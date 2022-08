4 thói quen ăn sáng khiến đường huyết tăng vọt, đáng tiếc rất nhiều người đang mắc

Chúng ta nghe nói rất nhiều về vai trò quan trọng của bữa ăn sáng. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về quan niệm bữa sáng nhưng chắc chắn thói quen ăn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể bạn.

Khi nói đến lượng đường trong máu, có rất nhiều yếu tố liên quan đến việc quản lý chỉ số này. Trong đó, những gì bạn ăn hoặc không ăn trong bữa sáng là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

4 thói quen ăn sáng khiến đường huyết tăng vọt rất nhiều người đang mắc

1. Không ăn đủ chất xơ

Theo CDC, chất xơ là một chất dinh dưỡng có rất nhiều chức năng, từ việc cải thiện sự đều đặn của hệ tiêu hóa và cholesterol trong máu đến tăng cảm giác no, làm chậm quá trình giải phóng carbohydrate vào máu.

Khi bạn ăn một bữa sáng ít chất xơ, nhiều carb, như bánh mì nướng trắng với mứt, carbohydrate trong bữa ăn sẽ nhanh chóng đi vào máu hơn so với việc bạn ăn lượng carb tương đương nhưng có hàm lượng chất xơ cao hơn.

Lượng carbohydrate tăng nhanh có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng vọt sau bữa ăn. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng và cảm giác thèm ăn.

Đối với một người không mắc bệnh tiểu đường, cơ thể được trang bị tốt insulin để hỗ trợ quá trình này. Tuy nhiên, theo thời gian, bạn sẽ bị suy giảm khả năng phản ứng hiệu quả với lượng đường tăng cao.

Để giảm bớt phản ứng cần thiết từ tuyến tụy, hãy thử thêm chất xơ vào trong bữa ăn sáng như ăn ngũ cốc nguyên hạt, bột yến mạch, thêm trái cây vào bữa ăn...

2. Bỏ bữa sáng

Một nghiên cứu đăng tải trên NCBI đối với những người mắc bệnh tiểu đường type 1 cho thấy, bỏ bữa sáng có liên quan đến nồng độ đường huyết trung bình cao hơn và tỷ lệ kiểm soát đường huyết kém đi. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thần kinh và tổn thương thận, bên cạnh việc suy giảm các cơ quan và mô khác.

Trong thời gian nhịn ăn kéo dài như nhịn ăn sáng, lượng đường trong máu có khả năng giảm xuống. Đối với một số người, thay đổi này có thể không đáng chú ý. Nhưng với những người khác, lượng đường trong máu thấp hơn có thể dẫn đến các triệu chứng hạ đường huyết như tim đập nhanh, run rẩy, đổ mồ hôi, khó chịu và chóng mặt.

Nếu bạn quá bận rộn đến nỗi thường xuyên bỏ ăn sáng, hãy thử chuẩn bị vào đêm hôm trước với những món đơn giản, lành mạnh như sữa chua Hy Lạp phủ quả mọng, các loại hạt...

3. Không ăn đủ protein

Một bữa ăn cân bằng là bữa ăn có chứa carbohydrate, protein, chất xơ, chất béo. Nếu không có tất cả các thành phần này trong bữa ăn, bạn sẽ hạn chế lượng vitamin và khoáng chất nạp vào cơ thể, khiến đường huyết tăng vọt.

Cơ thể bạn phải mất rất nhiều công sức để phân hủy và tiêu hóa protein. Khi bạn tiêu thụ chất dinh dưỡng này cùng với carbohydrate, nó cũng có thể làm chậm quá trình giải phóng carbohydrate vào máu.

Do đó, không ăn đủ protein vào bữa sáng có thể là mối đe dọa sức khỏe, khiến bạn có đường huyết tăng vọt bất thường.

4. Không ăn đủ chất béo lành mạnh

Tương tự như protein, chất béo cũng làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, giúp giảm khả năng tăng đột biến đường huyết. Ngoài ra, nó là một chất dinh dưỡng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau bữa ăn. Do lợi ích no của chất béo, các bữa ăn cân bằng bao gồm cả chất dinh dưỡng này có thể hạn chế việc ăn vặt và kích thước bữa ăn, hỗ trợ quản lý đường huyết.

Chất béo lành mạnh, như chất béo không bão hòa có trong quả bơ, quả hạch và bơ hạt có thể làm giảm viêm trong cơ thể và thường không cần chuẩn bị nhiều trước khi kết hợp chúng vào bữa ăn.

Ví dụ, bạn có thể thêm một nửa quả bơ vào bánh mì nướng nguyên hạt thay vì mứt, thêm bơ hạt vào táo để tăng cường protein và chất béo, yến mạch ăn kèm hạt chia, hạt gai dầu...

Ai có 5 thói quen này khi ăn sáng thì cả đời không lo mỡ nội tạng, giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

1. Bắt đầu ăn sáng bằng việc uống nước

TS Blanca Garcia (chuyên gia dinh dưỡng RDN của HealthCanal) cho biết, thói quen ăn sáng này là một cách tốt nhất để bắt đầu những thói quen lành mạnh trong ngày. Việc chọn uống nước trước hết cho phép cơ thể bạn bù nước sau nhiều giờ nhịn ăn. Nó cũng giúp bạn có nước trong dạ dày để chuẩn bị nhào thức ăn.

2. Bữa ăn sáng có nhiều chất xơ

Chọn bữa ăn sáng có nhiều chất xơ giúp giảm lượng đường và chất béo được hấp thụ. Khi ăn sáng, hãy thêm rau vào bữa ăn của bạn để cơ thể khỏe mạnh hơn.

3. Ăn bột yến mạch vào bữa sáng

Bột yến mạch là một bữa ăn sáng tuyệt vời để thay thế bánh ngọt vốn chứa nhiều carbohydrate tinh chế. Đây là nguồn ngũ cốc nguyên hạt tuyệt vời và chứa nhiều chất xơ cũng như chất dinh dưỡng giúp chúng trở thành một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ lành mạnh.

4. Không dùng các món ăn sáng có lớp phủ kém lành mạnh

Xi-rô phong, đường nâu, trái cây sấy khô và sô cô la là những chất phủ có thể tạo nên một bữa ăn không lành mạnh, khiến đường huyết tăng cao. Tốt nhất là trao đổi các thành phần này bằng những thành phần khác giàu dinh dưỡng hơn.

5. Không dùng món ăn sáng ở dạng chế biến sẵn

TS Julia Glanz (làm việc tại living.fit) cho rằng, rất nhiều người có xu hướng ăn thức ăn nhanh hoặc đồ ăn tiện lợi vào bữa sáng. Hãy phá bỏ thói quen đó và cố gắng chuẩn bị cho mình một bữa sáng lành mạnh để sống khỏe hơn.

