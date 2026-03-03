TPHCM: Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì cùng một tiệm

Chiều 3-3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) tiếp nhận 6 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nôn ói.

Được biết một số trường hợp rải rác khác cũng có tình trạng đau bụng, nôn ói với tình trạng nhẹ hơn nên không nhập viện.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Theo thông tin ban đầu, tất cả bệnh nhân đang điều trị đều cho biết đã ăn bánh mì tại một tiệm ở phường Vũng Tàu, trước khi xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Trong số các bệnh nhân, anh T. cho hay vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2-3, gia đình anh đã mua 3 ổ bánh mì về dùng cho bữa tối. Các ổ bánh mì đều là loại “đầy đủ”, gồm pate, thịt, chả, rau sống và các loại gia vị.

Tuy nhiên, đến khoảng đêm cùng ngày, cả ba người trong gia đình anh lần lượt xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn ói liên tục. Nhận thấy tình trạng không thuyên giảm, gia đình đã đến bệnh viện và điều trị.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì

Tương tự, một cặp vợ chồng khác cũng nhập viện trong tình trạng tương tự sau khi ăn bánh mì tại cùng địa chỉ nói trên. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, theo dõi sức khỏe và điều trị triệu chứng cho những bệnh nhân.

Cùng ngày, lãnh đạo phường Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận thông tin và thành lập đoàn kiểm tra gồm công an, lực lượng y tế và các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì nói trên.