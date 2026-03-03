Người đàn ông 30 tuổi vỡ mạch máu mắt, đường huyết vọt lên 800, bác sĩ cảnh báo 3 nhóm thực phẩm là thủ phạm

Một người đàn ông hơn 30 tuổi làm trong ngành công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã phải nhập khoa hồi sức tích cực sau khi đột ngột ngất xỉu tại nơi làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết của anh tăng vọt lên hơn 800 mg trên decilit, mức cực kỳ nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Sau khi tỉnh lại, anh phát hiện trước mắt xuất hiện dày đặc “ruồi bay”, tầm nhìn mờ đục bất thường. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện mạch máu trong mắt đã vỡ, toàn bộ dịch kính chứa đầy máu đông. Tổn thương này xuất phát từ bệnh võng mạc do đái tháo đường, một biến chứng xảy ra khi đường huyết tăng cao kéo dài làm tổn hại hệ mạch máu nuôi dưỡng võng mạc.

Theo bác sĩ nhãn khoa, người bệnh có thói quen sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, thường xuyên ăn đồ chiên rán đặt ngoài và uống trà sữa, nước ngọt thay nước lọc. Lối sống này khiến đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến hôn mê và biến chứng ở mắt.

Bác sĩ cho biết, khi đường huyết cao kéo dài, các mạch máu nhỏ ở võng mạc sẽ bị tổn thương, gây thiếu oxy cục bộ. Cơ thể phản ứng bằng cách tạo ra các mạch máu mới nhưng những mạch này lại rất mong manh, dễ vỡ và gây xuất huyết nội nhãn. Dù bệnh nhân đã được tiêm thuốc nội nhãn và phẫu thuật, võng mạc vẫn bị viêm và tổn thương không thể phục hồi hoàn toàn, thị lực suy giảm đáng kể.

“Những gì chúng ta ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cả thị lực”, bác sĩ nhấn mạnh. Ngoài đồ uống chứa nhiều đường vốn được xem là “sát thủ thầm lặng”, còn có 3 nhóm thực phẩm âm thầm gây hại cho mắt.

Thứ nhất là kem béo, bột kem pha cà phê chứa chất béo chuyển hóa . Chất béo chuyển hóa làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể và làm tăng lipoprotein tỷ trọng thấp, thường gọi là cholesterol xấu. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và có thể liên quan đến thoái hóa điểm vàng, bệnh lý gây giảm thị lực trung tâm.

Thứ hai là các loại bánh ngọt, bánh nướng sử dụng shortening , tức dầu thực vật hydro hóa. Trong quá trình chế biến đã sinh ra các gốc tự do, khi tiếp tục nướng ở nhiệt độ cao sẽ tạo thêm nhiều gốc tự do hơn. Các chất này thúc đẩy stress oxy hóa, làm tăng nguy cơ tắc mạch máu ở mắt và thoái hóa điểm vàng.

Thứ ba là thói quen đựng thức ăn nóng trong hộp nhựa hoặc túi nhựa . Ở nhiệt độ cao, các chất hóa dẻo có thể thôi nhiễm vào thực phẩm. Đây là nhóm hóa chất được xem là rối loạn nội tiết, có liên quan đến nguy cơ ung thư và tổn thương mạch máu. Ngay cả ống hút giấy hay ly giấy phủ lớp chống thấm cũng có thể chứa lớp phủ tương tự, tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng thường xuyên với đồ nóng.

Câu chuyện của người đàn ông 30 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng: đường huyết không chỉ ảnh hưởng tim mạch hay thận, mà còn có thể “cướp” thị lực trong âm thầm. Kiểm soát chế độ ăn, hạn chế đồ chiên rán, đồ uống nhiều đường và thay đổi thói quen sinh hoạt là cách quan trọng để bảo vệ đôi mắt trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: ETToday