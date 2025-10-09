Bộ Giáo dục chỉ đạo vụ thầy giáo có hồ sơ "cá biệt" đánh học sinh, bóp cổ đồng nghiệp

Liên quan đến phản ánh “Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc trên về Bộ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 14/10/2025.

Báo cáo cần làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.

Trước đó, Bộ GD&ĐT nhận được phản ánh qua báo chí về việc vào sáng ngày 3/10/2025, một thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.

Thầy Sinh bị ông Tảng bóp cổ 2 lần

Như Báo Tiền Phong phản ánh, khoảng 7h10 ngày 3/10, thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh) đang làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh và giám sát trật tự theo phân công của Ban Giám hiệu. Tại đây, thầy Sinh nhắc nhở ông Đàng Tảng (giáo viên cùng trường) về việc đỗ xe sai vị trí quy định.

Thay vì tiếp thu, ông Tảng phản ứng dữ dội, dùng lời lẽ đe dọa và hai lần dùng tay bóp mạnh vào cổ khiến thầy Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ.

Ngoài sự việc trên, nhà trường cũng phản ánh rằng ông Tảng thường xuyên có thái độ hung hăng, thiếu hợp tác, không tôn trọng đồng nghiệp và học sinh. Ông nhiều lần tự ý bỏ họp, vi phạm quy chế làm việc, gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn và tổ chức trong trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị Sở GD&ĐT và Công an xã Ea Ô vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Ông Tảng đấm học sinh

Lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho biết, hành hung đồng nghiệp chỉ là “bề nổi” trong “tảng băng chìm” của ông Tảng. Theo hồ sơ, ông Tảng đã 5 lần bị kỷ luật. Trước khi được điều chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Tảng từng giảng dạy tại Trường THPT Trần Nhân Tông. Tại đây, ông 3 lần bị kỷ luật. Cụ thể, năm 2013, ông bị Khiển trách do vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm và tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp, vu khống lãnh đạo, tự ý thu giữ điện thoại học sinh nhưng không hoàn trả.

Năm 2016, ông Tảng bị kỷ luật cảnh cáo và kéo dài thời gian nâng lương với lý do không có giáo án, dạy sai kiến thức, đập vỡ điện thoại học sinh, xúc phạm học sinh dân tộc thiểu số, chống đối lãnh đạo. Năm 2019, ông Tảng tiếp tục bị cảnh cáo vì đi dạy không có giáo án, đập bảng, đánh học sinh ngay trước mặt người dự giờ. Khi nhận văn bản nhắc nhở, ông ném giấy xuống đất, thể hiện thái độ xem thường nội quy nhà trường…

Sau đó, ông Tảng được chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Tại đây, ông bị kỷ luật khiển trách vào tháng 1/2024 vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể học sinh. Một năm sau (tức tháng 1/2025) ông Tảng bị kỷ luật cảnh cáo với hành vi tương tự như trên.