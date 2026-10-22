Cứu sống người đàn ông Mỹ hôn mê sâu sau 17 ngày điều trị tích cực

Người đàn ông 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng khi tập thể dục và xông hơi hơn 1 giờ. Sau 17 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, người bệnh hồi phục, xuất viện trong tình trạng ổn định.

Ngày 22-10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp người đàn ông 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, được người quen phát hiện hôn mê sâu ngày 23-9 sau khi tập thể dục và vào phòng xông hơi hơn 1 giờ.

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Smart City trong tình trạng nguy kịch, điểm Glasgow chỉ 5/15 (thang điểm đánh giá mức độ ý thức), đồng tử hai bên nhỏ, phản xạ ánh sáng kém, sốt 39,5 độ C và huyết áp thấp.

Các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp, xử trí ban đầu trước khi chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bác sĩ thăm khám, đánh giá toàn diện. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch máu não chưa cho thấy tổn thương cấu trúc rõ ràng. Người bệnh được xác định hôn mê chưa rõ nguyên nhân, kèm sốc và suy đa tạng. Sau 1 ngày theo dõi, xử trí và hội chẩn, ngày 24-9, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực thần kinh, Viện Thần kinh để điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ triển khai thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng thận, kiểm soát rối loạn chuyển hóa và điều trị suy đa tạng. Người bệnh đồng thời được dùng thuốc vận mạch, kháng sinh, bù dịch và điện giải, hỗ trợ chức năng gan, điều chỉnh rối loạn đông máu và truyền chế phẩm máu khi có chỉ định.

PGS-TS-BS Lương Quốc Chính, Trưởng khoa Hồi sức tích cực thần kinh, cùng ê-kíp điều trị theo dõi sát diễn biến, điều chỉnh phác đồ và các biện pháp hồi sức theo tình trạng thực tế của người bệnh. Do người bệnh là người nước ngoài, khoa phối hợp với bệnh viện và các đơn vị liên quan, kết nối với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và người thân để hỗ trợ giao tiếp, trao đổi thông tin và chăm sóc.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết sốt và cai thở máy thành công. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tự thở khí phòng, ăn uống qua đường miệng và phục hồi khả năng vận động. Các chỉ số chức năng thận, đông máu và tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát.

Sau 17 ngày điều trị tích cực, người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định. Ngày 19-10, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội gửi thư cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và tập thể Khoa Hồi sức tích cực thần kinh, ghi nhận sự chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp và sự phối hợp hiệu quả của đội ngũ y tế.