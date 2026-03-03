5 loại rau quen thuộc là ''ổ chứa ký sinh trùng'': Mắt thường không thấy, nhiều người vẫn vô tư ăn sống

Vì sao rau lại có ký sinh trùng? Điều này chủ yếu xuất phát từ 3 nguyên nhân bao gồm: rau trồng trong môi trường tự nhiên có thể tiếp xúc với đất, nước nhiễm trứng ký sinh trùng; quá trình bón phân, tưới tiêu nếu sử dụng nguồn nước hoặc phân chưa xử lý kỹ có thể làm rau bị ô nhiễm; và khâu thu hoạch, vận chuyển khiến rau dập nát, tạo điều kiện cho vi sinh vật và ký sinh trùng bám vào.

Dưới đây là 5 nhóm rau thường được cảnh báo không nên ăn sống.

Rau cần nước

Khác với cần trồng trên cạn, cần nước mọc ở ao hồ, mương rạch. Đây là môi trường thuận lợi cho sán lá gan phát triển qua vật chủ trung gian như ốc và thực vật thủy sinh. Nếu rửa không kỹ hoặc ăn sống, nguy cơ nhiễm bệnh tăng lên. Nhiễm sán lá gan có thể gây tổn thương gan mạn tính, xơ gan, thậm chí ký sinh kéo dài nhiều năm.

Xà lách

Xà lách là món quen thuộc khi ăn đồ nướng. Tuy nhiên, cấu trúc lá xếp chồng, nhiều kẽ hở khiến trứng giun hoặc vi khuẩn dễ bám lại. Từng có trường hợp nội soi phát hiện giun đũa dài khoảng 20 cm trong ruột một phụ nữ có thói quen ăn xà lách sống thường xuyên.

Khi sử dụng, nên bỏ lớp lá ngoài, ngâm nước muối loãng hoặc nước vo gạo, rửa dưới vòi nước chảy và hạn chế ăn sống hoàn toàn.

Bông cải xanh và súp lơ

Nhóm rau họ cải có cấu trúc nhiều rãnh nhỏ, dễ giữ lại bụi bẩn và trứng ký sinh trùng. Nếu chỉ rửa qua loa rồi xào nhanh, nguy cơ vẫn còn. Nên cắt nhỏ, ngâm nước ấm khoảng 15 đến 20 phút, rửa kỹ và chần sơ trước khi nấu.

Củ sen

Củ sen sống dưới bùn nước, bên trong có nhiều lỗ rỗng, tạo điều kiện cho ấu trùng sán lá ruột lớn phát triển nếu nguồn nước bị ô nhiễm. Ăn sống có thể dẫn đến nhiễm ký sinh trùng đường ruột, gây đau bụng, tiêu chảy, nặng hơn có thể phù, cổ trướng. Ấu trùng không chịu được nhiệt cao nên chỉ cần chần hoặc nấu chín kỹ là có thể giảm nguy cơ.

Các loại rau thủy sinh khác

Củ ấu, mã thầy, củ niễng… cũng sống trong môi trường nước tương tự củ sen. Nhiều người có thói quen gọt vỏ rồi ăn sống. Tuy nhiên, đây là nhóm có nguy cơ nhiễm sán lá ruột nếu nguồn nước ô nhiễm. Nên rửa kỹ, gọt vỏ và luộc hoặc hấp chín trước khi ăn.

Cần hiểu đúng để phòng tránh

Không phải mọi loại rau đều “nguy hiểm”, và không phải ăn rau là dễ nhiễm ký sinh trùng. Vấn đề nằm ở cách xử lý. Rửa dưới vòi nước chảy, ngâm đúng cách, loại bỏ phần dập nát và nấu chín kỹ là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ.

Rau xanh vẫn là nguồn chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, thói quen ăn sống tùy tiện, đặc biệt với rau thủy sinh hoặc rau có cấu trúc phức tạp, có thể làm tăng rủi ro mà mắt thường không thể nhận biết.

Nguồn và ảnh: Baidu