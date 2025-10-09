4 hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam dần định hình: Nguyễn Hoàng, FPT Edu phủ khắp cả nước, EQuest, Vinschool tập trung các đô thị lớn

Báo cáo “Giáo dục Việt Nam: Nhu cầu giáo dục tư nhân gia tăng” của FiinGroup công bố năm 2024 cho thấy người Việt đang có xu hướng chi nhiều hơn cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục tư nhân. Song tỷ lệ hiện diện của giáo dục tư nhân vẫn còn nhỏ, chỉ chiếm 4% tại một thị trường lớn như Hà Nội.

Chính vì vậy, dù xu hướng đầu tư lĩnh vực giáo dục tư nhân tại Việt Nam đã bắt đầu từ một thập kỷ trước, đây vẫn là mảnh đất màu mỡ đối với các doanh nghiệp.

Cuộc đua ngày càng nóng khi có sự tham gia mạnh mẽ của cả tập đoàn giáo dục truyền thống như EQuest, Nguyễn Hoàng Group lẫn các “ông lớn” tay ngang như FPT, Vingroup. Những tập đoàn này đang tạo ra hệ sinh thái giáo dục bao trọn các cấp học, có độ phủ rộng khắp Việt Nam và theo đuổi chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

“Đế chế” đào tạo đủ mọi cấp học, phủ sóng mạnh mẽ của 2 “gã khổng lồ” giáo dục tư nhân

EQuest và Nguyễn Hoàng Group đều chọn đầu tư chủ lực vào giáo dục từ khoảng đầu những năm 2000. Dù xuất phát điểm khác nhau khi EQuest khởi đầu là một trung tâm tư vấn du học còn Nguyễn Hoàng là bệnh viện máy tính, 2 tập đoàn này đều có bước tiến vượt bậc sau hơn 2 thập kỷ phát triển.

TS Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc EQuest từng đưa ra nhận định: “Giáo dục tư nhân chưa bao giờ là lợi nhuận nhiều, chứ đừng nói là siêu lợi nhuận. Còn làm giáo dục chưa bao giờ dành cho tay mơ”.

EQuest đầu tư mạnh vào các hệ thống trung tâm ngoại ngữ, trường liên cấp và đại học từ năm 2013. Đến nay, doanh nghiệp này đã có hệ sinh thái trải rộng ở 3 lĩnh vực: Giáo dục phổ thông, Đại học và Cao đẳng dạy nghề, Công nghệ giáo dục.

Hiện EQuest đang vận hành 25 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, có gần 20.000 học sinh phổ thông, 10.000 sinh viên cùng hơn 180.000 học sinh sử dụng nền tảng công nghệ giáo dục. Nhiều đơn vị thành viên của EQuest là hệ thống trường tư thục có tiếng và được tập đoàn này phát triển các thế mạnh riêng. Điển hình là Hệ thống trường Ngôi Sao Hà Nội theo xu hướng đào tạo học sinh giỏi, trường Newton tập trung phát triển tiếng Anh cho học sinh, trường Quốc tế Canada chuyên sâu cho phát triển hội nhập quốc tế…

Sau khi phủ mạng lưới trường tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, EQuest đặt mục tiêu mở rộng đầu tư hệ thống cơ sở giáo dục ra nhiều thành phố lớn như Đà Nẵng, Hải Phòng và các khu vực lân cận để tạo ra “cú hích” cho thị trường giáo dục tư nhân.

Nguyễn Hoàng Group cũng là tên tuổi “sừng sỏ” trong lĩnh vực giáo dục tư nhân khi tạo dựng một hệ sinh thái giáo dục liên cấp từ mầm non đến tiến sĩ, với quy mô gần 100.000 học sinh – sinh viên, có mặt tại 14 tỉnh thành trên cả nước.

Mở hệ thống trường liên cấp đầu tiên năm 2005, Nguyễn Hoàng Group bắt đầu nhận được sự chú ý lớn khi tham gia nhiều thương vụ M&A với loạt đại học tư thục có tiếng bao gồm trường ĐH Hồng Bàng, ĐH Hoa Sen, ĐH Gia Định… từ năm 2015.

ĐH Hồng Bàng được biết đến với thế mạnh đào tạo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong khi ĐH Hoa Sen được đánh giá QS Stars (Anh Quốc) 5 sao về Nghệ thuật và Văn hóa trong đào tạo. Hai ngôi trường này đều mang lại nguồn thu lớn khi ghi nhận doanh thu khoảng 900 tỷ đồng/năm học.

