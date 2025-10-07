Cứ ngỡ thành bà hoàng, diễn viên này lại khốn đốn vì chồng vướng lao lý: Cách dạy con càng tranh cãi!

Diễn viên An Dĩ Hiên là cái tên quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ, tham gia nhiều phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Tân Thủy Hử... Năm 2017, cô kết hôn với Trần Vinh Luyện (doanh nhân chuyên kinh doanh bất động sản, sòng bài tại Macau) rồi đón con trai đầu lòng hồi 2019 và con gái thứ hai vào năm 2020. Sau khi lập gia đình, An Dĩ Hiên hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô có cuộc sống sang chảnh, giàu có, được chồng cưng chiều, tặng nhiều bất động sản, trang sức đắt đỏ.

Nhưng không ngờ, An Dĩ Hiên sụp đổ khi Trần Vinh Luyện phải ngồi tù 14 năm vì hàng loạt tội danh. Nữ diễn viên cố gắng vực dậy tinh thần để chăm sóc 2 con, lo chuyện gia đình trong lúc chồng đại gia thụ án.

Quan điểm dạy con gây tranh luận

Cuối tháng trước, An Dĩ Hiên được phát hiện cùng hai con đi ăn tối với bạn bè nữ ở Dazhi. Cô đội mũ kéo thấp và ăn mặc giản dị, tránh gây chú ý.

Vì là nơi công cộng, nên không tránh khỏi việc An Dĩ Hiên trò chuyện với bạn bè bị nghe lén. Cô tiết lộ với bạn bè rằng nếu cậu con trai 6 tuổi của mình không ngủ được, cô sẽ bắt con làm bài tập về nhà, nghe có vẻ cô khá nghiêm khắc trong chuyện giáo dục.

Độc giả này cũng lưu ý rằng An Dĩ Hiên liên tục lặp lại câu nói này, nghe khá giống một "bà mẹ hổ", và rõ ràng cô ấy có những kỳ vọng nhất định đối với việc học tập và thói quen hàng ngày của con mình. Con trai của An Dĩ Hiên năm nay 6 tuổi, con gái 5 tuổi. Cả hai đều đang học mẫu giáo.

Câu chuyện của An Dĩ Hiên nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Một luồng ý kiến cho rằng An Dĩ Hiên đang quá khắt khe với con trai 6 tuổi. “Trẻ nhỏ mất ngủ có thể vì lo lắng, vì áp lực hoặc chỉ đơn giản là tinh thần còn hưng phấn, bắt con làm bài trong lúc đó chỉ khiến trẻ thêm mệt mỏi”, một người viết. Nhiều người cho rằng thay vì dùng học tập làm hình phạt, người mẹ nên chọn cách trò chuyện, vỗ về hoặc cho con đọc sách nhẹ nhàng trước khi ngủ. Con mới sáu tuổi thôi, đáng ra nên được ngủ trong bình yên, chứ không phải mang tâm lý nếu không ngủ được thì bị phạt.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh lại bênh vực quan điểm của An Dĩ Hiên, cho rằng cách làm này thể hiện một tư duy giáo dục kỷ luật tích cực. Theo họ, nữ diễn viên không phải đang trừng phạt con, mà đang dạy con hiểu về hậu quả và giá trị của thời gian: “Nếu con không ngủ đúng giờ, tức là thời gian nghỉ ngơi bị mất, vậy con cần dùng thời gian ấy cho việc khác có ích hơn”. Một người dùng bình luận: “Cách làm này rất thông minh. Trẻ sẽ tự nhận ra rằng giấc ngủ là phần thưởng, còn mất ngủ là kết quả của việc chưa kiểm soát được bản thân”.

Dù có tranh cãi nhưng không thể phủ nhận, trước đó, An Dĩ Hiên vẫn luôn được xem là bà mẹ dạy con khéo. Cô luôn dành thời gian chơi cùng con, trò chuyện và lắng nghe cảm xúc của các bé, nhưng cũng rất kiên quyết khi cần. Nếu con làm sai, cô sẽ để con tự nhận lỗi và học cách sửa.

Cô cho rằng cha mẹ không nên thay con “giải quyết rắc rối”, mà nên giúp con học cách chịu trách nhiệm. Cô tin trẻ em cũng có cảm xúc phức tạp, và việc gọi tên cảm xúc giúp con hiểu bản thân, học cách kiểm soát thay vì bộc phát.

Sau biến cố gia đình, An Dĩ Hiên vẫn giữ tinh thần lạc quan, không than trách mà tập trung vào công việc và chăm con. Cô tin rằng điều tốt nhất một người mẹ có thể dạy con không phải là những lời khuyên dài dòng, mà là cách mình sống. Trẻ con sẽ học qua quan sát, chứ không qua mệnh lệnh.