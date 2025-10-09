Nam sinh được cả làng kỳ vọng, đang du học Đức bỗng biến mất, 14 năm sau phát hiện sống vô gia cư: Khởi nguồn bi kịch do thiếu kỹ năng sống

Năm 1995, Tào Dương nhận được tin vui khiến cả gia đình vỡ òa khi trúng tuyển vào Đại học Trùng Khánh - một trường thuộc nhóm 985 danh tiếng của Trung Quốc. Thời đó, đỗ được vào cao đẳng đã là điều hiếm hoi, chứ chưa nói đến đại học trọng điểm nên Tào Dương nhận được sự kỳ vọng của cả làng. Không dừng lại ở đó, vài năm sau, Tào Dương còn giành được suất du học Đức - một cơ hội mà hàng triệu người mơ ước.

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cuộc đời ông có lẽ đã trôi theo một quỹ đạo tươi sáng và yên bình. Nhưng số phận lại đưa Tào Dương sang một lối rẽ khác. Sau khi sang Đức du học, ông bất ngờ “biến mất” không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mãi 14 năm sau, người ta mới tìm thấy ông trong hình hài một người vô gia cư, lang thang nơi xứ người. Điều gì đã xảy ra với chàng trai từng khiến cả làng tự hào ấy?

Từ cậu bé vàng đến sinh viên đại học danh tiếng

Tào Dương sinh năm 1977 tại Hàm Dương, Thiểm Tây (Trung Quốc), trong một gia đình êm ấm, nơi cha mẹ luôn đặt việc học lên hàng đầu. Từ nhỏ, ông đã là “con nhà người ta” trong mắt hàng xóm: thông minh, chăm chỉ và luôn đứng đầu lớp. Nếu hỏi thầy cô hay bạn bè cùng thời, hầu như ai cũng chỉ dùng một từ để miêu tả ông, đó chính là “thiên tài”.

Những thành tích nổi bật qua từng năm khiến Tào Dương ngày càng tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo. Ông tin rằng khi bước vào đại học, mọi chuyện sẽ vẫn dễ dàng như trước. Thế nhưng, khi chính thức trở thành sinh viên Đại học Trùng Khánh - nơi hội tụ những học sinh ưu tú nhất cả nước, ông mới nhận ra khoảng cách giữa mình và người khác lớn đến mức nào.

“Lúc đó, tôi cảm thấy khoảng cách quá lớn”, ông kể. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Tào Dương không còn là “ngôi sao lớp học” như thuở nào. Cảm giác hụt hẫng dần xâm chiếm, khiến ông chán nản và kết quả học tập cũng sa sút theo.

Tào Dương từng là niềm tự hào của gia đình. (Ảnh minh họa)

Khi “thiếu kỹ năng sống” trở thành bi kịch

Ít ai ngờ rằng nguyên nhân khiến Tào Dương thất bại lại không chỉ đến từ việc học. Từ nhỏ, Tào Dương lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, đến mức không biết nấu ăn, giặt quần áo hay thậm chí là gấp chăn. Khi bước vào đại học, những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong sinh hoạt bỗng trở thành gánh nặng.

Trong khi bạn bè nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tự lập, Tào Dương lại loay hoay giữa một “mớ bòng bong” việc không tên. Sự vụng về khiến ông trở thành trò cười trong mắt bạn bè, rồi dần thu mình, tự ti. Áp lực học tập cùng nỗi cô đơn và thiếu kỹ năng sống khiến tinh thần Tào Dương ngày càng sa sút. Đến một kỳ thi quan trọng, Tào Dương không vượt qua được vài môn, đồng nghĩa với việc không thể tốt nghiệp.

Nhìn con trai ngày càng suy sụp, cha mẹ Tào Dương đau lòng vô hạn. Sau nhiều lần đắn đo, họ quyết định cho con chuyển trường, mong rằng môi trường mới sẽ giúp Tào Dương có cơ hội bắt đầu lại.

Ánh sáng mới và bước ngoặt nơi trời Âu

Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, Tào Dương chuyển sang học tại Học viện Ngoại ngữ Tứ Xuyên, chuyên ngành tiếng Đức. Lần này, ông nỗ lực nhiều hơn, hòa nhập tốt và nhanh chóng lấy lại phong độ. Nhờ thành tích nổi bật, ông được chọn sang Đức du học, tiếp tục trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của cả khu phố nhỏ nơi ông lớn lên.

