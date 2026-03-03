Ngày càng nhiều người dưới 50 tuổi đã mắc ung thư: Bác sĩ nêu rõ 6 dấu hiệu không được bỏ qua

Một bác sĩ ung thư đã cảnh báo rằng số lượng các ca ung thư được chẩn đoán ở những người dưới 50 tuổi đang gia tăng — với nhiều trường hợp phát hiện muộn do các dấu hiệu cảnh báo sớm bị bỏ qua.

Theo báo Anh Mirror, các loại ung thư bao gồm ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư tuyến giáp và một số khối u não đang ngày càng được phát hiện nhiều hơn ở người trưởng thành trẻ tuổi. Tiến sĩ Jiri Kubes, bác sĩ chuyên khoa xạ trị ung thư tại Trung tâm Liệu pháp Proton ở Prague, Cộng hòa Séc, cho biết: “Chúng tôi đang thấy số lượng bệnh nhân trẻ tuổi nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi dự đoán cách đây một thập kỷ.”

Số ca ung thư được chẩn đoán ở những người dưới 50 tuổi đang gia tăng. (Ảnh minh họa)

Nhiều bệnh nhân trẻ trì hoãn việc tìm kiếm sự trợ giúp vì các triệu chứng dễ bị cho là do căng thẳng hoặc vấn đề lối sống. “Những thay đổi kéo dài mới là điều quan trọng,” Tiến sĩ Kubes giải thích, đồng thời cảnh báo rằng các vấn đề tiêu hóa dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân, xuất hiện khối u bất thường hoặc tình trạng mệt mỏi không nên bao giờ bị xem nhẹ.

Đáng chú ý, ông nhấn mạnh rằng đau không phải lúc nào cũng là dấu hiệu cảnh báo sớm. “Nhiều bệnh ung thư giai đoạn đầu không gây đau,” ông nói thêm, và cho rằng việc chờ đến khi có đau mới đi khám là “một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải.”

Các chuyên gia tin rằng những yếu tố lối sống hiện đại như ít vận động, ngủ không đủ giấc, tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và béo phì có thể đang góp phần vào xu hướng này. Tuy nhiên, Tiến sĩ Kubes nhấn mạnh: “Mục tiêu là nâng cao nhận thức, không phải gây sợ hãi.”

6 triệu chứng người dưới 50 tuổi không nên bỏ qua

Các triệu chứng quan trọng mà người dưới 50 tuổi không nên bỏ qua bao gồm

- thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện

- sụt cân không rõ nguyên nhân

- mệt mỏi dai dẳng

- các khối u không biến mất

- đau đầu thường xuyên

- chảy máu bất thường.

“Thời gian kéo dài của triệu chứng quan trọng hơn mức độ nghiêm trọng,” ông cảnh báo.

Việc phát hiện sớm giúp cải thiện đáng kể kết quả điều trị và khiến quá trình điều trị trở nên đơn giản, hiệu quả hơn đối với những bệnh nhân trẻ — những người vẫn còn nhiều thập kỷ cuộc sống phía trước.

Để phòng ngừa ung thư, mọi người cần bắt đầu từ việc xây dựng lối sống lành mạnh và duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Trước hết, mỗi người nên ăn uống cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ. Duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Bên cạnh đó, cần tránh hút thuốc lá và hạn chế rượu bia, vì đây là những yếu tố nguy cơ hàng đầu. Giấc ngủ đủ và chất lượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại. Ngoài ra, nên khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư theo khuyến nghị của bác sĩ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Quan trọng nhất, hãy lắng nghe cơ thể và không chủ quan trước những triệu chứng kéo dài.

