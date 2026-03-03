Cụ bà 100 tuổi, nguy kịch vì mang 'nhịp tim của rùa'

Ngày 3/3, BS Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch, Can thiệp Mạch máu, Bệnh viện Quốc tế City TPHCM cho biết, cụ bà 100 tuổi được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua theo dõi monitor, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim bệnh nhân bị chậm nghiêm trọng, chỉ khoảng 35–40 lần/phút – mức được ví như “nhịp tim của rùa” khiến cơ thể không đủ duy trì tưới máu não và các cơ quan quan trọng.

Trước tình trạng rối loạn huyết động nặng, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện. Ê kíp Tim mạch khẩn trương đặt điện cực tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch đùi nhằm duy trì nhịp tim tối thiểu. Sau can thiệp, nhịp tim tăng lên mức an toàn, huyết áp cải thiện, tri giác bệnh nhân dần hồi phục. Giai đoạn nguy kịch tạm thời được kiểm soát.

Các bác sĩ đã đặt thành công máy tạo nhịp tim thế hệ mới giúp cụ bà qua cơn nguy kịch

Sau cơn nguy kịch, cụ bà được thực hiện Holter điện tim 24 giờ để đánh giá toàn diện tình trạng rối loạn nhịp. Kết quả ghi nhận, cụ bị hội chứng nhịp nhanh – nhịp chậm. Theo BS Tuyến, đây là một dạng rối loạn nhịp thuộc bệnh lý suy nút xoang. Tình trạng trên khiến người bệnh xuất hiện các cơn nhịp nhanh xen kẽ với những giai đoạn nhịp chậm sâu và các khoảng ngưng tim kéo dài gây tụt huyết áp, giảm tưới máu não khiến bệnh nhân lơ mơ và có nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào.

Các bác sĩ chia sẻ, ở ngưỡng tuổi 100, mọi can thiệp xâm lấn đối với bệnh nhân đều tiềm ẩn rủi ro cao. Nếu áp dụng phương pháp đặt máy tạo nhịp truyền thống – rạch da vùng ngực tạo túi máy và đặt dây điện cực – bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng, tụ máu, biến chứng liên quan dây dẫn hoặc thời gian hồi phục kéo dài.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê kíp bác sĩ quyết định lựa chọn kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới. Sau khi gây tê tại chỗ, qua đường tĩnh mạch đùi, các bác sĩ đã đặt thành công thiết bị kích thước nhỏ, không có dây điện cực vào buồng tim cho người bệnh.

Sau khi cấy máy, nhịp tim bệnh nhân đã trở lại ổn định, tri giác cải thiện tốt. Một ngày sau thủ thuật, cụ bà có thể ngồi dậy, vận động nhẹ tại giường.

Theo BS Tuyến, rối loạn nhịp tim ở người cao tuổi có thể biểu hiện bằng những dấu hiệu rất kín đáo như mệt, chóng mặt, lú lẫn thoáng qua. Khi nhịp tim xuống quá chậm hoặc ngưng tim kéo dài, nguy cơ đột tử rất cao.

Bác sĩ Tuyến khuyến cáo những gia đình có người lớn tuổi nếu thấy dấu hiệu bất thường nên đưa người thân đi khám chuyên khoa Tim mạch sớm để được tầm soát và can thiệp kịp thời.