Hiện nay, tập đoàn sở hữu 12 thương hiệu giáo dục với đa dạng mô hình từ trường hội nhập quốc tế, quốc tế song ngữ đến quốc tế hoàn toàn. Trong đó nổi bật là hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế iSchool có 15 cơ sở, phát triển một chương trình giáo dục riêng biệt; Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học Viện Anh Quốc có 7 cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam…

Các thương hiệu giáo dục của tập đoàn Nguyễn Hoàng

Không chỉ đầu tư và vận hành các cơ sở giáo dục, Nguyễn Hoàng Group còn tham vọng tạo ra mô hình thành phố giáo dục, cung cấp một hệ sinh thái khép kín với đầy đủ các cấp học. Hiện mô hình này đã đi vào hoạt động tại Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. “Ông lớn” giáo dục tư nhân đặt mục tiêu xây dựng 10 thành phố giáo dục quốc tế (IEC).

2 “ông lớn” công nghệ, bất động sản nhập cuộc đua giáo dục, chi tiền khủng để đào tạo tinh hoa

FPT vốn được biết đến là tập đoàn phát triển trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông nhưng tham gia đầu tư vào giáo dục từ rất sớm, trước cả EQuest và Nguyễn Hoàng. Năm 1999, tập đoàn này thành lập công ty con FPT Education với vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng, bắt đầu với trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech. Đến 2006, dấu ấn về giáo dục của FPT thực sự rõ nét khi trường ĐH FPT được ra đời - trường ĐH đầu tiên trong doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ đó đến nay, FPT đã có 67 điểm trường trên khắp cả nước, bao gồm cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học. Tổng số người học đạt 152.000 người học.

Hệ thống trường của tập đoàn FPT

Với tốc độ phát triển thần tốc, năm 2024, doanh thu từ giáo dục và đầu tư khác của FPT đạt hơn 6.100 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 14%. Mới đây nhất, trong báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, khối giáo dục và đầu tư khác của FPT đạt doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ dừng lại ở việc đem về doanh thu, chất lượng giáo dục của FPT còn được khẳng định trên bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2024, trường ĐH FPT chính thức vào Top 401-600 trên bảng xếp hạng đại học toàn cầu THE Impact Rankings.

Phát triển dựa trên nền tảng công nghệ, hệ thống giáo dục của FPT đang ngày càng tạo ra nét riêng, khi chú trọng đào tạo các nhân lực thành thạo công nghệ cao như AI, STEM, Robotic.

Vingroup bắt đầu “lấn sân” lĩnh vực giáo dục muộn hơn, với trường liên cấp Vinschool mở năm 2013 và tuyên bố hoạt động không lợi nhuận từ năm 2017.

Nói về hoạt động kinh doanh đa ngành, trong đó có giáo dục của Vingroup, chủ tịch Phạm Nhật Vượng từng chia sẻ: “Cứ cái gì tốt cho xã hội, tốt cho nhiều người và chúng tôi thấy mình có đủ năng lực thì chúng tôi sẽ làm”.

Vinschool đã tạo ra nhiều dấu ấn tiên phong trong việc tích hợp giữa chương trình Quốc tế Cambridge và chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam, Việt hóa toàn diện chương trình Cambridge.

Hơn 1 thập kỷ hoạt động, Vinschool đã có 55 cơ sở trường và 52.000 học sinh. Doanh thu giáo dục của Vingroup cũng tăng trưởng mạnh theo từng năm. Năm 2017, Vingroup ghi nhận doanh thu từ dịch vụ giáo dục đạt mốc hơn 1.000 tỷ và đến năm 2024, tập đoàn này đã thu về gần 6.000 tỷ đồng.

Sau thành công của Vinschool, trường ĐH VinUni được thành lập và là mảnh ghép hoàn thiện chuỗi giáo dục của Vingroup. Tổng vốn đầu tư 6.500 tỷ đồng và cam kết đầu tư 9.300 tỷ đồng trong giai đoạn mới vào VinUni cho thấy tham vọng của Vingroup trong việc tạo ra đột phá trong chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam.

VinUni được đầu tư mạnh với mục tiêu đào tạo nhân lực tinh hoa và ghi danh tại các BXH thế giới

Nhờ chiến lược đầu tư mạnh mẽ, VinUni có bước phát triển thần tốc khi được công nhận QS 5 Sao toàn diện bởi tổ chức Quacquarelli Symonds, trở thành Đại học trẻ nhất, với tốc độ nhanh nhất trên thế giới đạt được thành tựu này. VinUni đang đặt mục tiêu vào top 100 đại học hàng đầu thế giới, một điều đến nay chưa đại học nào tại Việt Nam làm được.

“Top 100 không chỉ là đích đến của riêng VinUni, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khả năng Việt Nam có thể kiến tạo những trung tâm học thuật mang tầm vóc toàn cầu, đồng thời là là minh chứng thuyết phục cho khát vọng và tiềm lực hội nhập toàn diện của nền giáo dục nước nhà”, TS Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH VinUni nói.