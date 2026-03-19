Trong "chuyện ấy", sự "lệch pha" về thời gian là rào cản lớn khiến cuộc vui không trọn vẹn. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí y học tình dục vào năm 2020 cho thấy, trung bình phụ nữ cần khoảng 13,41 phút để đạt cực khoái khi quan hệ. Trong khi đó, phái mạnh thường chỉ duy trì được từ 5 đến 7 phút trước khi xuất tinh. Sự chênh lệch này khiến chuyện ấy đôi khi trở thành áp lực đối với nam giới. Nhất là với các nam giới gặp vấn đề sức khoẻ như rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm...

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, bằng cách áp dụng những bí quyết dưới đây, bạn hoàn toàn có thể cải thiện thời gian "chuyện ấy", àm chủ cuộc chơi và đưa đối phương chạm đỉnh thăng hoa:

1. Chế độ dinh dưỡng "vàng" tăng cường sức bền

Ăn gì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lâm trận khi làm chuyện ấy . Việc bổ sung các thực phẩm giàu kẽm như hàu, hải sản kết hợp cùng magie và axit folic từ rau xanh đậm giúp thúc đẩy sản sinh hormone nam giới tự nhiên.

Các vi chất này không chỉ giúp lưu thông máu đến vùng kín ổn định, đảm bảo sự cương cứng bền bỉ mà còn làm dịu hệ thần kinh, giúp bạn kiểm soát tâm trí tốt hơn, tránh tình trạng "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền".

Ảnh minh họa

2. Luyện tập nhóm cơ sàn chậu (Kegel)

Đây là phương pháp tự nhiên nhưng lại nằm trong nhóm hiệu quả bậc nhất để kéo dài thời gian làm " chuyện ấy". Bài tập này đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng tốt cho cả nam lẫn nữ trong cải thiện, nâng cao chất lượng "cuộc yêu".

Bằng cách thực hiện các động tác co thắt và thả lỏng nhóm cơ hỗ trợ bàng quang (giống như đang nín tiểu), bạn sẽ tăng cường khả năng kìm hãm phản xạ xuất tinh theo ý muốn. Duy trì thói quen tập luyện này vài phút mỗi ngày giúp cơ vùng chậu khỏe mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự bền bỉ trong mọi cuộc yêu.

3. Kỹ thuật "dừng - bắt đầu" và kiểm soát nhịp thở

Kỹ thuật này giúp bạn điều phối ngưỡng cực khoái của chính mình khi thực hiện chuyện ấy . Khi cảm thấy sắp cán đích, hãy chủ động giảm nhịp độ hoặc dừng mọi kích thích trong vài giây, đồng thời hít thở chậm và sâu để nhịp tim ổn định lại.

Việc luyện tập này giúp não bộ học cách trì hoãn sự hưng phấn quá mức, giúp thời gian thâm nhập kéo dài hơn gấp nhiều lần so với bản năng thông thường khi làm "chuyện ấy".

4. Đầu tư cho màn dạo đầu và kích thích đa điểm

Để " chuyện ấy" đạt chất lượng cao nhất, nam giới nên chú trọng vào sự kết nối thay vì chỉ tập trung vào việc thâm nhập.

Việc sử dụng đôi tay hoặc môi để kích thích các điểm nhạy cảm giúp bạn tình đạt hưng phấn sớm hơn, từ đó thu hẹp khoảng cách về thời gian đạt cực khoái giữa hai người. Một "cuộc yêu" giàu cảm xúc và sự thấu hiểu sẽ giúp cả hai cùng thỏa mãn mà không gây áp lực tâm lý lên phái mạnh.

5. Loại bỏ các "sát thủ" gây suy giảm bản lĩnh

Ảnh minh họa

Rượu bia, thuốc lá và căng thẳng kéo dài là những kẻ thù âm thầm hủy hoại chất lượng " chuyện ấy". Chúng làm xơ vữa mạch máu và nhiễu loạn tín hiệu thần kinh, khiến bạn mất kiểm soát khả năng điều tiết cảm xúc. Thay vào đó, một lối sống lành mạnh với giấc ngủ đủ và tâm thế tự tin sẽ giúp các hormone hạnh phúc được sản sinh, bảo vệ bản lĩnh phái mạnh một cách bền vững và mạnh mẽ nhất.

Ngoài ra, nên nhớ thời gian thực tế không phải là thước đo duy nhất cho một "cuộc yêu" hoàn hảo. Trong "chuyện ấy", sự thấu hiểu và kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn mới chính là sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Khi cả hai cởi mở chia sẻ và trân trọng từng cảm xúc của đối phương, mọi áp lực về kim đồng hồ sẽ tự động tan biến, nhường chỗ cho sự thăng hoa đích thực.

Nguồn và ảnh: Medical News Today, Daily Mail