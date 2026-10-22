Thịt bò và thịt gà, loại nào tốt hơn cho đường ruột? Phát hiện sự khác biệt ít ai ngờ

Một nghiên cứu so sánh tác động của thịt bò và thịt gà đối với sức khỏe đường ruột đã ghi nhận kết quả bất ngờ.

So sánh tác động của thịt bò và thịt gà đối với sức khỏe đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng và chức năng miễn dịch. Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng của các vi sinh vật sống trong đường ruột.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecular Nutrition and Food Research vào tháng 7/2025 đã so sánh tác động của thịt bò nạc và thịt gà trắng đối với hệ vi sinh đường ruột.

Nghiên cứu so sánh tác động của thịt bò và thịt gà đối với sức khỏe đường ruột (Ảnh: iStock)

Các nhà khoa học Tây Ban Nha tiến hành nghiên cứu trên 16 người khỏe mạnh, phần lớn trong độ tuổi 18-22. Những người tham gia ăn thịt bò nạc hoặc thịt gà trắng vào bữa trưa, 3 lần mỗi tuần trong 8 tuần.

Sau đó, họ quay lại chế độ ăn thông thường trong 5 tuần trước khi chuyển sang sử dụng loại thịt còn lại.

Thịt được chế biến bằng nhiều phương pháp như hầm, quay, nướng và tẩm bột. Mẫu phân được thu thập vào đầu và cuối mỗi giai đoạn để đánh giá sự thay đổi của hệ vi sinh đường ruột.

Kết quả cho thấy cả hai chế độ ăn đều tạo ra những thay đổi nhất định trong thành phần vi khuẩn đường ruột.

Đáng chú ý, chế độ ăn thịt gà có liên quan đến sự suy giảm đa dạng vi sinh vật và giảm số lượng một số nhóm vi khuẩn có lợi. Trong khi đó, thịt bò nạc gây ra ít biến động hơn, với sự suy giảm đáng kể chủ yếu ở nhóm vi khuẩn Chloroflexota.

Đặc biệt, chế độ ăn thịt bò còn có xu hướng làm tăng sự hiện diện của Blautia, một chi vi khuẩn có khả năng hỗ trợ bảo vệ hàng rào chất nhầy trong ruột và giảm viêm.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai chế độ ăn chưa đủ rõ ràng để các nhà khoa học khẳng định thịt bò nạc có lợi hơn thịt gà đối với hệ vi sinh đường ruột.

Vì sao thịt bò nạc có thể mang lại kết quả này?

Hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng và chức năng miễn dịch (Ảnh: Shutterstock)

Thịt bò có chứa nhiều dưỡng chất như kali, kẽm và vitamin nhóm B. Các nhà khoa học cho rằng những dưỡng chất này có thể góp phần lý giải vì sao chế độ ăn có thịt bò nạc gây ra ít thay đổi hơn đối với hệ vi sinh đường ruột so với chế độ ăn thịt gà.

Nhóm nghiên cứu nhận định: "Những phát hiện này cho thấy việc đưa thịt bò nạc vào chế độ ăn lành mạnh có thể tác động tích cực không chỉ đến hệ vi sinh đường ruột mà còn đến một số chỉ số sức khỏe".

Tuy nhiên, kết quả không nhất thiết đúng với tất cả các loại thịt bò hoặc những phương pháp chế biến khác.

Sự suy giảm đa dạng vi sinh đường ruột từng được ghi nhận ở nhiều tình trạng sức khỏe mạn tính như bệnh viêm ruột, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và béo phì. Dù vậy, không thể dựa vào những thay đổi vi khuẩn trong nghiên cứu này để kết luận thịt bò giúp phòng ngừa các bệnh trên.

Chuyên gia lưu ý điều gì?

Giáo sư Hope Barkoukis, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Đại học Case Western Reserve (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho rằng kết quả cần được diễn giải thận trọng.

"Những thay đổi trong thành phần hệ vi sinh có thể rất đáng quan tâm, nhưng đây là một nghiên cứu nhỏ và chính các tác giả cũng khẳng định không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ đa dạng vi sinh vật tổng thể", bà nhận định.

Theo chuyên gia, những phát hiện này phù hợp hơn với việc hình thành giả thuyết cho các nghiên cứu tiếp theo, thay vì đưa ra khuyến nghị áp dụng ngay trong thực hành lâm sàng.

Đặc biệt, nghiên cứu chỉ có 16 người tham gia và chế độ ăn không được kiểm soát hoàn toàn. Những thực phẩm khác được tiêu thụ trong thời gian thử nghiệm cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Do đó, chưa thể khẳng định thịt bò tốt hơn thịt gà đối với sức khỏe đường ruột. Chất lượng thực phẩm, lượng tiêu thụ và sự cân bằng của toàn bộ chế độ ăn vẫn là những yếu tố cần được xem xét.

Nguồn: FoxNews