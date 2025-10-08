Người phụ nữ có EQ cao nhất trong Tam Quốc

Nhắc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, hầu hết mọi người nghĩ ngay đến những khoảnh khắc hào hùng của đàn ông như Tào Tháo luận anh hùng khi uống rượu hay Gia Cát Lượng đấu khẩu với quần hùng. Nhưng trong tác phẩm này, có một người phụ nữ với trí tuệ cảm xúc xuất sắc cực kỳ gây ấn tượng. Người đó chính là Ngô quốc thái, vợ thứ của Tôn Kiên, mẹ kế Tôn Quyền.

Dù không có tước vị Thái hậu chính thức, bà được kính trọng như Thái hậu Đông Ngô nhờ vai vế và uy tín trong gia tộc họ Tôn, trở thành "trụ cột tinh thần" đáng tin cậy sau lưng Tôn Quyền. Không ra trận cầm quân, cũng không trực tiếp tham gia chính sự, bà dùng sự khéo léo "lấy nhu thắng cương" để sắp xếp việc nhà và việc nước Đông Ngô đâu vào đấy.

Ngô quốc thái là người phụ nữ thông minh, trí tuệ cảm xúc cao tuyệt đỉnh

Khi Tôn Quyền mới lên ngôi, chuyện hôn sự của ông trở thành vấn đề gai góc. Bề ngoài là chọn vợ, nhưng thực chất là tìm cách để cân bằng tình hình Giang Đông. Nhiều người khuyên Tôn Quyền chọn con gái danh gia Trung Nguyên để mượn sức mạnh bên ngoài củng cố vị thế, nhưng Ngô quốc thái lại có ý khác. Sau khi cân nhắc kỹ, bà chọn nhà họ Từ ở Giang Đông. gia tộc này có uy tín cao, quan hệ hòa hảo với các thế gia khác, và quan trọng nhất, không có dã tâm, chỉ hỗ trợ Tôn Quyền ổn định cục diện mà không gây rối.

Sau khi chọn được người, Ngô Quốc Thái càng thể hiện trí tuệ cảm xúc cao. Bà không tỏ ra cao ngạo như Thái hậu, mà đích thân mang quà đến thăm nhà họ Từ, trò chuyện thân mật với phu nhân nhà họ Từ, từ sở thích ăn uống đến phong tục gia đình, giữ thái độ rất gần gũi.

Trong lễ cưới, bà cố ý sắp xếp để con em các thế gia Giang Đông ngồi hàng đầu, đồng thời để Tôn Quyền kính trà các trưởng bối nhà họ Từ, vừa thể hiện sự tôn trọng nhà họ Từ, vừa gửi tín hiệu đến các thế gia rằng Đông Ngô coi trọng lực lượng bản địa. Sau hôn lễ, bà thường bảo Tôn Quyền: "Con dâu nhà họ Từ xa nhà đến đây không dễ, con nên dành thời gian ở bên nàng ấy, trò chuyện với nhạc phụ về chuyện Giang Đông, sẽ học được nhiều điều". Nhờ vậy, một cuộc hôn nhân đã trở thành cơ hội "đoàn kết nội bộ", khiến các thế gia Giang Đông càng thêm tin phục Tôn Quyền, không còn xảy ra chuyện gây rối trong nội bộ.

Mâu thuẫn quyền lực trong Đông Ngô cũng được Ngô quốc thái âm thầm hóa giải. Chu Du, công thần khai quốc, nắm binh quyền lớn và uy tín cao, khiến các lão thần như Trương Chiêu lo ngại ông sẽ lấn át chủ công, nên thường xuyên nói bóng gió trước mặt Tôn Quyền. Trong khi đó, các quan viên từ phương Bắc theo Tôn Kiên, Tôn Sách lại hay bất hòa với quan viên bản địa Giang Đông vì khác biệt phong tục. Một lần, Chu Du đề xuất dẫn quân đánh Kinh Châu để mở rộng lãnh thổ, Trương Chiêu lập tức phản đối, cho rằng phân tán binh lực sẽ tạo cơ hội cho Tào Ngụy. Hai bên tranh cãi kịch liệt, khiến Tôn Quyền rơi vào thế khó xử.

Sự sắc sảo của Ngô quốc thái đã nhiều giúp Tôn Quyền thoát khỏi thế khó

Lúc này, Ngô quốc thái không trực tiếp lên tiếng, mà trước tiên mời Chu Du đến hậu cung, mỉm cười nói: "Công Cẩn, kế sách của ngươi quả nhiên tinh diệu. Hồi ngươi phò tá Bá Phù (Tôn Sách) đánh giang sơn, có lần nào không chuẩn xác? Nhưng Trương Chiêu lo cho an nguy Đông Ngô, không phải cố ý đối đầu với ngươi". Vài câu nói vừa khẳng định Chu Du, vừa xoa dịu lo lắng của lão thần, khiến Chu Du nguôi giận.

Sau đó, bà gặp Trương Chiêu, mang trà ông thích ra tiếp đãi: "Tử Bố, lòng trung của ngươi với Đông Ngô, bản cung hiểu rõ. Nhưng Công Cẩn đánh trận có kinh nghiệm, đã dám đề xuất thì chắc chắn có tính toán. Tôn Quyền cũng đã nghĩ kỹ, sẽ để Lỗ Túc trấn hậu phương, không để binh lực quá phân tán". Lời nói vừa tôn trọng lòng trung của Trương Chiêu, vừa cho ông lối thoát.

Cuối cùng, bà khuyên Tôn Quyền mở hội nghị, để Chu Du trình bày kế hoạch chi tiết, Trương Chiêu nêu thắc mắc, hai bên trao đổi, mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết. Chu Du thuận lợi xuất chinh và giành chiến thắng.

Bình thường, Ngô quốc thái thích tổ chức tiệc gia đình, mời cả đại diện thế gia, lão thần và quan viên trẻ tuổi đến dự. Trong tiệc, bà không cho phép bàn chuyện triều chính, chỉ nói chuyện đời thường. Cá hấp kiểu Giang Đông mà thế gia yêu thích, mì mà quan viên phương Bắc nhớ nhà, bà đều cho nhà bếp chuẩn bị chu đáo, còn để trẻ con các gia đình ngồi chơi chung. Lâu dần, khoảng cách giữa các phe phái trong Đông Ngô dần thu hẹp, mọi người đồng lòng làm việc vì Đông Ngô.

Trí tuệ cảm xúc của Ngô quốc thái không nằm ở mưu mẹo hay thủ đoạn, mà ở sự thấu hiểu và đồng cảm, biết đặt mình vào vị trí của người khác. Bà hiểu Tôn Quyền cần sự hỗ trợ gì, biết lo lắng của các đại thần ở đâu, và luôn tìm cách "mềm mại" để hóa giải những mâu thuẫn cứng nhắc.

Trong thời đại mà võ lực lên tiếng, bà dùng sự dịu dàng và trí tuệ độc đáo của một người phụ nữ để giữ vững đại cục của Đông Ngô. Ngay cả trong thời nay, dù là xử lý mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong gia đình hay điều hòa bất đồng trong đội nhóm công việc, sự khéo léo "lấy nhu thắng cương" của Ngô quốc thái vẫn đáng để chúng ta học hỏi.