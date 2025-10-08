Học sinh lớp 1 làm bài tập về nhà, cô giáo nhìn xong muốn xin nghỉ gấp: "Em không sai nhưng cô không biết chấm thế nào"

Trẻ con lớp 1 đã nhiều lần khiến người lớn phải “há hốc mồm” vì cách suy nghĩ cực kỳ hồn nhiên và khác người. Chúng luôn tìm ra những cách giải quyết vấn đề theo logic riêng của mình, đôi khi hài hước đến mức người lớn phải bật cười. Chính sự hồn nhiên và tư duy ngoài khuôn khổ này đã trở thành điểm nhấn đáng yêu trong mỗi bước chập chững làm quen với học tập.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bài tập về nhà của một học sinh lớp 1 khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Đề bài tưởng như đơn giản: “Tô phần phía trước con heo màu vàng, phần phía sau màu xanh lá”. Nhưng kết quả mà cô giáo nhận được lại khiến ai cũng phải… nín thở vài giây rồi mới dám phản ứng.

Trong bài tập, giữa dãy hình gồm các con vật đáng yêu như chó con, vịt con, sâu bướm và ếch, có một chú heo nằm ở giữa, được tô nửa vàng nửa xanh lá. Thực tế, ngụ ý của bài là lấy con lợn làm “chuẩn” để chia ranh giới màu sắc: những con vật ở phía trước con lợn (như chó và vịt) sẽ được tô màu vàng, còn những con ở phía sau (như sâu và ếch) sẽ được tô màu xanh. Tuy nhiên, thay vì hiểu theo ý đó, học sinh lại chia đôi chính con lợn ra, tô một nửa vàng và một nửa xanh.

Bài làm của học sinh này quá "bá đạo" phải không nào?

Sau khi được lan tỏa, netizen nhanh chóng biến bài tập này thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Phần lớn đều cho rằng đây là một ví dụ đáng yêu về cách trẻ nhỏ nhìn nhận thế giới theo logic rất riêng. Song song với đó, nhiều người còn nhận xét, lỗi không nằm ở học sinh mà ở cách diễn đạt thiếu sự rõ ràng của đề bài.

Một số bình luận của dân tình:

- Đề bài bảo tô phần trước con heo màu vàng, phần sau màu xanh, bạn nhỏ làm đúng 100% luôn. Chỉ là người lớn nghĩ phức tạp quá thôi.

- Mình dạy con lớp 1 làm bài văn tả mẹ, nó viết đúng kiểu “Mẹ cao 1m57, nặng 53kg”. Trẻ con rất thật, nghe gì làm đó, không vòng vo đâu.

- Đây là ví dụ điển hình cho việc đề bài không rõ ràng. Người lớn quen với suy luận ẩn ý, trong khi trẻ con tư duy trực quan, nên dễ “hiểu sai” mà thực ra là hiểu đúng theo mặt chữ.

- Cô giáo chắc nhìn bài mà muốn… xin nghỉ 5 phút để định thần lại. Cũng tại đề gây lú thật!

- Một bài tập tô màu mà dạy cả người lớn bài học về cách diễn đạt, còn dạy thêm bài học về sự trong sáng của trẻ con

Dù bài tập không theo đúng “chuẩn”, nhưng sự sáng tạo và cách nghĩ khác biệt của bé lại khiến mọi người thích thú. Chính sự hồn nhiên, dám nghĩ dám làm này mới là điều quý giá nhất trong những bước đầu chập chững làm quen với học tập của những “nhà tư tưởng nhí”.