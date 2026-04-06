6 điều cần làm trước 9h sáng để phòng ngừa đột quỵ

Điều đáng nói, đây không còn là nỗi lo riêng của người lớn tuổi. Nguy cơ đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, khi các bệnh nền như tiểu đường và tim mạch ngày càng phổ biến hơn ở người trẻ, thông tin từ tờ Eating Well .

Tin tích cực là mỗi người hoàn toàn có thể chủ động giảm nguy cơ đột quỵ bằng những thay đổi nhỏ trong lối sống, bắt đầu ngay từ buổi sáng.

6 điều nên làm vào buổi sáng để phòng ngừa đột quỵ

Bác sĩ Christie M. Ballantyne, Trưởng khoa Tim mạch và Nghiên cứu tim mạch tại Viện Tim mạch Texas (Mỹ), cho biết chỉ cần điều chỉnh vài thói quen vào đầu ngày cũng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe mạch máu và não bộ. 6 thói quen được vị chuyên gia về tim mạch đưa ra gồm:

1. Uống thuốc tim mạch đúng chỉ định

Một trong những cách dễ nhất để giảm nguy cơ đột quỵ là dùng thuốc tim mạch đúng như chỉ định, nhất là các thuốc kiểm soát huyết áp hoặc mỡ máu.

Bác sĩ Ballantyne nhấn mạnh: “Nhiều người cho rằng huyết áp trên 140 hay 145 chỉ là mức ranh giới. Nhưng không có gì là ranh giới ở đây cả, đó là huyết áp cao. Thực tế, nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao, huyết áp tối ưu nên ở dưới 120”.

2. Tránh căng thẳng

Giữ mức căng thẳng thấp ngay từ đầu ngày là điều rất quan trọng nếu muốn giảm nguy cơ đột quỵ. Một trong những cách đơn giản là thiền. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiền có thể hỗ trợ hạ huyết áp, từ đó góp phần giảm nguy cơ xảy ra đột quỵ.

Theo bác sĩ Ballantyne, không nhất thiết phải thực hành những hình thức thiền quá cầu kỳ. Cầu nguyện hoặc đọc một câu truyền cảm hứng vào đầu ngày cũng có thể mang lại tác dụng tương tự trong việc làm dịu tinh thần.

Ngoài ra, một cái ôm với người thân, bạn bè hay thậm chí thú cưng cũng có thể giúp ích.

3. Đừng cho chất tạo ngọt nhân tạo vào cà phê

Bác sĩ Ballantyne cho rằng không nhất thiết phải bỏ thói quen uống cà phê buổi sáng nếu lượng caffeine tiêu thụ dưới 400 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 4 cốc cà phê.

Tuy nhiên, điều ông đặc biệt lưu ý là không nên thêm các chất tạo ngọt nhân tạo như sorbitol hay xylitol vào cà phê. Trong đó, xylitol đã được ghi nhận có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và các biến cố tim mạch như đột quỵ nếu tiêu thụ quá nhiều.

4. Tập thể dục

Tập thể dục trước giờ đi làm là lựa chọn lý tưởng. Nếu không có thời gian cho một buổi tập hoàn chỉnh, bác sĩ Ballantyne khuyên nên tìm cách tăng vận động ngay từ buổi sáng.

Đó có thể là đi xe đạp đi làm, đỗ xe xa hơn một chút, hoặc chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy.

5. Không hút thuốc lá

Theo bác sĩ Ballantyne, hút thuốc là một trong những điều gây hại nhất nếu xét riêng về nguy cơ đột quỵ. Không chỉ thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lá điện tử cũng không phải lựa chọn an toàn hơn như nhiều người lầm tưởng.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ rõ rệt giữa cả thuốc lá điếu lẫn thuốc lá điện tử với nguy cơ tim mạch. Vì thế, bỏ thuốc lá là một trong những thay đổi có tác động mạnh nhất nếu muốn bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ đột quỵ về lâu dài.

6. Có bữa sáng lành mạnh

Bữa sáng không chỉ giúp khởi động ngày mới mà còn có ý nghĩa đáng kể với sức khỏe mạch máu. Bác sĩ Ballantyne cho biết bữa sáng ông thường dùng là phô mai tươi ăn cùng trái cây tươi như mận hoặc dưa lưới cắt nhỏ, phía trên rắc thêm hạt lanh.

Ông giải thích rằng hạt lanh chứa omega-3 nguồn gốc thực vật và chất xơ, đều là những thành phần có lợi cho hệ mạch máu.

Dĩ nhiên, không chỉ có một lựa chọn duy nhất cho bữa sáng lành mạnh. Điều quan trọng hơn cả là tránh những món chứa quá nhiều đường bổ sung, vì đây là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, trong khi đái tháo đường lại là một yếu tố nguy cơ lớn của đột quỵ.