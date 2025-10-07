Không ai nghĩ Park Bo Gum lại thế này?

Dù đã bước sang hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cái tên Park Bo Gum vẫn luôn gắn liền với hình ảnh “chàng trai ấm áp” của màn ảnh Hàn Quốc. Thế nhưng, với nhiều fan hâm mộ, điều “kỳ lạ” nhất ở Park Bo Gum không phải là vẻ ngoài hoàn hảo hay tài năng toàn diện, mà là sức mạnh tinh thần phi thường ẩn sau một quá khứ đầy biến cố.

Tuổi thơ đầy khó khăn

Sinh năm 1993 tại Seoul, Park Bo Gum được xem là một trong những nam diễn viên của showbiz Hàn vừa có ngoại hình điển trai, nhân cách ấm áp, vừa sở hữu tài năng nghệ thuật toàn diện.

Thế nhưng, phía sau nụ cười hiền lành và ánh mắt trong sáng ấy là một tuổi thơ không mấy êm đềm. Theo đó, khi mới 10 tuổi, Park Bo Gum đã mất mẹ. Bi kịch chưa dừng lại ở đó, vào năm 15 tuổi, bố anh vì làm ăn thua lỗ đã vay một khoản tiền lớn và đứng tên con trai để làm người chịu trách nhiệm. Khi khoản nợ chồng chất lên tới 800 triệu won (tương đương khoảng 16 tỷ đồng), Park Bo Gum buộc phải nộp đơn xin phá sản. Vì anh vẫn là trẻ vị thành niên và hoàn toàn không biết về khoản nợ này, tòa án chỉ yêu cầu anh chịu trách nhiệm 30 triệu won (khoảng 600 triệu đồng).

Park Bo Gum có tuổi thơ đầy khó khăn.

Từ cậu bé mê piano đến thạc sĩ âm nhạc

Ngay từ nhỏ, Park Bo Gum đã thể hiện năng khiếu âm nhạc nổi bật. Anh bắt đầu học piano từ năm 5 tuổi và sớm nuôi ước mơ trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Trong những năm học trung học, Bo Gum thường xuyên đăng tải video hát và chơi nhạc của mình lên mạng, đồng thời gửi đến nhiều công ty giải trí với hy vọng được ký hợp đồng. Tài năng và gương mặt sáng của anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các “ông lớn” SM, JYP và YG Entertainment. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi con đường âm nhạc như mong muốn, Park Bo Gum lại ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên. Quyết định tưởng chừng “lạc hướng” đó lại mở ra một hành trình hoàn toàn mới trong cuộc đời anh: con đường diễn xuất.

Khi còn là sinh viên ngành Âm nhạc tại Đại học Myongji, Park Bo Gum vẫn luôn dành thời gian trau dồi kỹ năng piano và thanh nhạc. Anh không từ bỏ giấc mơ âm nhạc mà coi đó là “ngọn lửa âm ỉ” luôn cháy trong tim. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, Park Bo Gum vẫn không quên học tập. Anh hoàn thành chương trình cử nhân Âm nhạc tại Đại học Myongji và năm 2023, anh chính thức theo học bậc Thạc sĩ chuyên ngành Âm nhạc Truyền thông Mới tại Đại học Sangmyung. Điều đó cho thấy tinh thần cầu tiến và lòng đam mê tri thức hiếm có trong giới giải trí.

Park Bo Gum học Thạc sĩ chuyên ngành Âm nhạc Truyền thông Mới tại Đại học Sangmyung.

Diễn viên tài năng được công chúng yêu mến

Park Bo Gum bắt đầu gây chú ý với các vai diễn nhỏ trong Wonderful Days, Naeil’s Cantabile và đặc biệt là Hello Monster. Nhưng cú bứt phá lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2015, khi đảm nhận vai Choi Taek trong Reply 1988. Nhân vật tuyển thủ cờ vây trầm lặng, hiền lành và chân thành đã khiến hàng triệu khán giả phải “tan chảy”. Từ đó, cái tên Park Bo Gum trở thành biểu tượng của “chàng trai nhà bên” - vừa giản dị vừa ấm áp, nhưng lại tỏa sáng theo cách rất riêng.

Sau thành công vang dội của Reply 1988, Park Bo Gum tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong bộ phim cổ trang Mây Họa Ánh trăng (Love in the Moonlight). Hóa thân thành Thái tử Lee Yeong, anh thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất, mang lại cảm xúc vừa hài hước vừa sâu sắc. Bộ phim không chỉ trở thành hiện tượng toàn châu Á mà còn đưa Park Bo Gum lên hàng ngôi sao hạng A. Nhờ bộ phim này, anh nhận về hàng loạt giải thưởng lớn như Nam diễn viên xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards và giải Ngôi sao châu Á tại Asia Artist Awards. Không dừng lại ở đó, anh còn thể hiện giọng hát ngọt ngào trong ca khúc nhạc phim My Person, nhanh chóng dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.

Park Bo Gum có sự nghiệp diễn xuất thành công.

Năm 2018, Park Bo Gum thực hiện ước mơ thuở nhỏ khi ra mắt với tư cách ca sĩ solo qua đĩa đơn Let’s Go See the Stars. Hai năm sau, anh cho ra mắt album tiếng Nhật đầu tay Blue Bird gồm 11 ca khúc, trong đó có bài Sora wo Miagetegoran do chính anh sáng tác lời. Trước khi nhập ngũ, anh còn phát hành đĩa đơn All My Love như một lời tri ân dành cho người hâm mộ. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, Park Bo Gum rời Blossom Entertainment để ký hợp đồng với The Black Label – công ty thuần về âm nhạc. Tại đây, anh có nhiều cơ hội phát triển với đam mê ca hát, nổi bật là màn đệm đàn cho Taeyang (BIGBANG) trong ca khúc Seed.

Mới đây nhất, Park Bo Gum tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả khi đóng vai chính trong phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Có thể nói, thành công của Park Bo Gum ở thời điểm hiện tại là minh chứng phần nào cho nỗ lực không ngừng nghỉ của nam diễn viên.