, âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm vì dễ dẫn đến đột quỵ và suy tim. Bên cạnh việc tập thể dục, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chỉ số huyết áp. Điều thú vị là ngay trong căn bếp quen thuộc, nhiều loại gia vị không chỉ làm món ăn thêm đậm đà mà còn giúp mạch máu khỏe mạnh.

Đừng bỏ qua 6 loại gia vị được các chuyên gia khuyên dùng thường xuyên để hỗ trợ phòng ngừa cao huyết áp nhé:

1. Tỏi

Tỏi là gia vị đứng đầu danh sách nhờ chứa allici, là hợp chất có khả năng giãn mạch, hạ cholesterol và ngăn chặn xơ vữa động mạch. Các nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên giúp giảm huyết áp tâm thu lẫn tâm trương ở người bị cao huyết áp nhẹ. Không chỉ vậy, tỏi còn hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ mạch máu trước tình trạng viêm mạn tính.

Lưu ý, allicin chỉ bền khi tỏi được đập hoặc băm nhỏ và để khoảng vài phút trước khi nấu. Ăn tỏi sống hoặc cho vào món ăn ở bước cuối cùng sẽ giữ lại nhiều hoạt chất có lợi nhất.

2. Húng quế

Húng quế chứa eugenol, là chất chống oxy hóa hoạt động như một “lá chắn” giúp ngăn thành mạch co thắt, từ đó giảm áp lực máu. Ngoài ra, tinh dầu trong húng quế còn hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch. Loại rau gia vị này cũng giúp cơ thể thư giãn và cải thiện tiêu hóa, gián tiếp giảm căng thẳng - yếu tố khiến huyết áp tăng cao.

Để đạt hiệu quả, húng quế nên được dùng tươi, thêm trực tiếp vào món ăn sau khi đã tắt bếp hoặc ăn kèm trong salad để giữ trọn vẹn dưỡng chất.

3. Quế

Quế giàu polyphenol và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cải thiện chức năng nội mô, tức là lớp lót bên trong mạch máu. Khi nội mô khỏe, huyết áp sẽ dễ ổn định hơn. Quế cũng được chứng minh có khả năng điều hòa đường huyết, giảm tình trạng kháng insulin vốn liên quan chặt chẽ đến bệnh tim mạch.

Nên dùng quế ở dạng bột để dễ hấp thu và chỉ nên thêm vào món ăn khi đã nấu xong hoặc pha vào nước ấm. Sử dụng quá nhiều quế một lúc có thể gây kích ứng gan nên chỉ cần một lượng nhỏ mỗi ngày là đủ.

4. Bạch đậu khấu

Bạch đậu khấu có hương vị nồng nàn và chứa nhiều flavonoid giúp chống viêm, đồng thời làm giãn nở mạch máu. Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy sử dụng bạch đậu khấu trong vài tháng có thể hạ rõ rệt chỉ số huyết áp ở người mắc cao huyết áp giai đoạn đầu. Ngoài ra, loại gia vị này còn cải thiện lưu thông khí huyết, giảm nguy cơ hình thành huyết khối.

Khi dùng, nên giã nhẹ hạt bạch đậu khấu hoặc dùng dạng bột để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Tránh nấu ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài vì dễ làm mất đi tinh dầu quý.

5. Gừng

Gừng chứa gingerol và shogaol, đều là những hợp chất có khả năng chống viêm, ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông và cải thiện lưu thông máu. Nhờ tác động làm thư giãn thành mạch, gừng giúp giảm áp lực lên tim và hạ huyết áp tự nhiên. Ngoài ra, gừng còn hỗ trợ tiêu hóa, chống buồn nôn, từ đó cải thiện tổng thể sức khỏe tim mạch.

Tốt nhất nên dùng gừng tươi, thái lát hoặc giã nhỏ pha trà, thêm vào canh hoặc nước chấm. Hạn chế dùng quá nhiều gừng khô hoặc bột gừng vì hàm lượng hoạt chất giảm đi đáng kể.

6. Nghệ

Nghệ nổi bật với hoạt chất curcumin, vốn được mệnh danh là chất chống viêm tự nhiên mạnh mẽ. Curcumin có khả năng cải thiện chức năng nội mô và ngăn chặn sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giúp huyết áp ổn định. Đồng thời, nghệ còn hỗ trợ gan thải độc và kiểm soát mỡ máu, là hai yếu tố quan trọng trong phòng ngừa biến chứng tim mạch.

Để tận dụng tối đa lợi ích, nghệ nên dùng cùng một chút dầu ăn hoặc hạt tiêu đen vì curcumin tan trong chất béo và hấp thu tốt hơn khi kết hợp với piperin trong tiêu. Uống sữa nghệ hoặc thêm nghệ vào món xào là lựa chọn đơn giản và hiệu quả.

Nguồn và ảnh: EDH, Eat This Not That