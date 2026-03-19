2 thói quen khi ngủ "âm thầm rút ngắn tuổi thọ", rất nhiều người mắc phải

Giấc ngủ giấc quan trọng đối với sức khỏe. 8 giờ ngủ thường được mô tả như là một đêm "ngủ đủ giấc", nhưng số giờ ngủ thực tế có thể thay đổi theo từng người. Ngoài ngủ đủ thời gian trung bình chung, ngủ sâu và ngon giấc không kém phần quan trọng. Thậm chí một số người còn đặt tiêu chí chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn cả thời gian ngủ. Tốt nhất đừng nên ngủ quá ít hoặc quá nhiều.

Nhiều người già quan niệm "ngủ thế nào thấy thoải mái là được". Thế nhưng, y học hiện đại đã chứng minh rằng đối với người cao tuổi, một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ.

Để tóc ướt khi ngủ gây hại sức khỏe

Sau khi gội đầu nếu bạn không làm khô tóc, lượng lớn nước đọng trên bề mặt da đầu, đặc biệt vào mùa đông khi nhiệt độ thấp, để tóc ướt đi ngủ sẽ khiến cơ thể phát bệnh. Trong trường hợp xấu, bạn sẽ cảm thấy tê ở da đầu, kèm theo cơn đau âm ỉ. Sáng hôm sau, sẽ xuất hiện những cơn đau đầu hoặc chóng mặt không thể giải thích được.

Theo Tiến sĩ Noah Gratch, bác sĩ da liễu tại New York khuyến cáo không nên ngủ khi tóc còn ướt. Ông cho rằng dù không gây nguy hiểm ngay lập tức, thói quen đi ngủ khi tóc còn ướt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe da liễu và tóc về lâu dài.

Theo bác sĩ Gratch, tóc ướt cọ xát với gối rất dễ bị gãy rụng. Ngoài ra, da đầu ẩm kéo dài tạo điều kiện cho loại nấm Malassezia phát triển quá mức, dễ dẫn đến viêm da tiết bã hoặc gàu.

Ông cũng cảnh báo về nguy cơ mắc viêm nang lông, nhiễm nấm hoặc mụn trứng cá do tiếp xúc lâu dài với độ ẩm trên vỏ gối, nhất là ở những người có làn da yếu hoặc tuyến dầu hoạt động mạnh.

"Độ ẩm có thể là nơi trú ngụ cho vi khuẩn, nấm và mạt bụi, từ đó làm trầm trọng thêm các tình trạng như chàm hay mụn trứng cá", ông nói.

Để hạn chế các đối với sức khỏe, Delvecchio khuyên nên lau khô tóc bằng khăn, sử dụng dầu xả không cần xả để bảo vệ tóc, và sấy khô tóc ở nhiệt độ thấp trước khi đi ngủ. Tết tóc lỏng khi tóc gần khô cũng là một cách hữu ích.

Tư thế nằm sấp ngủ rất nguy hiểm

Hầu hết mọi người dành 1/3 cuộc đời để ngủ, nhưng bạn có thể cần nhiều hơn hoặc ít hơn 8 tiếng mỗi đêm. Số giờ ngủ cần thiết thay đổi trong suốt cuộc đời của bạn.

Đây là tư thế mà nhiều người vô tình duy trì vì cảm thấy dễ đi vào giấc ngủ, nhưng các bác sĩ khuyến cáo người già nên từ bỏ ngay vì:

Gây xoắn vặn cột sống cổ: Để thở được khi nằm sấp, bạn buộc phải quay đầu sang một bên, khiến cổ và cột sống bị vặn vẹo suốt đêm, dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng.

Ép tim và phổi: Lồng ngực bị nén chặt làm giảm dung tích phổi và cản trở tim hồi lưu máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Rối loạn tiêu hóa: Dạ dày bị chèn ép khiến quá trình tiêu hóa đình trệ, dễ gây đau tức bụng.

Việc thay đổi tư thế ngủ nên được thực hiện từ từ. Nếu muốn chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, có thể bắt đầu bằng việc duy trì tư thế nghiêng trong 5 phút mỗi đêm, sau đó tăng dần thời gian để cơ thể thích nghi. Một số phụ kiện như gối kê đầu, gối giữa hai gối chân hoặc gối ôm có thể hỗ trợ việc giữ tư thế phù hợp trong đêm.

Chọn tư thế ngủ phù hợp giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và góp phần duy trì sức khỏe lâu dài. Trong số các tư thế, nằm nghiêng sai cách hoặc tư thế nằm xoắn hông được xem là dễ gây hại nhất, đặc biệt khi kéo dài trong nhiều giờ mỗi đêm mà không có gối, đệm.