4,3 tấn giấy, 170kg sách truyện, 2 tấn quần áo cũ cùng 120kg chai lọ được thu gom trong một chương trình của học sinh Hà Nội

Ngày nay, khi vấn đề biến đổi khí hậu và rác thải trở thành mối quan tâm toàn cầu, ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam đang chủ động hành động vì môi trường không chỉ bằng lời nói, mà bằng những việc làm rất cụ thể. Một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho tinh thần ấy chính là sự kiện “Lượm Đây II 2025: SCAVELIS”, do dự án Striped Project tổ chức trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua tại Học viện Phụ nữ Việt Nam (68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Đây là hoạt động mở đầu cho chặng hành trình thứ 11, cũng là một trong những chương trình nổi bật nhất năm 2025 của Striped Project hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tái chế và bảo vệ môi trường.

Chỉ trong hai ngày, sự kiện đã thu về hơn 4,3 tấn giấy, 170 kg sách truyện, 2 tấn quần áo cũ cùng 120 kg chai lọ - những con số biết nói thể hiện rõ sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Kết quả này có được nhờ sự chung tay của học sinh, sinh viên, phụ huynh và người dân trên địa bàn Hà Nội, tạo nên một không khí sôi nổi, thân thiện và đầy tính cộng đồng.

Đây là dự án do học sinh sáng lập.

Chuỗi hoạt động thường niên về tái chế

Từ năm 2015 đến nay, “Lượm Đây” đã trở thành sự kiện thường niên của Striped Project, với sứ mệnh lan tỏa tinh thần tái chế và thói quen sống xanh. Người tham gia có thể mang đến chai lọ cũ, sách vở, báo, giấy vụn hay quần áo đã qua sử dụng để quyên góp. Toàn bộ vật phẩm sẽ được phân loại và tái chế: phần có thể tái sử dụng sẽ được sáng tạo lại thành đồ trang trí hoặc quà tặng handmade, phần còn lại sẽ được chuyển tới nơi xử lý đúng quy trình.

Điểm đặc biệt của Lượm Đây II 2025 nằm ở chủ đề SCAVELIS, lấy cảm hứng từ hai tác phẩm nổi tiếng: The Queen’s Gambit và The Royal Game của Stefan Zweig. Nếu “The Queen’s Gambit” kể về cô gái Beth Harmon dùng bàn cờ làm phương tiện vượt qua giới hạn bản thân, thì “The Royal Game” lại biến bàn cờ thành biểu tượng của sự giam cầm và đấu tranh nội tâm.

Từ đó, SCAVELIS chọn bàn cờ như một ẩn dụ về thời đại và hành động của con người với môi trường. Mỗi hành động nhỏ như giữ lại một cuốn sách, tái chế một chiếc chai hay tặng đi một bộ quần áo chính là một nước cờ có ý thức, thể hiện trách nhiệm của con người trước thiên nhiên. Nếu mỗi người là một “người chơi” trong ván cờ chung của hành tinh, thì mỗi bước đi, dù nhỏ, đều góp phần định hình tương lai xanh cho thế giới.

Hình ảnh “gấu trúc và nữ hoàng” trong chủ đề năm nay còn tượng trưng cho hai mặt của sự cân bằng giữa sức mạnh mềm mại và ý chí bền bỉ. Thông điệp mà Striped Project muốn gửi gắm là đôi khi, điều cứu rỗi chúng ta không nằm ở chiến thắng, mà ở khả năng đồng hành, sẻ chia và cùng nhau đi những bước nhỏ nhưng chắc chắn.

Năm 2025, bên cạnh điểm chính tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, ban tổ chức còn mở thêm các trạm thu gom vệ tinh tại nhiều khu dân cư khác nhau trên địa bàn Hà Nội... nhờ đó, người dân có thể dễ dàng sắp xếp thời gian tham gia, giúp việc thu gom trở nên gần gũi và tiện lợi hơn. Các sản phẩm sau khi được tập kết sẽ được tái chế và bày bán tại hội chợ tái chế “Giờ Phe” dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025. Doanh thu từ hội chợ sẽ được dùng cho chuyến đi thiện nguyện “Ngày Tình Nguyện” vào tháng 2/2026, nơi những món đồ tái chế được trao tặng cho trẻ em vùng khó khăn.

Chỉ trong hai ngày, sự kiện đã thu về hơn 4,3 tấn giấy, 170 kg sách truyện, 2 tấn quần áo cũ cùng 120 kg chai lọ

Với quy mô gần 150 học sinh tham gia công tác tổ chức, Lượm Đây II 2025 không chỉ là một hoạt động thu gom rác tái chế, mà còn là một “lớp học ngoài trời” đặc biệt, nơi các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo và thấu hiểu giá trị của lao động cộng đồng.

Sự kiện lần này một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm và khả năng dẫn dắt của thế hệ trẻ Hà Nội trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Sau gần 10 năm hoạt động, Striped Project vẫn giữ vững tinh thần khởi đầu: “Sống chan hòa cùng thiên nhiên, gìn giữ và làm đẹp môi trường từ những hành động nhỏ nhất”.

Striped Project được thành lập vào tháng 6 năm 2015 bởi một nhóm học sinh THPT tại Hà Nội với mong muốn giảm thiểu tình trạng sử dụng giấy và tài nguyên gỗ lãng phí. Sau gần một thập kỷ hoạt động, dự án đã trở thành một trong những mô hình học sinh tiêu biểu về giáo dục môi trường, thu hút sự quan tâm của nhiều trường học, tổ chức và phương tiện truyền thông.

Các hoạt động của Striped Project hướng đến việc giúp giới trẻ hiểu rõ giá trị của tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là giấy - thứ vật liệu tưởng chừng quen thuộc nhưng lại đang bị sử dụng thiếu bền vững. Đối tượng mà dự án hướng đến không chỉ là học sinh, sinh viên mà còn mở rộng tới cộng đồng dân cư, qua đó xây dựng ý thức tiết kiệm và tái sử dụng tài nguyên gỗ trong đời sống hàng ngày.