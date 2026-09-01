Hai phần "bổ" của bắp ngô thường bị bỏ đi, nhất cái số 1 nhà nào cũng gặp

Râu ngô và mầm ngô thường bị bỏ đi khi ăn bắp, nhưng ít ai biết đây lại là hai phần chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý, trong đó phần đầu tiên quen thuộc đến mức hầu như ai cũng từng bắt gặp.

Ngô thực phẩm dân dã nhưng giàu dưỡng chất

Ngô là thực phẩm quen thuộc, cung cấp tinh bột, chất xơ, vitamin, khoáng chất cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể.

Một bắp ngô cả lõi nặng khoảng 200g chứa khoảng 6g chất xơ. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate.

Ngô cũng cung cấp kali, với khoảng 238mg trong mỗi 100g. Kali có vai trò cân bằng tác động của natri, đồng thời hỗ trợ thư giãn thành mạch, qua đó góp phần duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Bên cạnh đó, ngô chứa vitamin B2 cùng các carotenoid như lutein và zeaxanthin. Vitamin B2 cần thiết cho sức khỏe da và niêm mạc, trong khi lutein và zeaxanthin được đặc biệt quan tâm bởi vai trò đối với sức khỏe đôi mắt.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận zeaxanthin trong ngô có thể liên quan đến hoạt động của tế bào T chống lại tế bào ung thư. Tuy nhiên, kết quả này mới được ghi nhận trong nghiên cứu trên chuột, chưa đủ cơ sở để kết luận rằng ăn ngô có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Ngô cũng chứa glutathione và selen, những thành phần liên quan đến hệ thống chống oxy hóa của cơ thể. Chúng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa và các gốc tự do. Dù vậy, mức độ đóng góp của ngô vào khả năng chống oxy hóa còn phụ thuộc vào khẩu phần cũng như tổng thể chế độ ăn.

Râu ngô và mầm ngô thường bị loại bỏ trong quá trình sơ chế, nhưng đây lại là hai bộ phận chứa nhiều hợp chất thực vật và dưỡng chất đáng chú ý. Ảnh minh họa.

Chất xơ: Một chén ngô nấu chín chứa khoảng 4,5g chất xơ. Chất xơ hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và giúp tạo cảm giác no lâu. Chế độ ăn đủ chất xơ cũng có lợi cho quá trình kiểm soát đường huyết và sức khỏe chuyển hóa.

Carbohydrate phức hợp: Ngô nguyên hạt chứa carbohydrate cùng chất xơ, được tiêu hóa và hấp thu chậm hơn so với các loại carbohydrate tinh chế. Nhờ đó, ngô có thể cung cấp năng lượng tương đối ổn định, đặc biệt khi được ăn trong một bữa ăn cân đối.

Vitamin nhóm B: Ngô cung cấp một số vitamin nhóm B, trong đó có thiamin (vitamin B1) và folate. Đây là những dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh và não bộ.

Khoáng chất: Ngô chứa magie, kali và phốt pho. Magie tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa của cơ thể; kali có vai trò trong cân bằng dịch và hoạt động của cơ, thần kinh; trong khi phốt pho cần thiết cho xương, răng và quá trình tạo năng lượng.

Carotenoid: Ngô vàng chứa các carotenoid như lutein và zeaxanthin. Đây là những hợp chất chống oxy hóa được quan tâm nhiều về vai trò đối với sức khỏe mắt và khả năng bảo vệ võng mạc trước tác động của stress oxy hóa.

Vì vậy, thay vì chỉ xem ngô là một nguồn tinh bột, có thể coi đây là một thực phẩm cung cấp đồng thời nhiều nhóm dưỡng chất nếu được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng

Râu ngô bộ phận chứa nhiều hợp chất thực vật



Khi bóc ngô, nhiều người thường bỏ ngay phần râu ngô. Tuy nhiên, đây là bộ phận chứa nhiều hợp chất thực vật đáng chú ý như flavonoid, polyphenol và axit phenolic.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, râu ngô từ lâu được sử dụng với mục đích lợi tiểu và giảm phù. Một số nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy chiết xuất từ râu ngô có thể làm tăng lượng nước tiểu và thúc đẩy quá trình bài tiết.

Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng hiện nay vẫn đến từ các nghiên cứu tiền lâm sàng. Chưa có đủ dữ liệu trên người để khẳng định nước râu ngô có thể đào thải axit uric, phòng ngừa sỏi thận hay thay thế các phương pháp điều trị y tế.

Vì vậy, râu ngô có thể được xem là một nguồn hợp chất thực vật tiềm năng, nhưng không nên thần thánh hóa hoặc sử dụng nước râu ngô như một phương pháp chữa bệnh.

Ảnh minh họa.

Mầm ngô "kho dinh dưỡng" nằm trong hạt

Một bộ phận khác cũng thường bị bỏ qua là mầm ngô, phần nhỏ màu vàng nhạt nằm ở gốc hạt.

Dù chỉ chiếm khoảng 9-11% trọng lượng của hạt, mầm ngô lại tập trung tới khoảng 80-84% tổng lượng dầu của hạt. Đây cũng là phần giàu protein, vitamin E, phytosterol và phospholipid.

Đặc biệt, phytosterol được quan tâm nhờ khả năng cạnh tranh với cholesterol tại đường ruột, từ đó có thể làm giảm lượng cholesterol được hấp thu vào cơ thể.

Mầm ngô vì thế được xem là một trong những phần có giá trị dinh dưỡng cao của hạt ngô. Trong quá trình chế biến các sản phẩm từ ngô, việc giữ lại mầm có thể giúp bảo toàn thêm nhiều chất béo và hợp chất dinh dưỡng vốn tập trung ở bộ phận này.

Từ một thực phẩm quen thuộc, ngô mang đến nhiều dưỡng chất không chỉ nằm ở phần hạt. Râu ngô chứa nhiều hợp chất thực vật, trong khi mầm ngô tập trung dầu, vitamin E và phytosterol.

Tuy nhiên, những lợi ích tiềm năng này cần được nhìn nhận đúng mức. Ngô và các bộ phận của nó nên được sử dụng như một phần của chế độ ăn đa dạng, cân bằng, thay vì được xem là "thuốc" có khả năng phòng hoặc chữa bệnh.

(t/h Vietnamnet, Sức khỏe & Đời sống)