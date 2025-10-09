Xem phim Sex Education, tôi nhớ ngay đến vụ việc con mình từng bị bạn lợi dụng năm lớp 10: Phản ứng của con khiến tôi thực sự bất ngờ!

Xem phim Sex Education, có một chi tiết về Aimee ở mùa 1 khiến tôi nhớ mãi. Aimee xuất thân từ gia đình khá giả, lúc nào cũng thoải mái chi tiền cho bạn bè: khi thì mua đồ ăn, khi thì bao cả nhóm đi chơi. Nhóm "Mean Girls" của Ruby, Olivia và Anwar xem Aimee như thành viên, nhưng thật ra lại coi cô bé như một "cái ví tiền" di động. Điều khiến tôi xót xa là Aimee thì hiền lành, ngây thơ, sợ bị bỏ rơi nên vẫn vui vẻ trả tiền, dù trong lòng không hề thoải mái. Chỉ đến khi trưởng thành hơn, Aimee mới dần nhận ra mình bị lợi dụng và học cách nói "không".

Chi tiết này làm tôi nhớ ngay đến con gái mình. Con học giỏi, nhưng tính hiền và nhút nhát. Từ nhỏ đến lớn, con chỉ thân thiết với hai cô bạn. Đi đâu ba đứa cũng có nhau, gắn bó từ hồi mẫu giáo. Nhưng lên cấp 3, một bạn đi du học Singapore, một bạn theo gia đình chuyển vào TP.HCM. Con bỗng phải bắt đầu lại tình bạn từ đầu.

Gia đình tôi cũng có điều kiện, bố mẹ cho con tiền tiêu vặt thoải mái. Con vốn không để ý chuyện tiền nong nên cũng khá rủng rỉnh. Có lẽ vì thế mà con nhanh chóng bị một nhóm nữ trong lớp kéo vào chơi cùng, nhưng rồi thường xuyên "mặc định" để con trả tiền cho những lần đi ăn, đi chơi. Ban đầu, con cũng nghĩ "thôi, bạn bè mà" nên vui vẻ chi trả.

Aimee Gibbs

Nhưng có một lần, nhóm đó đi ăn với nhau mà không hề rủ con. Đến lúc gần xong thì mới giả vờ gọi, để con chạy đến… trả tiền. Khi biết sự thật, con đã rất bình tĩnh, thẳng thắn nói "không" và bỏ về. Nghe con kể lại, tôi vừa thương, vừa thấy bất ngờ vì con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau hôm đó, con cắt đứt hẳn giao tiếp với nhóm bạn kia. Rồi con cũng tìm được những người bạn thực sự, tử tế và gắn bó suốt ba năm cấp 3.

Câu chuyện của con, cùng với hành trình của Aimee trong Sex Education, nhắc tôi một điều: dạy con biết cách từ chối cũng quan trọng không kém dạy con học giỏi hay cư xử lễ phép. Chúng ta không thể bảo vệ con mãi khỏi những "người bạn lợi dụng", nhưng có thể dạy con biết tự bảo vệ mình. Học cách nói "không" - đó là một kỹ năng sống cần thiết, để con biết đâu là ranh giới của mình và đâu mới là tình bạn thật sự.