Người đàn ông 70 tuổi nguy kịch sau khi uống loại nước quen thuộc

Theo đó, khi đang ở nhà riêng tại huyện Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc), nam bệnh nhân đột ngột khó thở, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chỉ số oxy trong máu chỉ còn 70% (mức bình thường là 95-100%).

Bác sĩ chẩn đoán ông bị phù phổi cấp, nguyên nhân liên quan đến thói quen uống nhiều nước chanh khi khó chịu trong người.

Ảnh minh hoạ.

Theo China Times , cụ ông thường cảm thấy khó chịu khoảng 2 năm nay, mỗi khi khó thở lại uống nước chanh để tự làm dịu. Ông không biết bản thân bị cao huyết áp và bệnh tim.

Hôm xảy ra sự việc, ông ở một mình trong nhà thì đột ngột khó thở dữ dội, toát mồ hôi lạnh. Ông thử uống trà, nước chanh, tắm nước lạnh nhưng tình trạng không cải thiện, ngược lại càng nặng hơn. Sau hơn 2 giờ, ông mới gọi điện cho người thân nhờ hỗ trợ.

Biết tin, hai người con lập tức lái xe đưa cha đến bệnh viện.

Tại phòng cấp cứu, ông được đặt ống thở và vào phòng hồi sức tích cực. Sau khi qua cơn nguy kịch, ông chuyển đến phòng bệnh thường và đang phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của chuyên viên vật lý trị liệu.

Bác sĩ Hà Đông Cẩm, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Chương Hóa, cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc bệnh nhân bị cao huyết áp nhưng không điều trị và không dùng thuốc kiểm soát. Tình trạng này dẫn đến suy tim, khiến tim không thể bơm máu hiệu quả, làm máu ứ lại ở tim và phổi, gây phù phổi cấp. Khi đó, cơ thể thiếu oxy, dẫn đến khó thở dữ dội, chỉ số oxy trong máu giảm nhanh, gây ra chuỗi phản ứng nguy hiểm tính mạng.

Cao huyết áp thường không có triệu chứng rõ rệt nhưng âm thầm gây hại cho tim, não, thận và mạch máu. Trường hợp này cũng cho thấy người mắc bệnh tim không nên uống quá nhiều nước khiến tình trạng ứ dịch ở phổi nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo những người bị cao huyết áp cần duy trì dùng thuốc và theo dõi huyết áp lâu dài để phòng tránh biến chứng. Khi có dấu hiệu bất thường, không nên giấu bệnh hay ngại đi khám, nếu không, tổn thương cơ thể sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Cách giúp phòng ngừa tăng huyết áp

Ảnh minh hoạ.

-Giữ cân nặng phù hợp

Khi nói đến việc phòng ngừa tăng huyết áp, vấn đề cân nặng là rất quan trọng. Theo ông Ogedegbe - Giáo sư khoa Sức khỏe Cộng đồng tại Trường Y Grossman (thuộc Đại học New York) - cho biết, những người thừa cân nên cố gắng giảm cân, và những người có cân nặng bình thường nên tránh tăng thêm, nhằm ngăn ngừa huyết áp cao.

-Có chế độ ăn uống lành mạnh

Ăn thực phẩm lành mạnh có thể giúp kiểm soát huyết áp. Ăn nhiều trái cây, rau quả và hạn chế lượng chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường nạp vào cơ thể. Các thực phẩm cần hạn chế bao gồm thịt đỏ, natri và đồ ngọt.

- Cắt giảm muối

Đối với nhiều người, chế độ ăn ít muối có thể giúp duy trì huyết áp bình thường. Ông Ogedegbe cho biết: "Lượng muối nạp vào càng cao thì huyết áp càng cao".

- Tập thể dục thường xuyên

Bạn càng tập thể dục nhiều càng tốt. Việc rèn luyện sức khỏe có thể giúp bạn kiểm soát huyết áp.

- Hạn chế rượu

Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến huyết áp cao.

- Giảm căng thẳng

Căng thẳng là một trong các nguy cơ gây tăng huyết áp. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), thiền có thể giúp bạn giảm cả căng thẳng và huyết áp cao .

-Theo dõi huyết áp thường xuyên

Huyết áp cao thường xảy ra mà không có triệu chứng, vì vậy phải đo mới biết huyết áp có tăng hay không. AHA lưu ý: Nếu huyết áp dưới 120/80 mmHg, nên kiểm tra ít nhất hai năm một lần, bắt đầu từ tuổi 20. Nếu huyết áp cao hơn, thì cần kiểm tra thường xuyên hơn.

(Theo VietNamNet, Lao Động)