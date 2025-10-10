5 hoạt động người EQ thấp hay làm vào buổi sáng

Buổi sáng vốn là khoảng thời gian quý giá để nạp năng lượng và định hình cảm xúc cho cả ngày. Nhưng với nhiều người, đặc biệt là những ai có EQ thấp – tức khả năng nhận diện, quản lý cảm xúc và ứng xử xã hội chưa tốt thì buổi sáng lại dễ trở thành “cuộc chiến nhỏ” với chính mình. Họ thường bắt đầu ngày mới bằng những thói quen tưởng vô hại, nhưng thật ra đang âm thầm kéo cảm xúc đi xuống. Dưới đây là 5 hoạt động người EQ thấp thường làm vào buổi sáng, khiến tinh thần cả ngày trở nên nặng nề hơn mà không nhận ra.

1. Mở đầu ngày bằng những lời than vãn

Chưa kịp rửa mặt, họ đã thở dài: “Lại phải đi làm à?”, “Mệt mỏi quá, ước gì được nghỉ thêm ngày nữa”. Những câu nói ấy giống như đặt một tảng đá lên tâm trạng, khiến năng lượng tiêu cực phủ kín cả ngày. Người EQ cao có thể cũng thấy mệt, nhưng họ chọn cách nói khác: “Thôi, cố thêm hôm nay nữa”, hoặc “Cốc cà phê sáng sẽ cứu mình”. Chính cách tự nói với bản thân đã khiến hai ngày bắt đầu theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

2. Cầm điện thoại ngay khi vừa mở mắt

Lướt mạng, xem tin nhắn, check email… nghe có vẻ vô hại nhưng lại là cái bẫy cảm xúc tinh vi nhất. Chỉ vài phút đọc tin tiêu cực, nhìn người khác “đời đẹp quá”, hay thấy deadline dồn dập cũng đủ khiến tinh thần đi xuống mà không hiểu vì sao. Người EQ cao thường dành vài phút đầu tiên để hít thở, vươn vai hoặc đơn giản là im lặng quan sát buổi sáng trước khi hòa vào nhịp sống.

3. Càu nhàu với người thân vì những chuyện nhỏ

Buổi sáng vốn vội, nên chỉ cần chuyện nhỏ cũng dễ bùng lên căng thẳng: con chưa kịp thay quần áo, bạn cùng phòng làm rơi đồ, hay người yêu nhắn tin trễ. Người EQ thấp thường phản ứng ngay, thậm chí làm lớn chuyện. Trong khi đó, người EQ cao hiểu rằng một câu cáu gắt buổi sáng có thể phá hỏng cả ngày của mình và người khác, nên họ chọn cách hít sâu, im lặng hoặc mỉm cười bỏ qua. Đôi khi, không phản ứng chính là phản ứng khôn ngoan nhất.

4. Lao ngay vào guồng quay mà quên mất bản thân

Người EQ thấp thường bật dậy là chạy, làm tất cả mọi thứ trừ việc dừng lại cho mình 10 phút. Một buổi sáng không có thời gian để hít thở, giãn cơ, nghe nhạc hay chỉ đơn giản là uống nước trong yên tĩnh sẽ khiến đầu óc rối bời suốt cả ngày. Người EQ cao hiểu rằng buổi sáng không phải để “chạy đua với thời gian”, mà là để “kết nối lại với chính mình” trước khi bước ra thế giới.

5. Không đặt ra mục tiêu hay ý định cho ngày mới

Một dấu hiệu rõ ràng của người EQ thấp là họ để cảm xúc dẫn đường: vui thì làm, chán thì bỏ, gặp chuyện nhỏ là dễ mất bình tĩnh. Người EQ cao lại khác, họ thường bắt đầu buổi sáng bằng một ý định rõ ràng: “Hôm nay mình sẽ làm việc thật tập trung”, hoặc “Hôm nay sẽ không để ai khiến mình nổi nóng”. Chỉ một lời nhắc nhỏ ấy cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn trong cách họ sống suốt cả ngày.

Thật ra, EQ thấp không phải là điểm yếu cố định, chỉ là bạn chưa học được cách đối thoại với cảm xúc của chính mình. Mỗi buổi sáng là một cơ hội để làm lại, để chọn lời nói nhẹ nhàng hơn, hành động bình tĩnh hơn, và suy nghĩ tích cực hơn. Bắt đầu bằng việc nhỏ nhất, như mỉm cười với chính mình trong gương hay buông điện thoại vài phút, bạn sẽ thấy cảm xúc cũng biết “hợp tác” hơn rất nhiều. Bởi đôi khi, khác biệt giữa một ngày tồi tệ và một ngày tuyệt vời chỉ nằm ở cách bạn đối xử với buổi sáng của mình.