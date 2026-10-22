40 tuổi phong độ đi xuống, nhiều quý ông đang quên mất một việc rất đơn giản

Nhiều quý ông khi phong độ đi xuống đã vội tìm đến thuốc tăng cường sinh lý ngay. Tuy nhiên, bác sĩ tư vấn cần lưu ý đến vấn đề về tập luyện.

TS.BS.CK2. Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health cho biết, gần đây đã tiếp nhận người đàn ông ngoài 40 tuổi đến khám vì nhận thấy “phong độ” không còn như trước. Công việc khiến anh gần như ngồi cả ngày, thường xuyên về muộn, ngủ ít và chỉ tranh thủ vận động vào cuối tuần. Anh từng nghĩ đến thuốc bổ, testosterone hay các sản phẩm tăng cường sinh lực, nhưng thừa nhận có những tuần không tập thể dục buổi nào.

Đây là tình huống không hiếm gặp. Khi chức năng tình dục suy giảm, nhiều nam giới thường nghĩ ngay đến hormone hoặc thuốc hỗ trợ cương mà ít chú ý đến một yếu tố cơ bản: vận động thể chất.

Tập luyện tác động đến “phong độ”

Bác sĩ Duy cho rằng: “ Khả năng cương phụ thuộc đáng kể vào sức khỏe hệ mạch máu. Khi có kích thích tình dục, các mạch máu cần giãn tốt để đưa đủ máu đến dương vật và duy trì độ cứng. Vì vậy, những yếu tố như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, rối loạn lipid máu, hút thuốc và ít vận động đều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn cương ” .

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, chức năng mạch máu, kiểm soát huyết áp, đường huyết và cân nặng. Một phân tích tổng hợp công bố năm 2023 trên The Journal of Sexual Medicine , dựa trên 11 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, ghi nhận tập aerobic giúp cải thiện điểm đánh giá chức năng cương trung bình khoảng 2,8 điểm so với nhóm không tập.

Bác sĩ Duy đang tư vấn cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh BSCC)

Lợi ích không chỉ nằm ở khả năng cương. Vận động còn giúp giảm mỡ bụng, duy trì khối cơ và cải thiện chuyển hóa. Đây là những yếu tố quan trọng đối với nam giới trung niên, nhóm dễ gặp các vấn đề sức khỏe làm suy giảm chức năng tình dục.

Bên cạnh đó, tập luyện có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Thiếu ngủ, áp lực công việc và lo lắng về khả năng tình dục có thể tạo thành vòng luẩn quẩn: càng lo lắng, nam giới càng dễ gặp khó khăn khi quan hệ và mất tự tin ở những lần tiếp theo, bác sĩ Duy cho hay.

Không phải cứ tập nặng là tăng testosterone

Theo bác sĩ Duy, testosterone thường được nhắc đến khi nói về sức khỏe sinh lý nam giới. Một số hình thức vận động có thể khiến nồng độ hormone này tăng tạm thời sau tập, nhưng điều đó không đồng nghĩa tập càng nặng thì testosterone nền càng cao hoặc khả năng tình dục càng tốt.

Ngược lại, tập luyện quá sức, ăn thiếu năng lượng, ngủ không đủ và phục hồi kém có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm hiệu suất vận động và ảnh hưởng đến ham muốn.

Vì vậy, mục tiêu không phải là đẩy cơ thể đến giới hạn mỗi ngày mà là duy trì lịch tập phù hợp, kết hợp dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. “ Nam giới cũng không nên tự ý sử dụng testosterone, steroid đồng hóa hoặc các sản phẩm tăng cơ không rõ thành phần. Những chất này có thể ức chế hoạt động nội tiết sinh sản và làm giảm quá trình sản xuất tinh trùng, đặc biệt đáng lưu ý với người còn mong muốn có con ”, bác sĩ Duy cảnh báo.

Bài tập tốt cho nam giới

Nếu muốn cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ chức năng cương, aerobic là lựa chọn đáng ưu tiên. Đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi, đạp xe hoặc leo cầu thang đều có thể mang lại lợi ích khi được duy trì đều đặn.

Tuy nhiên, người ít vận động không cần bắt đầu bằng lịch tập cường độ cao. Đi bộ nhanh 20-30 phút mỗi ngày là bước khởi đầu thực tế. Khi thể lực cải thiện, có thể tăng dần thời gian hoặc chuyển sang các hình thức vận động khác. Cường độ vừa phải là khi nhịp thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể nói chuyện thành câu ngắn.

Bên cạnh aerobic, tập sức mạnh ít nhất hai ngày mỗi tuần giúp duy trì khối cơ và sức khỏe chuyển hóa. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, người trưởng thành nên vận động aerobic cường độ vừa từ 150-300 phút mỗi tuần hoặc cường độ mạnh từ 75-150 phút, đồng thời tập tăng cường các nhóm cơ lớn ít nhất hai ngày mỗi tuần, bác sĩ Duy khuyên.

Các bài tập cơ sàn chậu như Kegel cũng có thể hỗ trợ chức năng cương ở một số nam giới, nhưng cần thực hiện đúng kỹ thuật. Với người đạp xe đường dài, việc lựa chọn yên phù hợp và điều chỉnh tư thế giúp hạn chế áp lực kéo dài lên vùng đáy chậu.

Dù vậy, tập luyện không phải giải pháp thay thế cho thăm khám y tế. Bác sĩ Duy khuyến cáo, nếu tình trạng rối loạn cương kéo dài, ham muốn giảm rõ rệt hoặc chức năng tình dục thay đổi trong nhiều tháng, nam giới nên đi khám để tìm nguyên nhân. Rối loạn cương đôi khi có thể liên quan đến bệnh tim mạch, chuyển hóa, nội tiết hoặc các vấn đề tâm lý.