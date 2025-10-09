Diễn biến mới vụ nghiên cứu sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Vào ngày 1/10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) công bố danh sách 25 nghiên cứu sinh trúng tuyển tiến sĩ năm 2025. Trong danh sách này, một nghiên cứu sinh ngành Nội khoa tên Âu Nhật Huy (24 tuổi) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì là người trẻ nhất trúng tuyển.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, trên MXH đã xuất hiện nhiều nội dung trái chiều liên quan đến hồ sơ thí sinh, tốc độ công bố bài báo khoa học cũng như mối quan hệ mẹ - con giữa nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy và mẹ mình - Trưởng khoa y Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong các công trình khoa học.

Theo Người Lao Động, mới đây, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố thêm một số kết luận liên quan đến trường hợp của nam sinh này.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và quy trình tuyển sinh của thí sinh này, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 được thực hiện đúng thời hạn, công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử theo quy định hiện hành và đảm bảo tất cả thí sinh dự thi đều đáp ứng các tiêu chí theo quy chế.

Đợt tuyển sinh năm nay có tổng cộng 31 thí sinh tham dự, trải đều ở 4 ngành: Ngoại khoa (9 thí sinh), Nhi khoa (4 thí sinh), Nội khoa (15 thí sinh) và Tai Mũi Họng (3 thí sinh).

Nhà trường cho biết tất cả hồ sơ thí sinh đã được tiếp nhận, rà soát và lưu trữ đầy đủ. Tổ công tác kiểm tra các hồ sơ xác nhận việc đánh giá điều kiện dự tuyển bao gồm bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ và công trình khoa học đều được thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Quá trình xét tuyển qua buổi trình bảo vệ đề cương và chấm điểm, quá trình phê duyệt kết quả trúng tuyển được tiến hành theo kế hoạch, có biên bản họp hội đồng tuyển sinh và danh sách chấm điểm minh bạch.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết tất cả các bài báo khoa học mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp trong hồ sơ đều được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục khoa học, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tuyển sinh.

Cụ thể, tại thời điểm nộp hồ sơ, Huy đã nộp 8 bài báo, bao gồm 5 bài trên tạp chí trong nước và 3 bài trên tạp chí quốc tế. Dựa trên các bài báo này, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh là 11 điểm, dẫn đến điểm trung bình toàn phần là 88,8 điểm (mức tối đa cho mục kinh nghiệm nghiên cứu là 10 điểm).

Tuy nhiên, ngày 8/10/2025, Trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế trong danh sách nêu trên (bài Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam, đăng trên tạp chí Chronic Obstructive Pulmonary Disease) về việc rút bài đã công bố.

Do đó, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của Âu Nhật Huy, tính trên 7 bài báo còn lại, được điều chỉnh còn 9,5 điểm. Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm điểm trung bình của thí sinh từ 88,8 xuống 88,3 điểm. Mức điểm này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của Âu Nhật Huy trong kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ.

Mẹ của thí sinh có tham gia quá trình tuyển sinh không?

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết thời gian qua, một số trang mạng xã hội và diễn đàn đã đăng tải, chia sẻ thông tin về việc thí sinh Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ ngành Y, kèm theo các bình luận và suy diễn về mối quan hệ cá nhân cũng như tính minh bạch trong quá trình tuyển sinh.

Chia sẻ với Vietnamnet, nhà trường khẳng định việc xét tuyển thí sinh Âu Nhật Huy được thực hiện đúng quy trình, hồ sơ hợp lệ tại thời điểm xét tuyển và điểm xét tuyển đáp ứng đầy đủ theo quy chế.

Về nghi vấn liên quan đến người thân của thí sinh tham gia công tác tuyển sinh, Trường nhấn mạnh theo quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi. Trong trường hợp này, mẹ của nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy không tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quá trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025.

