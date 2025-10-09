Khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP bị phạt thời "nhất quỷ nhì ma" khiến netizen "dậy sóng"

Trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, bất cứ ai cũng từng có những ngày tháng học trò giản dị, với những buổi sáng đến lớp, những giờ học chăm chỉ và những khoảnh khắc hồn nhiên, bỡ ngỡ trước thầy cô. Chính những trải nghiệm tuổi học trò ấy đã góp phần hình thành nên con người trưởng thành, tài năng và gần gũi mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bức ảnh ghi lại khoảnh khắc quen thuộc của tuổi học trò: một nhóm nam sinh mặc áo trắng, đứng nghiêm trước bàn giáo viên, hai tay để sau lưng, gương mặt vừa lo lắng vừa ngại ngùng. Sẽ không có gì đáng nói nếu netizen không tinh mắt phát hiện ra một trong những “nhân vật chính” trong bức ảnh ấy chính là... Sơn Tùng M-TP.

Netizen đào lại khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP bị phạt thời cắp sách đến trường.

Sau khi được lan tỏa, netizen nhanh chóng “dậy sóng” với hàng loạt bình luận hài hước. Nhiều người thích thú cho rằng bức ảnh như chiếc vé trở về tuổi học trò, gợi lại những lần bị thầy cô gọi lên bảng. Không ít fan cảm thấy bất ngờ khi thấy Sơn Tùng “đẹp trai từ bé”, dù đang bị thầy cô nhắc nhở vẫn rất đáng yêu. Hình ảnh này cũng khiến mọi người thấy gần gũi hơn và tự nhủ, hóa ra nghệ sĩ nổi tiếng cũng từng có những phút tuổi thơ “dữ dội” như bao học sinh bình thường khác.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn mà thấy gần gũi hẳn, không ngờ thần tượng cũng từng trải qua tuổi thơ “dữ dội” như ai.

- Đẹp trai từ bé cũng phải sợ bị thầy cô nhắc nhở, đúng là ai rồi cũng từng có những phút đứng im thót tim.

- Nhìn mặt lo lắng mà cute không chịu được! Chắc hồi đó Tùng cũng nghĩ “sao thầy cô lại gọi mình lên vậy nhỉ”, nhưng giờ nhìn lại thì thấy đúng là tuổi thơ học trò không ai tránh khỏi những giây phút căng thẳng như vậy.

- Ai rồi cũng từng bị gọi lên bảng, bị thầy cô hỏi bài mà toát mồ hôi, nhìn Tùng hồi bé mà tự nhủ: hóa ra thần tượng cũng từng chịu cảnh này, y hệt tụi mình.

- Nhìn Tùng hồi nhỏ mà thấy tuổi thơ dữ dội của mình bỗng nhẹ nhàng hẳn, đúng là ai rồi cũng có những khoảnh khắc run rẩy trước giáo viên, chỉ khác là sau này Tùng trở thành idol, còn tụi mình thì… vẫn hồi hộp đứng im.

- Đáng yêu quá, đúng là idol của mình đẹp trai từ bé.

Ai là fan của Sơn Tùng M-TP nào?

Được biết, Sơn Tùng từng theo học tại THCS Kỳ Bá, THCS Tây Sơn và THPT Lê Quý Đôn (Hưng Yên). Nam ca sĩ luôn duy trì thành tích học tập Khá - Giỏi trong suốt 12 năm, đặc biệt nổi bật với năng khiếu Văn học.

Không chỉ tài năng trong âm nhạc, thành tích học tập của Sơn Tùng cũng khiến nhiều người bất ngờ. Nam ca sĩ gốc Thái Bình từng đạt thủ khoa đầu vào chuyên ngành Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM với số điểm 25,5 - một con số ấn tượng. Điều đáng chú ý là Sơn Tùng chỉ ôn luyện trong 1 tháng cho kỳ thi đại học năm 2012, trong khi ngành anh theo học có tỷ lệ chọi cực cao: 500 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ lấy 60 sinh viên. Những thành tích này không chỉ cho thấy khả năng học tập xuất sắc mà còn phản ánh ý chí quyết tâm và sự tập trung của nam ca sĩ từ khi còn trẻ.