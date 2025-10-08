Sự kiện khoa học lớn nhất chuyên Ams được tổ chức

Khi nhắc đến những hoạt động nổi bật nhất của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Science Tornado - triển lãm khoa học thường niên quy mô hàng đầu do chính các Amser tổ chức. Ngày 4/10 vừa qua, Science Tornado 2025 đã chính thức trở lại với chủ đề “Eternity”, thu hút hơn 6000 khách tham quan đến từ khắp thành phố Hà Nội.

Không chỉ là một sự kiện trưng bày thí nghiệm đơn thuần, Science Tornado còn mang đến một không gian nơi tri thức hòa quyện cùng sự sáng tạo, giúp người tham gia được “chạm” vào khoa học bằng tất cả giác quan nhìn, nghe, chạm và trải nghiệm. Sau hơn một thập kỷ tổ chức, triển lãm năm nay tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt của phong trào học sinh yêu khoa học, đầy tâm huyết và sáng tạo của trường Amsterdam.

Lấy cảm hứng từ hành trình bất tận của những giấc mơ, Science Tornado 2025: Eternity mở ra một thế giới nơi khoa học không chỉ dừng lại ở công thức hay thí nghiệm, mà còn khơi mở tiềm năng vô biên trong tâm trí con người. Tại từng điểm dừng chân, khách tham gia sẽ có cơ hội quan sát và thực hành những thí nghiệm đặc sắc thuộc các lĩnh vực Vật lý, Hóa học hay Sinh học với sự hướng dẫn tận tình của thành viên Ban tổ chức.

Thí nghiệm đặc sắc được rất nhiều các em nhỏ hưởng ứng.

Với 8 phân khu chính và hơn 80 thí nghiệm khoa học, Science Tornado 2025 đem lại trải nghiệm đa dạng cho người tham gia, từ những khu thí nghiệm đến các khu tương tác đặc biệt như khu Board game và khu DIY. Bên cạnh đó, những thành tựu khoa học mang tính công nghệ cao như robotics và trí tuệ nhân tạo cũng được Ban tổ chức giới thiệu đến khách tham quan.

Các trò chơi thú vị gây ấn tượng với các bạn nhỏ cùng phụ huynh tham gia.

Tham dự triển lãm lần đầu tiên, bạn Ngọc Diệp (lớp 10 - THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội tham dự một triển lãm khoa học do học sinh cấp 3 tổ chức, vì vậy mình đã rất bất ngờ trước quy mô cũng như nội dung chương trình vô cùng phong phú và đa dạng. Đặc biệt, mình rất thích thú khi được tự tay làm các món đồ chơi khoa học thú vị tại khu DIY của sự kiện”.

Kết thúc sự kiện, bạn Trần Đặng Vũ Quốc - Đồng Trưởng ban tổ chức cho hay: “Tại triển lãm Science Tornado 2025, Ban tổ chức chúng mình mong muốn truyền tải tình yêu khoa học đến với cộng đồng và đặc biệt là các bạn trẻ trên khắp địa bàn thành phố. Mình hi vọng người tham gia sự kiện đã có nhiều trải nghiệm thật đáng nhớ với sự kiện. Sự hào hứng, phấn khởi của khách tham quan sẽ là động lực lớn để Science Tornado ngày càng phát triển trong các mùa tổ chức tiếp theo”.

Các bạn trẻ hào hứng đón xem các thí nghiệm độc đáo tại triển lãm Science Tornado 2025.

Science Tornado 2025 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn trong hành trình lan tỏa đam mê khoa học đến cộng đồng của các Amser tài năng. Hi vọng rằng các bạn trẻ sẽ giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để đem tới nhiều mùa sự kiện đầy hứa hẹn trong tương lai!