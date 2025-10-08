Bài đăng của 1 nữ sinh khiến toàn cõi mạng phẫn nộ: Đây chính xác là đứa trẻ sống trong ảo tưởng và lệch lạc!

Một nữ du học sinh 23 tuổi người Trung Quốc vừa khiến dư luận phẫn nộ vì hành động khó tin: công khai ảnh cha ruột lên mạng, kêu gọi dân mạng cùng mắng ông và thậm chí còn hứa "tặng ảnh nhạy cảm của bản thân" làm phần thưởng cho ai tham gia.

Từ du học sinh được chu cấp đầy đủ đến đứa con bất hiếu

Theo báo chí Trung Quốc, cô gái này từng được cha chu cấp du học ở cả Úc và Tây Ban Nha. Cha mẹ ly hôn, cô sống cùng cha, người luôn cố gắng cho con môi trường học tập tốt nhất, bất chấp điều kiện kinh tế hạn hẹp.

Từ năm 2016, cô được gửi sang Melbourne (Úc) học, nhưng chỉ học một học kỳ rồi bỏ dở, quay về Trung Quốc học nốt phổ thông. Năm 2019, tốt nghiệp với thành tích yếu, cô lại được cha gửi sang Tây Ban Nha học tiếng, với hi vọng con có thể định hướng lại tương lai.

Thế nhưng, thay vì biết ơn, cô sinh viên này lại thường xuyên than thở "bị đối xử tệ", phàn nàn rằng cha chỉ gửi 11.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 47 triệu đồng), "quá ít" so với nhu cầu của mình.

Ảnh minh họa

Trong những đoạn tin nhắn bị lộ, người cha khuyên con nên tiết kiệm, đồng thời nói: "Ba đã 51 tuổi rồi, không thể mãi nuôi con được nữa. Con phải học cách tự lập". Nhưng thay vì lắng nghe, cô gái chụp lại toàn bộ đoạn trò chuyện, đăng công khai lên mạng với lời lẽ mạt sát cha ruột, gọi ông là "kẻ keo kiệt", "giả nhân giả nghĩa".

Không dừng lại ở đó, cô còn tung ảnh cha lên mạng xã hội, kêu gọi người lạ và hứa gửi ảnh khỏa thân của mình cho ai tham gia.

Sự việc nhanh chóng khiến cư dân mạng Trung Quốc sục sôi. Nhiều người phát hiện đây không phải lần đầu cô gây tai tiếng. Mấy năm trước, khi trở về từ Úc giữa thời điểm đại dịch, cô từng nhảy khỏi xe chở người cách ly để trốn kiểm dịch, dù đang sốt 37,3°C .

Ngoài ra, một số người còn tìm thấy bài viết cũ trên diễn đàn, nơi cô sử dụng tài khoản ẩn danh để tìm "người bao dưỡng" và gửi ảnh nude để đổi lấy tiền hoặc quà. Trong thời gian cách ly tại Trung Quốc, cô cũng liên tục phàn nàn "nước tắm không nóng", "đồ ăn không có thịt", khiến nhiều người ngao ngán cho rằng cô "sống ảo, ích kỷ và lệch chuẩn giá trị".

Hầu hết bình luận đều bày tỏ xót xa cho người cha: "Nhìn cách ông ấy nói chuyện mà thấy nghẹn, vừa thương vừa bất lực"; "Con gái kiểu này, kiếp trước chắc ông làm gì nặng nghiệp lắm".

Không ít người cho rằng cô gái có vấn đề về tâm lý và nhân cách, sống trong ảo tưởng và lệch lạc về giá trị sống: tiền bạc trở thành thước đo tình cảm, còn tình thân lại bị đem ra làm trò đùa.

Câu chuyện không chỉ dừng ở mức "drama mạng", mà còn là lời cảnh tỉnh về sự đứt gãy trong giáo dục giá trị gia đình. Một người cha dù không giàu có vẫn cố hết sức nuôi con ăn học, trong khi người con vì được nuông chiều, thiếu dạy về lòng biết ơn và giới hạn đạo đức đã đánh mất nhân tính và cả danh dự bản thân.

Đằng sau vụ việc gây sốc là nỗi đau không lời của một người cha "51 tuổi, đã già và kiệt sức", nhưng vẫn bị chính đứa con ruột mạt sát công khai. Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là những bức ảnh nhạy cảm kia, mà là sự trơ lì cảm xúc, khi tình thân bị đem ra đổi lấy vài lượt "like" trên mạng xã hội.