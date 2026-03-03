Nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay phát hiện kiểu ăn làm giảm 30% nguy cơ ung thư

Một nghiên cứu toàn cầu quy mô lớn cho thấy chế độ ăn chay có thể giảm 30% nguy cơ mắc 5 loại ung thư, báo Anh Mirror đưa tin.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford phát hiện rằng người ăn chay có nguy cơ ung thư tuyến tụy thấp hơn 21% và nguy cơ ung thư vú thấp hơn 9% so với người ăn thịt. Họ cũng có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 12%, nguy cơ ung thư thận thấp hơn 28% và nguy cơ mắc đa u tủy xương (multiple myeloma – một dạng ung thư máu) thấp hơn 31%. Tuy nhiên, người ăn thuần chay lại có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn.

Phân tích 1,7 triệu người

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí British Journal of Cancer, bao gồm dữ liệu từ nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới, với phần lớn người tham gia đến từ Anh và Mỹ. Tổng cộng có 1,64 triệu người ăn thịt, 57.016 người chỉ ăn gia cầm (không ăn thịt đỏ), 42.910 người ăn cá nhưng không ăn thịt (pescatarian), 63.147 người ăn chay và 8.849 người ăn thuần chay.

Aurora Perez Cornago, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích: “Người ăn chay thường tiêu thụ nhiều trái cây, rau củ và chất xơ hơn so với người ăn thịt và không ăn thịt chế biến sẵn, điều này có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.”

Chế độ ăn nhiều trái cây, rau củ và chất xơ hơn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Các nghiên cứu trước đã cho thấy việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn như giăm bông, thịt xông khói và salami có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và có thể cả ung thư dạ dày. Thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu cũng làm tăng nguy cơ, trong khi thịt trắng như thịt gà chưa cho thấy mối liên hệ này.

Đồng tác giả Tim Key, giáo sư danh dự ngành dịch tễ học tại Oxford Population Health, cho biết có khoảng ba triệu người ăn chay ở Anh và sự quan tâm đến “chủ nghĩa ăn chay” đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Ông nói rằng mặc dù người ăn chay thực sự tiêu thụ nhiều chất xơ, trái cây và rau hơn, nhưng sự khác biệt giữa hai nhóm trong nghiên cứu là “không quá lớn”. Giáo sư Key nhận định: “Tôi cho rằng sự khác biệt nhiều khả năng liên quan đến thịt hơn là chỉ vì người ăn chay ăn thực phẩm lành mạnh hơn.”

Tiến sĩ Helen Croker, Phó giám đốc nghiên cứu tại World Cancer Research Fund International, cho biết: “Để tăng cường bảo vệ tổng thể trước ung thư, chúng tôi khuyên nên xây dựng bữa ăn dựa trên ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trái cây và rau củ, đồng thời tránh thịt chế biến sẵn và hạn chế thịt đỏ.”

Nghiên cứu, được tài trợ bởi World Cancer Research Fund, đã xem xét 17 loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư đường tiêu hóa, phổi, hệ sinh sản, đường tiết niệu và ung thư máu. Chế độ ăn được đánh giá thông qua bảng câu hỏi về thực phẩm. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả, như chỉ số khối cơ thể (BMI), cũng đã được tính đến.

Khi xem xét riêng nhóm người ăn thuần chay, các nhà nghiên cứu phát hiện họ có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn đáng kể so với người ăn thịt. Nguyên nhân có thể do lượng canxi trung bình thấp hơn so với khuyến nghị — khoảng 590 mg mỗi ngày so với mức đề xuất 700 mg mỗi ngày — cùng với việc thiếu hụt một số dưỡng chất khác.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện người ăn chay có nguy cơ mắc loại ung thư thực quản phổ biến nhất gần gấp đôi so với người ăn thịt. Trưởng nhóm nghiên cứu Aurora Perez Cornago cho biết thêm: “Nguy cơ cao hơn đối với ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản ở người ăn chay và ung thư đại trực tràng ở người ăn thuần chay có thể liên quan đến việc hấp thụ ít một số dưỡng chất vốn dồi dào hơn trong thực phẩm có nguồn gốc động vật.”

Amy Hirst, quản lý thông tin sức khỏe tại Cancer Research UK, cho biết: “Khi nói đến việc giảm nguy cơ ung thư, duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng tổng thể quan trọng hơn việc tập trung vào từng loại thực phẩm riêng lẻ. Hãy hướng tới việc ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein — đồng thời cắt giảm thịt chế biến sẵn, thịt đỏ, rượu bia và các thực phẩm nhiều chất béo, muối và đường.”