Những ngày đầu ở Đức là quãng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời Tào Dương. Ông tìm lại được niềm tin vào bản thân, vừa học giỏi, vừa đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Đó cũng là lần đầu tiên ông thực sự sống độc lập, biết chăm sóc bản thân và cảm nhận niềm vui giản dị từ lao động.

Thế nhưng khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, biến cố lại bất ngờ ập đến. Cảnh sát tại Đức phát hiện Tào Dương làm thêm vượt quá thời gian cho phép, hơn nửa năm thay vì 90 ngày theo quy định dành cho sinh viên quốc tế. Dù đã nỗ lực giải thích, Tào Dương vẫn bị yêu cầu rời khỏi Đức và quay trở về nước.

Mất hồ sơ, mất phương hướng và biến mất

Không nản chí, Tào Dương quyết định nộp hồ sơ du học lại, mong được quay trở lại Đức hoàn tất con đường học tập. Nhưng trong quá trình làm thủ tục, ông phát hiện hồ sơ cá nhân bị thất lạc. Không có giấy tờ chứng minh học lực, ông không thể xin học bổng hay xin visa. Mọi cố gắng bỗng sụp đổ.

Tào Dương không dám về nhà. Ông sợ đối diện với ánh mắt thất vọng của cha mẹ. Ông chọn rời quê, đi làm thuê ở các nhà hàng để kiếm sống qua ngày.

Cuộc sống của Tào Dương trượt dài trong khủng hoảng.

Một thời gian sau, nghe nói Quảng Châu có nhiều cơ hội hơn, ông quyết định gom góp chút tiền lương, bắt xe tới đó với hy vọng bắt đầu lại. Thế nhưng vận rủi vẫn chưa buông tha khi vừa xuống xe, ông phát hiện bị móc mất ví. Tất cả tiền, giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên đều không cánh mà bay.

Không tiền, không giấy tờ, không nơi nương tựa, Tào Dương bắt đầu lang thang. Ông xin ăn, ngủ ở gầm cầu, đôi khi phải bới rác tìm đồ ăn. Mùa đông năm ấy, chiếc áo mỏng ông mặc từ hè chưa một lần được thay, tóc dài rối bời, người bốc mùi. Từ một sinh viên du học Đức, ông trở thành người vô gia cư, bị xã hội lãng quên.

14 năm sau, một cuộc gặp khiến nhiều người rơi nước mắt

Năm 2018, trong chiến dịch thiện nguyện “Để tình yêu trở về”, nhóm tình nguyện viên đã phát hiện ra Tào Dương tại một góc phố nhỏ. Lúc đó, ông co ro vì lạnh, trên người chỉ mặc chiếc áo sờn cũ.

Khi được mời bát canh nóng và nghe hỏi chuyện, Tào Dương ban đầu chỉ im lặng. Nhưng rồi, giọng nói nhỏ nhẹ của ông khiến ai nấy sững sờ: “Tôi từng là du học sinh Đức…”.

Các tình nguyện viên sau đó đã giúp ông tắm rửa, cắt tóc, tìm hiểu câu chuyện và liên hệ với gia đình. Dù từng nhiều lần từ chối về nhà vì mặc cảm, cuối cùng Tào Dương cũng đồng ý trở về đoàn tụ với cha mẹ sau 14 năm lưu lạc.

Ngày gặp lại con, mẹ ông bật khóc. Người đàn ông từng khiến cả nhà tự hào giờ chỉ còn là bóng dáng gầy gò, khắc khổ nhưng ít nhất, ông vẫn còn sống.

Sau khi về nhà, Tào Dương được đưa đi điều trị tâm lý và dần ổn định hơn. Quãng thời gian lang thang đã mài mòn mọi kiêu ngạo, chỉ còn lại một con người lặng lẽ, trầm tĩnh và hiểu đời hơn.

Sau tất cả, Tào Dương đã quay trở về với gia đình.

Câu chuyện của Tào Dương khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm. Từ một sinh viên ưu tú đến cảnh màn trời chiếu đất, tất cả bắt đầu chỉ từ một cú trượt nhỏ: thiếu kỹ năng sống, rồi mất phương hướng, để mặc số phận cuốn đi.

Hiện tại, Tào Dương vẫn đang học cách làm lại cuộc đời, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như chăm sóc bản thân, tìm việc ổn định và hàn gắn với gia đình. Quãng đường phía trước có thể dài, nhưng chỉ cần còn niềm tin, ông vẫn có thể đứng dậy.

Có lẽ, đó chính là phép màu cuối cùng mà số phận đã dành lại cho Tào Dương khi ông được trở về, được yêu thương, và có cơ hội viết lại cuộc đời mình từ đầu.

Theo Sohu