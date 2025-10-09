3 tuổi đã xem hơn 200 cuốn sách, 20 tháng biết nói, 22 tháng biết rất nhiều từ tiếng Anh: Đây là cách mẹ bỉm dạy con mà không cần đến điện thoại

Là mẹ của hai cô công chúa nhỏ đáng yêu: Mina (3 tuổi rưỡi) và Mimi (gần 2 tuổi), Hồng Hà hiện là một trong những bà mẹ trẻ được nhiều người theo dõi trên TikTok nhờ những chia sẻ chân thực, giản dị nhưng đầy cảm hứng về hành trình nuôi dạy con của mình.

Đầu tư mua sách, đọc truyện cho bé mỗi ngày từ khi mới lọt lòng: Cách mẹ bỉm nuôi dưỡng đam mê đọc sách cho trẻ nhỏ

Trên kênh Gia đình Nami, mẹ Hà thường xuyên đăng tải những video về cách chăm sóc, dạy con chơi và học thông qua các hoạt động đơn giản hàng ngày. Một trong những chủ đề được nhiều mẹ bỉm quan tâm nhất chính là bí quyết chọn sách phù hợp cho từng độ tuổi của bé, giúp con vừa học vừa chơi, phát triển tư duy và hình thành thói quen đọc sách ngay từ nhỏ.

"Mình có tham khảo cách nuôi con của người Do Thái, họ tin rằng trẻ càng tiếp xúc với sách sớm, càng hình thành tình yêu đọc sách cả đời. Và đúng là 2 bé nhà mình cực kỳ mê sách. Với các con, sách không chỉ là 'đồ học', mà còn là món đồ chơi con có thể ngồi xem một mình hàng giờ mà không chán" - mẹ Hà chia sẻ.

Cách mẹ Hà hình thành thói quen đọc sách, yêu sách của 2 chị em Nami

Theo kinh nghiệm của Hà, ở độ tuổi khoảng 20 tháng, các bé bắt đầu tò mò mạnh mẽ về thế giới xung quanh, nên việc chọn sách phù hợp là vô cùng quan trọng. Hà đặc biệt tin tưởng dòng truyện của nhà Lionbook (tác giả Chiều Xuân), một bộ sách Việt Nam được cô đánh giá rất hữu ích cho sự phát triển tư duy của trẻ.

"Sách Lionbook gần gũi, đậm chất văn hóa Việt Nam. Không chỉ dạy con kỹ năng ứng xử, giao tiếp hay kiến thức cơ bản, mà còn gieo cho con niềm tự hào về thiên nhiên, con người Việt Nam. Đây là điều mình rất trân trọng" - Hà chia sẻ thêm.

Ngoài sách Việt, hai bé Mina và Mimi cũng yêu thích dòng Ehon Nhật Bản, đó là những cuốn truyện ngắn gọn, ngôn từ lặp đi lặp lại giúp trẻ dễ hiểu và ghi nhớ. Bên cạnh đó, mẹ Hà còn thường chọn các loại sách tương tác như sách mở lật, kéo trượt của Đinh Tị Books, để con vừa đọc vừa khám phá, kích thích sự tò mò và khả năng tập trung.

Với việc khéo léo chọn sách và đồ chơi phát triển trí tuệ cho 2 bé, Mina và Mimi cũng thích tìm tòi, chơi đồ chơi cùng nhau mà không phụ thuộc vào điện thoại. Và cũng nhờ những quyển sách thú vị, những món đồ chơi ấy mà cả hai bé đều không màng đến điện thoại, có thể chơi cả ngày không chán.

Ngay từ khi mới sinh bé lớn Mina, vợ chồng Hà đã hướng cho bé thói quen đọc sách và yêu thích sách, và giờ bé thứ hai cũng vậy.

Bé Mimi 22 tháng tuổi đã biết rất nhiều từ tiếng Anh.

Hai chị em mới 3 tuổi đã xem hơn 200 cuốn sách, 20 tháng đã biết nói, 22 tháng biết nói nhiều từ tiếng Anh

Hà chia sẻ: "Hai bé không tiếp xúc với điện thoại không có nghĩa là không có cơ hội tiếp xúc với những thông tin cần được học hỏi. Mina và Mimi hiện tại đã xem được hơn 200 cuốn sách dành cho trẻ nhỏ theo đúng độ tuổi của mình.

Sách dạy con rất nhiều điều hay, cách ứng xử mỗi ngày và cho con nhiều thông tin bổ ích. Chị em Mina 10 tháng đã biết nói, 14-15 tháng đã biết rất nhiều điều, thuộc cả tên các công trình thế giới. Các bé biết giao tiếp câu đơn, mẹ cũng cho hai chị em đi ra ngoài để tiếp xúc với các môi trường khác nhau. Trong 3 năm nuôi dạy hai bé, mình tự tin nói không cần dùng đến điện thoại để giải quyết các vấn đề của con".

Mẹ Hà chia sẻ, ngoài sách thì chiếc loa ngôn ngữ nhỏ xinh này cũng là một trong những món đồ giúp trẻ nhanh biết nói, phát triển tư duy ngôn ngữ, bé có thể thuộc nhiều bài hát hơn, biết nhiều từ tiếng Anh hơn... nhờ chiếc loa cầm tay này.

Từ những chia sẻ giản dị ấy, không ít mẹ bỉm đã tìm thấy cảm hứng để nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con, bắt đầu từ những trang truyện đầu đời, từ cách chọn sách "vừa học vừa chơi" như mẹ Hà vẫn làm mỗi ngày.