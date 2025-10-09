Nữ MC VTV nổi tiếng từ 20 tuổi từng không dám xem mình lên sóng vì xấu hổ, giờ là thần tượng của Khánh Vy

MC Diệp Chi, hiện công tác tại Ban Văn hóa Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam, là gương mặt quen thuộc với nhiều chương trình truyền hình nổi bật. Với gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, Diệp Chi không chỉ ghi dấu ấn bằng lối dẫn tự nhiên, truyền cảm mà còn bằng sự tận tâm trong việc kết nối với thí sinh và khán giả. Hành trình của cô từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến hiện tại là minh chứng sống động về nỗ lực, sáng tạo và lòng yêu nghề.

Mới đây, trong một đoạn clip chia sẻ nhân kỷ niệm 55 năm VTV đồng hành cùng khán giả, MC Diệp Chi có những chia sẻ chân thật về quá trình dẫn chương trình của mình.

Diệp Chi là MC quen mặt của VTV.

Làm MC Rung Chuông Vàng khi mới 20 tuổi, từng không dám xem mình dẫn

Năm 20 tuổi, MC Diệp Chi được giao nhiệm vụ dẫn chương trình Rung Chuông Vàng. Những ngày đầu, công việc dẫn chương trình với MC Diệp Chi là một thử thách lớn. Cách duy nhất để nữ MC cải thiện và phát triển bản thân đó chính là xem thần tượng của mình đó chính là MC Lại Văn Sâm để học hỏi kinh nghiệm

"Những ngày đầu tiên đến với công việc này tôi rất loay hoay, không biết phải làm thế nào để thu hút được sự chú ý của mọi người. Những lần đầu tiên lên sóng truyền hình thì thú thực là tôi không dám xem TV ở nhà với mọi người, vì vô cùng xấu hổ", cô nói.

Thời điểm đầu diễn chương trình của MC Diệp Chi.

Không chỉ có vậy, trong suốt 5 - 6 năm dẫn chương trình Rung Chuông Vàng, MC Diệp Chi gần như không bao giờ mặc trùng bộ trang phục nào. Kiểu tóc của cô cũng đa dạng không kém: từ tóc ngắn, tóc tém, tóc dài ngang vai, ngang lưng, cho đến tóc xoăn lọn hay xoăn xù… gần như là tất cả những kiểu tóc mà một phụ nữ có thể nghĩ ra. Thời điểm đó, cô không có stylist hay bất kỳ ai hướng dẫn về cách ăn mặc, nên mọi quyết định đều do cô tự chọn. Cái nào cô cảm thấy đẹp, nổi bật thì cô mặc lên.

Nhìn lại loạt hình ảnh đó, nữ MC không khỏi bật cười bởi cách phối phụ kiện, kiểu tóc và trang phục đôi khi không ăn nhập với nhau, thậm chí cả trang điểm cũng không đồng bộ. Những bức hình ngày ấy khiến cô trông như một “bà thím Hàn Quốc”.

Thời gian đầu dẫn Rung Chuông Vàng, Diệp Chi vẫn còn khá bỡ ngỡ với môi trường truyền hình. Khi ấy, sân khấu và bối cảnh đều rất đơn giản, không có màn hình LED hay hiệu ứng rườm rà như hiện nay. Phía sau cô chỉ là một tấm panel in logo, một chiếc chuông to và dòng chữ Rung Chuông Vàng. Để cân đối chiều cao trên sóng, Diệp Chi phải đứng trên một chiếc bục được đôn thêm khoảng 30-40cm, nhờ đó cô trông cao hơn và dễ hiện diện trước ống kính, trong khi ở ngoài đời cô khá nhỏ nhắn.

“Cho nên là thời điểm đấy, mình nhớ là bất kỳ ai gặp Chi ở ngoài đời đều phải thốt lên ồ sao ngoài đời bé tí như thế này mà trên TV trông rất là cao”, MC Diệp Chi chia sẻ.

Nữ MC từng không dám xem lại những chương trình mà mình từng dẫn.

Cơ duyên đến với Olympia

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình đã để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp dẫn chương trình của MC Diệp Chi. Đây cũng là nơi cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về công việc của một MC, nhận ra rằng “sức mạnh lớn nhất của người dẫn chương trình chính là sự kết nối - sự kết nối của họ với thí sinh, sự kết nối của họ với khán giả”. Diệp Chi cho rằng một MC giỏi và có trách nhiệm phải biết nâng những người khác lên, khiến họ trở thành nhân vật chính chứ không phải bản thân mình.

Hình ảnh đầu tiên của cô trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia là với chiếc áo sơ mi đỏ buộc nơ, một phong cách đơn giản nhưng chỉn chu, không... diêm dúa như những năm tháng dẫn Rung Chuông Vàng. Cô chia sẻ: “Hồi đấy phải nói là tôi đã có gu thời trang hơn rồi, cho nên là không bị diêm dúa, xuề xòa như hồi Rung Chuông Vàng nữa. Nhưng nhìn lại vẫn thấy là nếu mà bây giờ được lựa chọn thì chắc là mình cũng sẽ chọn phong cách đơn giản hơn”.

MC Diệp Chi đã trưởng thành hơn tại Olympia.

Một trong những kỷ niệm khó quên nhất của MC Diệp Chi là trận chung kết của năm thứ 19, khi bạn Trần Thế Trung của trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành được vòng nguyệt quế. Cô hồi tưởng: “Khi ấy mình gần như nói lạc cả giọng và trước đó thì vô cùng xúc động khi nhắc tới người chị đã mất của bạn. Khi nghĩ tới khoảnh khắc mà hai chị em đã cùng nhau xem Đường Lên Đỉnh Olympia từ những ngày còn rất bé, và bây giờ thì chỉ còn lại một người thực hiện ước mơ của cả người kia, mình xúc động vô cùng. Mình cũng đã phải rất kìm nén trong khoảnh khắc đó để công bố đáp án của câu hỏi cuối cùng và chúc mừng bạn Trung”.

Qua những trải nghiệm, MC Diệp Chi dần học được rằng công việc MC không chỉ là thể hiện trên sân khấu mà còn là cách kết nối với thí sinh, khán giả và những câu chuyện phía sau mỗi chương trình. Cô nhận ra rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lòng nhiệt huyết và khả năng tạo ra cảm xúc cho người xem là yếu tố quan trọng để một người dẫn chương trình thành công. Chính nhờ những giá trị này, MC Diệp Chi đã trở thành hình mẫu, là thần tượng của nhiều MC trẻ hiện nay như MC Khánh Vy, truyền cảm hứng cho thế hệ dẫn chương trình kế tiếp bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm và tình yêu nghề bền bỉ.

Nữ MC truyền cảm hứng cho thế hệ dẫn chương trình trẻ.

Tổng hợp