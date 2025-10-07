Nếu bây giờ bạn không làm 9 điều này cho cha mẹ, sau này bạn sẽ hối hận

Dù bạn đang bận rộn với công việc, gia đình hay đang trải qua giai đoạn khó khăn trong các mối quan hệ, việc dành thời gian để kết nối với cha mẹ vẫn vô cùng quan trọng. Dù chỉ là một cuộc gọi vào ngày thường, mời bố mẹ sang chơi hay đến thăm bố mẹ.

Việc chủ động thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và dành thời gian chất lượng cho cha mẹ có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn.

Nếu bạn không làm những điều này cho cha mẹ ngay bây giờ, sau này có thể bạn sẽ rất hối hận.

1. Dành thời gian ở bên cha mẹ nhiều hơn

Dù chỉ là một bữa tối chủ nhật, một cuộc gọi ngắn hay ở lại sau buổi tụ họp, hãy chủ động dành thời gian ở bên cha mẹ. Khi công việc và cuộc sống ngày càng bận rộn, những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở nên vô giá.

Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra điều đáng tiếc nhất không phải là những việc chưa làm được, mà là những lần đã bỏ lỡ cơ hội ở bên họ.

2. Giữ lại những món đồ kỷ niệm

Một tờ hóa đơn, tấm thiệp sinh nhật hay mảnh giấy ghi chú nhỏ… tất cả đều có thể trở thành kỷ niệm quý giá.

Theo nhà thần kinh học Emma Lawrence, việc viết hoặc gửi thiệp cho người khác có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc và kết nối. Vì thế, hãy giữ lại những món đồ gắn với cha mẹ, sau này bạn sẽ biết giá trị của chúng lớn thế nào.

Ảnh minh hoạ.

3. Đặt ra những câu hỏi thật sự ý nghĩa

Chúng ta thường chỉ “cập nhật tình hình” khi nói chuyện với cha mẹ, mà quên đi những câu hỏi sâu sắc hơn như “Bố mẹ muốn con không bao giờ quên điều gì nhất?”; “Điều gì khiến bố mẹ hạnh phúc?”,...

Những cuộc trò chuyện này không chỉ giúp bạn hiểu hơn về cha mẹ mà còn chứa đựng những bài học và kinh nghiệm vô giá.

4. Tạo nên những kỷ niệm thật sự đáng nhớ

Đôi khi, điều ý nghĩa nhất không nằm ở những món quà lớn, mà ở những giây phút bình thường được sẻ chia cùng nhau. Một chuyến đi, một bữa ăn ấm cúng hay vài tấm ảnh chụp chung đều có thể trở thành kỷ niệm quý giá.

Việc cùng cha mẹ tạo nên những trải nghiệm vui vẻ, tích cực sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình.

5. Học và nấu lại những món ăn của cha mẹ

Món ăn là sợi dây kết nối ký ức và cảm xúc mạnh mẽ nhất. Một chuyên gia chia sẻ: “Chúng ta nhớ những bữa ăn bởi vì tất cả giác quan đều được đánh thức trong bếp”.

Dù là cùng phụ giúp trong căn bếp mỗi dịp lễ Tết hay tự tay nấu một bữa ăn cho cha mẹ tại nhà, những giây phút tưởng chừng bình thường ấy lại mang ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với bạn nghĩ.

Ảnh minh hoạ.

6. Nói lời “cảm ơn”

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Positive Psychology cho thấy, việc thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn giúp củng cố mối quan hệ cha mẹ - con cái và gia tăng hạnh phúc.

Dù là cảm ơn vì bữa cơm, hay vì những hi sinh lớn lao trong quá khứ, những lời “cảm ơn” nhỏ bé lại mang sức mạnh chữa lành to lớn.

7. Viết thư tay cho cha mẹ

Nhiều người ngại viết thư vì sợ gượng gạo, nhưng theo nghiên cứu trên Psychological Science, người nhận thư thường cảm thấy xúc động, trân trọng và hạnh phúc hơn bạn tưởng. Còn người viết cũng cảm thấy tự tin và tích cực hơn.

Một lá thư tay, dù ngắn gọn, có thể là món quà tinh thần vô giá mà bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã viết.

Ảnh minh hoạ.

8. Khiến cha mẹ tự hào

Hãy sống một cuộc đời khiến cha mẹ tự hào. Theo đuổi đam mê, dám thay đổi, dám thất bại và chia sẻ hành trình đó với họ.

Mỗi khi bạn thành công hay nỗ lực vượt qua thử thách, đó cũng là khoảnh khắc giúp cha mẹ nhìn lại cuộc đời mình với niềm vui và tự hào.

9. Quan tâm đến sở thích của cha mẹ

Ngay cả khi bạn không cùng sở thích, hãy dành thời gian để quan tâm và lắng nghe. Cùng cha mẹ đến nhà hàng yêu thích, nghe họ kể về thú vui mới, gặp gỡ bạn bè của cha mẹ. Nếu ngày xưa cha mẹ đã ủng hộ bạn theo đuổi ước mơ, thì giờ đây, hãy là người đồng hành giúp họ sống vui vẻ, hạnh phúc.

Thời gian là thứ duy nhất không thể quay lại. Dù sau này, bạn có thể giàu hơn, thành công hơn, nhưng bạn sẽ không bao giờ lấy lại được những khoảnh khắc đã bỏ lỡ. Hãy làm những điều này ngay hôm nay. Vì đôi khi, điều cha mẹ cần nhất không phải là tiền bạc hay món quà lớn, mà chỉ là thời gian và sự hiện diện của bạn.

Theo Yourtango