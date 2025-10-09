Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1!

Không phải ai cũng duy trì được một không gian sống gọn gàng, sạch sẽ. Có người coi căn phòng của mình là "tổ ấm", có người lại xem nó chỉ là chỗ tạm trú qua ngày. Thế nhưng, đôi khi sự bừa bộn vượt xa mọi giới hạn, đến mức người ta phải tự hỏi: Làm sao có thể sống trong cảnh này được?

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng không khỏi "sốc văn hoá". Clip ghi lại cảnh bên trong căn phòng trọ của một nữ sinh 2k1, khiến ai xem cũng phải thốt lên: "Không thể tin đây là chỗ ở của một cô gái trẻ!".

Ai nấy đều choáng váng khi nhìn vào bên trong căn phòng của cô gái trẻ

Khi cánh cửa phòng mở ra, khung cảnh hiện ra như một "trận địa hỗn loạn": quần áo, giày dép, túi nilon, vỏ đồ ăn, vỏ chai nước… vứt ngổn ngang từ trên giường xuống tận sàn. Hai, ba túi rác to chất đống ở góc phòng, cạnh đó là một thùng carton lớn chứa đầy chai nhựa và lon nước ngọt. Chiếc giường ngủ gần như biến mất dưới lớp chăn gối và quần áo bẩn.

Cảnh tượng ngổn ngang đập ngay vào mắt khi vừa mở cửa phòng.

Một thùng carton to đựng toàn vỏ chai nhựa, lon nước ngọt để ngay giữa phòng.

Trên chiếc bàn học nhỏ cạnh giường, giấy tờ, hộp cơm và nồi niêu bày la liệt. Quần áo treo kín các góc phòng, phủ cả khung cửa sổ khiến căn phòng trở nên bí bách, ngột ngạt. Góc bếp chật chội, bát đĩa, vỏ rác ngổn ngang khắp nơi.

Bàn học tập nhỏ cạnh giường cũng bày đồ la liệt.

Quần áo treo mọi ngách khiến căn phòng trở nên bí bách.

Còn nhà vệ sinh trông thì cũng có thể thấy có lẽ đã lâu rồi chưa được đụng tới, khi tường, bồn rửa và sàn đều phủ đầy mảng bám, vết ố vàng, và những chai dầu gội, sữa tắm rỗng vứt ngổn ngang.

Nhà vệ sinh trông như thể cả năm chưa dọn.

Đoạn video dài chưa đầy một phút nhưng khiến dân mạng phải "rùng mình", thu hút hàng nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều người ngỡ ngàng, cho rằng "đây không còn là bừa nữa, mà là thảm họa thực sự". Bên dưới video, hàng loạt bình luận xuất hiện:

- Nhìn mà ngứa mắt, chỉ muốn xắn tay áo vào dọn giùm.

- Đây là phòng trọ thật chứ không phải nhà bị bỏ hoang à?

- Mình là con trai mà còn không chịu nổi cảnh này.

Dù nhiều người tỏ ra phẫn nộ hay ngán ngẩm, cũng có không ít người cho rằng hình ảnh ấy phản ánh phần nào lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay - những người sống một mình trong các khu trọ nhỏ, thời gian phần lớn dành cho học tập, làm việc, điện thoại và mạng xã hội, còn việc nhà gần như bị bỏ quên.

Không ít bạn trẻ ngày nay quen với nhịp sống nhanh, ăn vội, ngủ muộn, làm việc hoặc học online cả ngày trong không gian chật chội. Căn phòng vì thế không còn là nơi nghỉ ngơi mà chỉ là "trạm dừng chân tạm thời". Họ dành nhiều thời gian cho thế giới ảo hơn là sắp xếp lại không gian thật quanh mình. Đồ ăn nhanh, đồ uống mang về, mua sắm online... tất cả dần chất thành đống mà không ai buồn dọn.

Một số cư dân mạng bình luận: "Giới trẻ bây giờ có vẻ thoải mái quá mức với sự bừa bộn",

"Thời buổi này ai cũng bận, nhưng bận đến mức quên dọn phòng thì hơi đáng lo".

Thực tế, không gian sống phản ánh phần nào thói quen sống từ cách ăn uống, sinh hoạt đến việc tự chăm sóc bản thân. Nhiều người nhận ra rằng lối sống "tạm bợ", ở đâu cũng được, ăn gì cũng xong đang dần trở nên phổ biến trong giới trẻ đô thị. Căn phòng bừa bộn vì thế không chỉ là chuyện dọn dẹp, mà còn là biểu hiện của việc coi nhẹ nếp sống ngăn nắp, kỷ luật - những điều tưởng nhỏ nhưng lại tạo nên sự khác biệt trong cách sống của mỗi người.