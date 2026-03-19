Một nhà thần kinh học tiết lộ đã từ bỏ 5 thói quen ngay khi biết chúng "LÀM GÌ" với bộ não của mình

Sự thật đau lòng là: hầu hết mọi người đang âm thầm "phá hoại" não bộ của chính mình trước 9 giờ sáng, rồi lại thắc mắc tại sao mình không thể tập trung hay luôn cảm thấy căng thẳng. "Với tư cách là một nhà thần kinh học, tôi cũng từng mắc những thói quen này. Hãy cùng nhìn nhận chúng dưới góc độ khoa học và tìm cách thay thế tốt hơn", Patricia Schmidt, Tiến sĩ Tâm lý học, Nhà thần kinh học và nhà văn, đã chia sẻ trên trang Your Tango.

1. Vớ lấy điện thoại ngay khi vừa mở mắt

Có tới 84% người Mỹ kiểm tra điện thoại trong vòng 10 phút đầu tiên sau khi thức dậy. YourTango Đây là thói quen cực kỳ phổ biến và cực kỳ có hại.

Trong 30-45 phút đầu sau khi thức, cơ thể xảy ra một hiện tượng gọi là Phản ứng Cortisol Thức Giấc - nồng độ cortisol tăng mạnh để chuẩn bị cho bạn đối mặt với ngày mới. Nhưng nếu bạn ngay lập tức lướt mạng xã hội, đọc tin tức, hay xem tin nhắn công việc, bạn có nguy cơ đẩy phản ứng này vượt mức cho phép, khiến hệ thần kinh chuyển sang trạng thái "chiến hay chạy" thay vì bình tĩnh đón ngày mới.

Sau khi từ bỏ thói quen này, tôi nhận thấy: Lo âu giảm rõ rệt vào giữa ngày, khả năng tập trung cải thiện, và cảm giác làm chủ bản thân mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi chờ ít nhất 30 phút mới chạm vào điện thoại.

2. Uống cà phê ngay khi vừa thức dậy

Sau 7–8 tiếng ngủ, cơ thể bạn đang trong trạng thái mất nước. Não bộ — vốn chứa khoảng 75% là nước - cần được cấp nước đủ để hoạt động hiệu quả. Thế mà phần lớn chúng ta lại uống cà phê trước tiên.

Điều này gây ra hai vấn đề cùng lúc: mất nước làm giảm trí nhớ và sự tập trung, trong khi caffeine sớm còn đẩy mức cortisol vốn đang tăng tự nhiên lên cao hơn nữa.

Khi tôi chuyển sang uống một ly nước đầy trước khi uống cà phê, những cơn đau đầu buổi sáng biến mất và năng lượng ổn định hơn hẳn. Vocal Media Nghe có vẻ nhỏ nhặt — nhưng thực ra không hề nhỏ chút nào.

3. Lao ngay vào công việc khi não chưa kịp tỉnh

Khi vừa thức dậy, bạn đang ở trạng thái gọi là quán tính ngủ - tư duy và khả năng ra quyết định đều bị suy giảm. Não cần thời gian để khởi động dần dần, và cần để Phản ứng Cortisol Thức Giấc hoàn thành chu kỳ của nó trước khi bạn có thể thực sự tập trung làm việc.

Hãy để cơ thể thức tỉnh tự nhiên trước - thông qua ánh sáng mặt trời, vận động nhẹ và tránh xa màn hình. Đừng ép não vào guồng công việc khi nó chưa sẵn sàng.

4. Bỏ qua ánh nắng buổi sáng

Tiếp xúc với ánh sáng ban ngày thúc đẩy quá trình chuyển hóa serotonin trong não - giúp điều tiết tâm trạng, khiến bạn cảm thấy vui vẻ và bình tĩnh hơn. Ánh sáng buổi sáng cũng có vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh đồng hồ sinh học. Thiếu ánh sáng sáng sớm có thể khiến bạn uể oải suốt ngày và làm giảm chất lượng giấc ngủ tối hôm sau.

Hãy để mắt tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên sớm nhất có thể sau khi thức, lý tưởng nhất là trong 30 phút đầu. Chỉ cần 10 phút là đủ, hoặc 15–20 phút nếu trời nhiều mây. Không cần đeo kính mát, và tuyệt đối không nhìn thẳng vào mặt trời.

5. Ăn sáng nhiều đường hoặc bỏ bữa sáng

Bữa sáng ngọt có đường rất phổ biến nhưng lại là cái bẫy. Chúng khiến đường huyết tăng vọt rồi tụt nhanh, làm não bộ - vốn chạy bằng glucose - mất đi nguồn nhiên liệu ổn định.

Thay vào đó, hãy ưu tiên bữa sáng giàu đạm. Một bữa sáng với 25–35 gram protein giúp hỗ trợ hiệu suất nhận thức, tạo cảm giác no lâu và duy trì năng lượng bền vững trong ngày.

Lời kết

Thói quen buổi sáng của bạn hoặc là nền tảng vững chắc, hoặc là cái bẫy âm thầm. Khoa học thần kinh đã chứng minh rõ: Những gì bạn làm trong 60-90 phút đầu sau khi thức dậy ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất tư duy, tâm trạng, năng lượng và khả năng tập trung - thậm chí còn tác động đến giấc ngủ của tối hôm sau. YourTango

Không cần thay đổi tất cả cùng một lúc. Bắt đầu từ một thói quen nhỏ và quan sát cả ngày của bạn thay đổi như thế nào.