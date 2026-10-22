Luộc ngô đừng chỉ biết thêm đường: Thêm 2 thứ "bột trắng" này đảm bảo ngô vừa dẻo vừa ngọt, thơm nức mũi

Là món ăn bình dân quen thuộc, ngô luộc không chỉ ngon miệng mà còn cung cấp nguồn chất xơ cùng các chất chống oxy hóa quý giá nếu được chế biến đúng cách.

Ngô là thực phẩm giàu tinh bột phổ biến trong thực đơn hằng ngày của người Việt. Món ăn này được yêu thích bởi hương vị thơm ngon, giá thành rẻ cùng nguồn dinh dưỡng phong phú. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách luộc ngô sao cho hạt mềm dẻo, giữ trọn độ ngọt tự nhiên và tối ưu hóa giá trị sức khỏe.

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Nhiều người cho rằng chỉ cần chọn ngô tươi ngon hoặc cho thêm đường vào khi luộc là xong. Nhưng việc thêm đường cát hay đường hóa học thực chất chỉ là lớp vị ngọt nhân tạo phủ bên ngoài, dễ làm mất đi hương vị tự nhiên của ngô và làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể không cần thiết. Trong khi đó, có một mẹo dân gian cực kỳ đơn giản được các chuyên gia ẩm thực và dinh dưỡng áp dụng: Thêm muối và baking soda (muối nở) vào nồi nước luộc đúng thời điểm.

Tại sao nên thêm muối, baking soda khi luộc ngô?

Muối không chỉ có tác dụng làm tăng hương vị mà còn giúp ngô giữ được độ ẩm trong suốt quá trình nấu. Khi ngô được nấu cùng với muối, muối giúp làm mềm vỏ ngô, cho phép ngô hấp thụ nhiều nước hơn, đồng thời giúp kích thích phản ứng của các hợp chất có trong ngô, làm tăng độ ngọt tự nhiên của hạt ngô.

Nhờ vậy, khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được ngô mềm dẻo và ngọt ngào hơn hẳn, không cần phải thêm đường. Việc hạn chế nạp đường bổ sung này cũng giúp giảm gánh nặng cho đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng rất tốt.

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Còn baking soda (muối nở) là một thành phần có thể giải phóng các vitamin và khoáng chất có trong ngô, đặc biệt là vitamin B3 (niacin) vốn dễ bị khóa chặt trong tinh bột ngô thô, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu tốt hơn cho hệ thần kinh.

Khi cho baking soda vào nước luộc ngô, tính kiềm này sẽ giúp phân hủy nhẹ tinh bột trong ngô, giải phóng thêm các chất chống oxy hóa như axit ferulic tốt cho tế bào, khiến ngô mềm hơn, dẻo hơn và giúp hương vị ngọt ngào hơn. Đây là lý do vì sao những món ngô luộc ngoài phố thường có độ dẻo và ngọt tự nhiên rất đặc biệt, vì họ đã sử dụng baking soda trong quá trình nấu.

Lưu ý khi thêm muối, baking soda khi luộc ngô

Với muối, bạn nên thêm vào nước khi nước sôi trước khi cho ngô vào. Điều này giúp muối tan đều trong nước và ngấm vào hạt ngô mà không làm ngô bị cứng. Lượng muối cần sử dụng phụ thuộc vào khẩu vị, nhưng thông thường, bạn có thể thêm khoảng 1/2 đến 1 muỗng canh muối cho mỗi lít nước. Nếu bạn muốn ngô có vị mặn nhẹ, có thể giảm lượng muối.

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Tránh cho quá nhiều muối vào nước vì muối có thể làm ngô bị cứng hoặc không ngon. Hơn nữa, việc sử dụng quá nhiều muối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạchh và thận. Đừng cho muối có trộn lẫn mì chính hay ớt, hành…

Với baking soda, thời điểm hoàn hảo để cho vào nồi ngô luộc cũng là khi nước bắt đầu sôi, trước khi cho ngô vào. Lượng baking soda cần dùng khá ít, chỉ khoảng 1/4 muỗng cà phê cho mỗi 1 lít nước. Cần lưu ý một số điểm quan trọng:

- Nếu sử dụng quá nhiều, ngô có thể có vị đắng hoặc hơi "hóa học” khó ăn và làm ngô bị mềm quá mức.

- Không nên sử dụng baking soda quá thường xuyên, đặc biệt là nếu bạn có vấn đề về dạ dày hoặc huyết áp vì baking soda chứa natri, có thể làm tăng lượng natri trong cơ thể.

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Ngoài việc sử dụng riêng lẻ muối hay baking soda khi luộc ngô, bạn cũng có thể kết hợp cả 2 cùng lúc. Nhưng phải nhớ giảm lượng mỗi loại để phù hợp. Thông thường, cho cả 2 loại cùng lúc cũng khó kiểm soát hương vị ngô luộc hơn dù màu đẹp mắt. Chưa kể, chất lượng ngô luộc còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như độ tươi ngon của ngô, lượng nước, thời gian luộc… nên hãy hết sức chú ý.

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